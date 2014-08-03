Страшная тайна замурованной комнаты

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:52

Причина: Изменён раздел.

Лёша Пестряков Просмотров: 105 Комментарии: 6 +6 Сегодня, 15:52 by

Нашему гаражу уже много лет, его получил еще отец с дедом в годы СССР. Решили выкопать большой погреб для хранения продуктов. Капали погреб довольно долго и, когда начали прокапывать третье помещение, остановились, для усиления конструкции небольшой проем заложили кирпичной кладкой. Так рассказывал мне мой отец.Однажды я спустился в погреб за соленьями и обратил внимание на этот заложенный кирпичами проем. Мне стало интересно, на какую глубину удалось прокопать третью комнату. Я нашёл стальной пруток и начал ковырять между кирпичной кладкой. Через некоторое время мой пруток резко пролетел в отверстие.Приложив ухо к стене и прислушавшись, я внезапно услышал шорохи, что меня очень сильно удивило. Сославшись на то, что мне показалось, я взял в руки молоток с зубилом и начал выбивать кладку по кирпичику. Выбив первые два кирпича и достав из кармана фонарик, я посветил внутрь помещения…В этот момент меня охватил от увиденного мною животный ужас. По рассказам отца, помещение было выкопано на расстояние полкирпича, но свет фонаря не уперся сразу в стену, а продолжал светить вглубь помещения. Из дыры повеяло сыростью и холодом.Вынув еще несколько кирпичей, я просунулся в дыру по пояс. В этот момент я услышал звук, напоминающий вздохи тяжелобольного человека, от чего по спине пробежала струйка холодного пота и волосы встали дыбом. Но это меня не остановило.Разобрав почти всю стену и не сразу, но всё-таки осмелившись, сделал шаг в комнату. Комната была не очень больших размеров с небольшим заворотом. Осветив всю комнату фонариком, я заметил на полу следы босых ног. Откуда им было здесь взяться? Из-за сырой почвы следы имели ярко выраженную форму изуродованной человеческой стопы.Когда я посветил фонариком в сторону заворота, в свете фонаря мелькнуло что-то бледное. Подойдя ближе к завороту, я увидел страшное бледное существо, лежавшее на полу и тяжело вздыхающее. В этот момент оно повернуло в мою сторону голову, которая была без волос и с бледно–белой кожей и маленькими, глубоко посаженными глазами. В этот момент я изо всех сил рванул к выходу, выбежал на улицу, чтобы отдышаться и прийти в себя.В этот же день, заказав бетономобиль, залил это помещение от пола до потолка.На следующий день я снова расспросил отца про эту комнату, на что он мне ответил, как и всегда, – устали и копать и дальше не стали.Когда я задал отцу еще несколько наводящих вопросов про погребную комнату, отец изменился в лице и спросил меня, не пытался ли я разобрать кирпичную стену, на что я ответил, что нет.Неделю спустя, вновь спустившись в погреб и подойдя к залитой толстым слоем бетона стене, я вновь приложил ухо к стене и прислушался. Последние звуки, которые я услышал, были отчетливый стук молотка забытого мной и замурованного в комнате и тяжелые вздохи.С тех пор прошло уже десять лет, но каждый раз спускаясь в этот злополучный погреб, я прикладываю ухо к стене и слышу эти удары молотком о бетонную стену с тяжелыми вздохами, которые становятся с каждым разом всё ближе.

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