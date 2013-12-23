Потерянный эпизод мультсериала "Три Кота"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:08

Причина: Изменён раздел.

Dark_Man Просмотров: 132 Комментарии: 4 0 Сегодня, 06:08 by

Однажды, рывшись в интернете, я смотрел мультики. Всё было хорошо, ничего не предвещало беды. Но когда я включил серию барбоскиных "Тайное общество волшебников", мне прислали какое-то видео. Называлось оно "Убийство Компота". Возможно, это была какая-то не выпущенная серия мультсериала "Три Кота". Я включил видео. В начале была заставка мультсериала "Три Кота", только у диктора почему-то был голос дьявола. Далее началась серия, но без названия. Котята (Коржик, Карамелька и Компот) делали зарядку. Потом мама позвала их за стол. На завтрак была каша.– Опять каша... - возмутился Компот.– Да мы её каждое утро едим! - сказал Коржик.– Меня уже тошнит из-за неё! - сказала Карамелька.Мама разозлилась:– АХ ВЫ, ТРОЕ ПРИДУРКА!!! КАША ПОЛЕЗНАЯ, ОНА СИЛ ПРИБАВЛЯЕТ, ОНА ТАКАЯ ВКУСНАЯ, А ВЫ ЖРАТЬ ЕЁ НЕ ХОТИТЕ!!! МАРШ ИЗ-ЗА СТОЛА!!!Котята пошли гулять на улицу. Лапочка, Нудик и Гоня позвали их играть в футбол. Всё было нормально, но Коржик очень сильно пнул мяч, и он улетел очень далеко.– Я найду его! - закричал Компот.Компот побежал за мячом. Но когда он начал бежать, заиграла какая-то непонятная музыка. Она была жуткой. Так продолжалось полторы минуты, затем начался "белый шум". Дальше мультфильм исчез, картинка стала чёрная. Потом Компот продолжил бежать, но на звуковой дорожке появились странные звуки, за ними - крики. Задний фон начал искажаться, но Компот бежал. Затем у него исчезли глаза, вместо них были чёрные точки. Экран стал красным. Потом звуки прекратились, фон стал нормальным, Компот споткнулся об мяч и упал. Лежал он на земле 16 секунд. Затем он встал и взял мяч. Но в этот момент перед Компотом встал человек в маске Гая Фокса, сам весь в чёрном. Компот не на шутку испугался. Человек в маске взял огромный нож и стал расчленять Компота. Из тела Компота полил фонтан крови. Он начинает орать и умирает. Потом человек в маске бросает его тело в озеро. Вода там становится красной. Человек в маске берёт нож и совершает самоубийство. Приблизительно через полминуты появляется безглазый Компот. Видео заканчивается. После всего этого я чуть не потерял сознание. Видео я удалил к чёрту.

Ключевые слова: Убийца мультик ужас убийство авторская история

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