Дом бабули. Часть третья

Дом бабули. Часть третьяБоль... Она пульсом отдавалась в спине и в висках...
"Мама!" - я проснулась в холодном поту. Мне было очень трудно дышать и сообразить, что это был сон. Спина ныла... Окончательно проснувшись, я толком не могла вспомнить сон. Все плыло в глазах, с большим трудом мне удалось сфокусироваться на настенных часах.
Было около восьми утра. Я дрожала, как осиновый лист, то ли от страха, то ли от волнения.
"Схожу в душ и позвоню маме", - решила я.
Душ оказался одним из противнейших мест дома. Ржавчина явно была здесь королевой. Мигом ополоснувшись, я плюхнулась на кровать и позвонила маме.
- Мам, привет, - мой голос дрожал, я так соскучилась по ней.
- Кто... Кто это?
- Мамочка! Это Соня! Не шути так...
- Соня? Родная, ты где? Мы тебя все ищем уже три дня! Где ты?
- В смысле где? У бабушки...
- Соня! Я у ...
И пошли гудки: "Что за? Мама?!"
Я снова и снова пыталась дозвониться маме. Но связь вечно пропадала.
- Соня! - раздался голос с первого этажа.
- Сейчас! Иду! - я опять пыталась дозвониться своей маме.
От волнения спина снова начала болеть.
- Алло, мам. Я думаю, что с бабушкой что-то не то. Она какая-то злая, у нее тут гости по ночам. А сегодня мне приснился сон какой-то страшный, но не могу его вспомнить. Кажется, меня кто-то ударил. Спина болит... Видимо, спала неудобно... Алло... Мам?
- Милая, где ты? Я у бабушки, но ни ее, ни тебя нет. В комнате на втором этаже кровь... Лужа... Крови. Где ты?! - мама плакала.
- Ма, но я правда у бабушки!
- Соня! - ведьма уже начинала злиться, что я не спускаюсь.
- Да, сейчас!
- Это что, бабушка? - мама узнала ее голос.
- Ну да, она на кухне, наверное.
- Милая, я сейчас в твою комнату поднимаюсь.
Я стояла и ждала маму. Но она так и не заходила. В телефоне я слышала ее шаги, а вот в своей комнате я посторонних шагов не было.
- Милая, я зашла... Господи, кровь... Что же было здесь...
- Мама! Но я в своей комнате, и тебя здесь нет! Что за игра?
- Ты точно там? Но если мы с тобой в одном и том же помещении... Почему же не видим друг друга?
- Сонечка... - раздался голос с первого этажа.
- Милая, как же это может быть?
- Словно мы в разных мирах... Фантастика...
Тут я услышала голоса мужчин, которые были, судя по всему, рядом с мамой. Они говорили что-то об уликах и свидетелях. Она передала им телефон. Но связь опять пропала.
Дверь распахнулась с таким ударом, что я аж вздрогнула.
- Ну что, дорогуша, пора и честь знать, - старуха очень странно не смотрела, а пялилась на меня.
- Бабушка... Я хотела пойти погулять.
- Погода не позволяет, - огрызнулась она, - либо сама идешь на кухню, либо я тебе помогаю.
Мы спустились вниз. Когда я смотрела в окна, то видела сплошную темноту. А ведь сейчас только день. Спрашивать об этом я не стала, не думаю, что мне бы удосужились что-то объяснить.
На кухне горели десятки свечей... Там были все те, кого я видела этой ночью. Они были одеты в черные то ли мантии, то ли плащи.
- Ирина, она готова? У нас пути назад нет. В этом мире нет пути обратно.
- Я и без тебя, старичье, знаю. Лучше начинай муть свою. А ты, - она посмотрела на меня, еле стоящую на ногах, как на какое-то препятствие, которое ей очень мешает получить желаемое, - выпей сока, - и она протянула мне стакан с какой-то жижей.
"Кровь должна быть насыщена соком", - я вспомнила эту фразу. Кто-то из стариков сказал ее. И опять все наблюдали за тем, как я, вся бледная, с трудом глотаю эту гадость. Это было что-то среднее между киселем и грязью с водой. К горлу подкатил ком, даже не ком, а огромный валун. Еще чуть-чуть и все, что осталось в моем желудке, выплеснулось бы на пол.
Под каким-то предлогом я сбежала наверх. Меня колотило, как ненормальную.
- Мама! Мама! Мамочка!
- Соня! Сотрудники полиции нашли тела стариков, в том числе и бабушки... Но они словно в глубоком сне. Милая... Где ты?
- Я не знаю как выбраться... Меня тут бабушка и старики напоили какой-то ерундой. Мне плохо... Это какая-то секта.
- Ты можешь сбежать?
Я слышала, как маму разрывает от того, что она готова впасть в истерику от отчаяния, что никак и ничем не может мне помочь.
Все-таки я сейчас точно в каком-то другом мире. В темном и явно не хорошем.
- Их-их... Ты можешь сбежать? - опять смех, причём самый противный...
Кто-то сидел в моем шкафу. Я выронила телефон от неожиданности. В глазах помутнело...
- Ну давай... Беги... Их-их...
Из шкафа начала выползать самая уродливая тварь. Она цокала своими челюстями и приближались ко мне.
Я почувствовала, как по ногам потекло что-то теплое...
А уродливая тварь, пыхтя, подкралась ко мне еще ближе.
- Ихих...
Продолжение следует...
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:15
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:14 by Mrs.OwlПросмотров: 13Комментарии: 0
Ключевые слова: Дом бабушка другие миры авторская история