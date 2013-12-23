Простые правила

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:33

Estellan Просмотров: 29 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 14:33 by

Что же. Вы все-таки приехали ко мне в гости, хотя я и настойчиво просил вас этого не делать. И дело тут вовсе не в моем нежелании общаться. Я предлагал встретиться на любой нейтральной территории. Но все же... вы тут.Нет. Выгонять вас я не буду. У нас не принято выгонять тех, кто приехал и на свой страх и риск переступил порог дома. Правда, гарантировать то, что вы покинете этот дом в том же количестве, что и приехали, я могу попытаться только при условии, что вы неукоснительно будете придерживаться некоторых правил.Итак, сейчас в моем доме три комнаты. И я вам их покажу. Если по какой-либо причине вы увидите комнату, которую я вам не показывал, - не заходя в нее, тихонько закрываете дверь, ждете пару минут и снова открываете. Если комната все та же - снова закрываете дверь и зовете меня.Где расположиться на ночлег, я тоже покажу. Ни при каких обстоятельствах не меняйте место ночлега, не посоветовавшись или хотя бы не предупредив меня.Кстати, в моем доме не принято подавать гостям сырое мясо. Даже тем, кого я не особо рад видеть. Если каким-то образом к вам в руки во время обеда попало блюдо с сырым мясом, даже если вы уверены, что вам его дал я, тихонько отставляете его на край стола и забываете о его существовании. Я разберусь.Теперь про ночь. Как я уже говорил, менять место ночлега я настоятельно не советую. Покидать комнату - тоже. Но случается всякое. Если кто-то из гостей, кого ночью вы упускали из вида больше, чем на минуту, начинает вести себя странно, просто молча отворачиваетесь к стене и стараетесь заснуть. Как странно? Ну например с него на ваших глазах начинает сползать кожа, он пытается пробежать по стене, его конечности кажутся длиннее, чем должны быть, или он отбрасывает странную ломаную тень. Был случай, когда один из "гостей" показывал, что его кожа ничем не хуже смолы в летний день и легко пристает к поверхностям, чтобы растягиваться на подобии жвачки.Если ночью по пути в уборную вам встретился ваш двойник, постарайтесь хорошенько запомнить, с какой стороны пришли именно вы.В моем доме нет балкона. Ни в одной из комнат. Даже если вам кажется, что есть, выходить туда курить я настоятельно не советую, даже если вы видите, что там кто-то стоит и курит. Даже, если это кто-то из знакомых. Пепельницы есть во всех комнатах именно по этой причине.Теперь про участок. Если вы вышли подышать свежим воздухом, в вашем распоряжении вся его территория, за исключением области вокруг пруда. Если вы все же оказались в той области, молча разворачиваетесь и быстро ее покидаете. Ни в коем случае не подходите к пруду. Если подошли, ни в коем случае не смотрите в воду. Если посмотрели и увидели там нечто, чего под водой, по идее, быть не может, ни в коем случае не лезьте в воду. Если окажетесь в воде, помочь я вам уже ничем не смогу.Если во время прогулки по участку вам повстречалась настойчивая ворона, которая протягивает вам веточку, веточку нужно взять.Если во время прогулки вам повстречалась ворона, которая настойчиво протягивает вам веточку, но на ее хвосте, на одном из перьев, розовый бантик, то это не ворона, нужно молча развернуться и быстро убраться оттуда.Можно ли уехать прямо сейчас? Боюсь, что нет. Входная дверь уже исчезла.

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