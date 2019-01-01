Дом бабули. Часть третья

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mrs.Owl Просмотров: 13 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:14 by

Боль... Она пульсом отдавалась в спине и в висках..."Мама!" - я проснулась в холодном поту. Мне было очень трудно дышать и сообразить, что это был сон. Спина ныла... Окончательно проснувшись, я толком не могла вспомнить сон. Все плыло в глазах, с большим трудом мне удалось сфокусироваться на настенных часах.Было около восьми утра. Я дрожала, как осиновый лист, то ли от страха, то ли от волнения."Схожу в душ и позвоню маме", - решила я.Душ оказался одним из противнейших мест дома. Ржавчина явно была здесь королевой. Мигом ополоснувшись, я плюхнулась на кровать и позвонила маме.- Мам, привет, - мой голос дрожал, я так соскучилась по ней.- Кто... Кто это?- Мамочка! Это Соня! Не шути так...- Соня? Родная, ты где? Мы тебя все ищем уже три дня! Где ты?- В смысле где? У бабушки...- Соня! Я у ...И пошли гудки: "Что за? Мама?!"Я снова и снова пыталась дозвониться маме. Но связь вечно пропадала.- Соня! - раздался голос с первого этажа.- Сейчас! Иду! - я опять пыталась дозвониться своей маме.От волнения спина снова начала болеть.- Алло, мам. Я думаю, что с бабушкой что-то не то. Она какая-то злая, у нее тут гости по ночам. А сегодня мне приснился сон какой-то страшный, но не могу его вспомнить. Кажется, меня кто-то ударил. Спина болит... Видимо, спала неудобно... Алло... Мам?- Милая, где ты? Я у бабушки, но ни ее, ни тебя нет. В комнате на втором этаже кровь... Лужа... Крови. Где ты?! - мама плакала.- Ма, но я правда у бабушки!- Соня! - ведьма уже начинала злиться, что я не спускаюсь.- Да, сейчас!- Это что, бабушка? - мама узнала ее голос.- Ну да, она на кухне, наверное.- Милая, я сейчас в твою комнату поднимаюсь.Я стояла и ждала маму. Но она так и не заходила. В телефоне я слышала ее шаги, а вот в своей комнате я посторонних шагов не было.- Милая, я зашла... Господи, кровь... Что же было здесь...- Мама! Но я в своей комнате, и тебя здесь нет! Что за игра?- Ты точно там? Но если мы с тобой в одном и том же помещении... Почему же не видим друг друга?- Сонечка... - раздался голос с первого этажа.- Милая, как же это может быть?- Словно мы в разных мирах... Фантастика...Тут я услышала голоса мужчин, которые были, судя по всему, рядом с мамой. Они говорили что-то об уликах и свидетелях. Она передала им телефон. Но связь опять пропала.Дверь распахнулась с таким ударом, что я аж вздрогнула.- Ну что, дорогуша, пора и честь знать, - старуха очень странно не смотрела, а пялилась на меня.- Бабушка... Я хотела пойти погулять.- Погода не позволяет, - огрызнулась она, - либо сама идешь на кухню, либо я тебе помогаю.Мы спустились вниз. Когда я смотрела в окна, то видела сплошную темноту. А ведь сейчас только день. Спрашивать об этом я не стала, не думаю, что мне бы удосужились что-то объяснить.На кухне горели десятки свечей... Там были все те, кого я видела этой ночью. Они были одеты в черные то ли мантии, то ли плащи.- Ирина, она готова? У нас пути назад нет. В этом мире нет пути обратно.- Я и без тебя, старичье, знаю. Лучше начинай муть свою. А ты, - она посмотрела на меня, еле стоящую на ногах, как на какое-то препятствие, которое ей очень мешает получить желаемое, - выпей сока, - и она протянула мне стакан с какой-то жижей."Кровь должна быть насыщена соком", - я вспомнила эту фразу. Кто-то из стариков сказал ее. И опять все наблюдали за тем, как я, вся бледная, с трудом глотаю эту гадость. Это было что-то среднее между киселем и грязью с водой. К горлу подкатил ком, даже не ком, а огромный валун. Еще чуть-чуть и все, что осталось в моем желудке, выплеснулось бы на пол.Под каким-то предлогом я сбежала наверх. Меня колотило, как ненормальную.- Мама! Мама! Мамочка!- Соня! Сотрудники полиции нашли тела стариков, в том числе и бабушки... Но они словно в глубоком сне. Милая... Где ты?- Я не знаю как выбраться... Меня тут бабушка и старики напоили какой-то ерундой. Мне плохо... Это какая-то секта.- Ты можешь сбежать?Я слышала, как маму разрывает от того, что она готова впасть в истерику от отчаяния, что никак и ничем не может мне помочь.Все-таки я сейчас точно в каком-то другом мире. В темном и явно не хорошем.- Их-их... Ты можешь сбежать? - опять смех, причём самый противный...Кто-то сидел в моем шкафу. Я выронила телефон от неожиданности. В глазах помутнело...- Ну давай... Беги... Их-их...Из шкафа начала выползать самая уродливая тварь. Она цокала своими челюстями и приближались ко мне.Я почувствовала, как по ногам потекло что-то теплое...А уродливая тварь, пыхтя, подкралась ко мне еще ближе.- Ихих...Продолжение следует...

Ключевые слова: Дом бабушка другие миры авторская история

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