Звонок в 911

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:47

Причина: Авторская стилистика сохранена

shatcung Просмотров: 56 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:47 by

Основано на одном из страшных вызовов в 911.Эта история случилась довольно давно, и я хочу о ней рассказать.Здравствуйте, я работаю в полиции вот уже 5 лет и за все время повидал довольно много. Дважды был на грани смерти и вот недавно снова там побывал. Этот случай - нечто выходящее из ряда вон, поскольку вряд ли это можно назвать бытовым случаем. Я тогда работал на горячей линии 911 и за один день принимал по нескольку ложных вызовов. Да, работка та еще, очень напрягает, потому что приходится постоянно успокаивать того, кто попал в беду, либо самому отправляться туда - и такое тоже бывает.В тот день нам поступил звонок о помощи.- Алло, здравствуйте, назовите себя, что случилось и где вы сейчас.- П-пр-прошу, помогите нам! Мы проводили обряд экзорцизма и...- Погодите, вы говорите: проводили обряд экзорцизма, так? Что случилось?- Я не знаю, я вышел ненадолго на улицу, а затем, когда вернулся, мои знакомые висели распятые! Я не знаю,что случилось, но они мертвы! Прошу, помогите мне.- Хорошо, назовите себя и адрес где вы находитесь.- Уильям Бейк, улица Плимут 30.- Хорошо, ждите, сейчас к вам прибудет наряд.- По-о-здно, газ скоро рванет. Я выкрутил вентили на кухне, нельзя, чтобы эта тварь...- Погодите, Вы что сделали?Звук взрыва прервал звонок.- Карету скорой, наряд и пожарных на улицу Плимут 30.- У нас мало людей, поедешь с нами.- Выхожу.Приехав на место, мы обнаружили по меньшей мере 5 трупов. Трое, как и сообщил звонивший, были распяты на стенах и изуродованы, так, что их не опознать. Четвертый труп лежал на кровати с заломанными руками и ногами, и снова наводило ужас изуродованное лицо. Пятый, находившийся на кухне, видимо, звонивший, был почти цел, как ни странно. Имею в виду, что не было ожогов, однако в глазах застыл ужас. Неясно, что он увидел перед смертью, но это очень его напугало. Однако, странно, что он не обгорел.- Эй, поди сюда, это по твоей специальности.- Что там случилось?Когда я подошел, то увидел ещё один неизвестный труп. Это было тело довольно молодой девушки, лет 20-25. Напарник отправился в машину, а я задержался, чтоб детальнее осмотреть тело. На лице было много порезов, видимо, осколки стекла после взрыва посекли кожу. Крови не было, однако, было два прокола неизвестной природы. Предполагается, что через них каким-то образом выкачали кровь. Тело было темно-синего цвета и очень холодное. Когда я наклонился ближе, чтобы оглядеть шею, мертвое, казалось, тело рванулось ко мне и сцепило руки на моей шее. Страх на меня накатил. Я пытался сопротивляться, однако ногти на её пальцах вцепились мне в глотку и не хотели отпускать. Я продолжал бороться, я бил её, но она не отпускала. Почувствовал, что начинаю терять сознание.- Ты будешь моей едой.Не понимая, о чем она говорит, я закричал. На крик прибежал напарник.К этому моменту девушка резко меня отпустила и упала, как будто и не было ничего.- Что случилось?Он оглядел меня, на его лице было видно непонимание.- Она... только что меня... чуть не убила. Вцепилась в шею.- Дай осмотрю.Он наклонился поближе ко мне, а затем он вытянул руки и начал душить меня.- Ты... Еда.Он словно рычал на меня, я не понимая, что происходит, ударил его и вырубил. Я не мог понять, что творится вокруг меня, что это за муть творится с напарником и этим трупом. Как труп вообще может двигаться?!Затем я заметил что-то в кустах. Это были две светящиеся точки, навроде глаз.Чуть ниже растянулась улыбка. Это была не обычная улыбка, больше похоже на оскал.Я развернулся и побежал прочь. Добежав до машины, я вспомнил о напарнике. Пришлось вернуться.Его не было. Может, очнулся и направился в машину? Надо бы валить отсюда.Рассудив, что кричать в такой ситуации не очень разумно, я тихо направился обратно в машину. Друг сидел на заднем сидении. Я спросил все ли в порядке и помнит ли он что-нибудь, на что ответил, что ничего не помнит и не знает, как тут оказался.Я завел машину и мы поехали в участок.- Нужно сообщить о трупе девушки, который мы там отыскали.- Да, сообщи.Я снова почувствовал холод по спине, голос его изменился на тихий, шипящий.На моей шее сцепились пальцы рук дорогого друга. Мы ехали на высокой скорости, я не справился с управлением и мы улетели в кювет.Когда я очнулся, понял, что рядом оставаться опасно и быстро направился прочь. Может, на дороге кто подберет.Я поймал попутку и попросил подбросить до участка, водитель любезно согласился и довез меня.Я обо всем доложил патрулю, затем направился к себе.Друга никто не нашел. Когда патруль прибыл на место автокатастрофы, никого внутри не было. Радует, что он выжил. Может направляется сюда. Однако, что это за хрень с ним, и что за глаза я видел в тех кустах? Стоило мне о них вспомнить, как в отражении перегородки я увидел, как две эти точки смотрят на меня. Я закрыл и открыл глаза. Ничего не было. Думаю, мне надо к врачу, скорее всего, сотрясение и галлюцинации.И сегодня, я сидя у себя дома, услышал, как что-то скребется в дверь спальни. Меня словно водой окатили. Я запер дверь на замок и приставил стул к ручке. И сейчас пишу это для того, чтобы люди знали, что это не просто убийство. Это что-то странное, оно преследует меня. Я не могу больше. Оно везде за мной ходит, даже в голове мысли только о нем. Люди, я не верил в сверхъестественное, но это нельзя назвать обычным. Дверь в мою комнату открылась. Я понял что это... ЭТО...Дальнейшее нельзя прочесть, так как оторванную часть рукописи так и не нашли. На теле жертвы было два прокола. Смерть наступила в результате обильной кровoпотери. Тело было холодное как лед и темно-синего цвета. Однако, в комнате следов крови не было обнаружено. Что-то причинило ему огромную боль, и он не смог это перенести. Природа проколов неясна. Подозрениe на клыки животного. Однако, посторонних следов не обнаружено, кроме выломанной двери, на которой нет отпечатков пальцев, самого пострадавшего, а также выбитого окнa.

Ключевые слова: Экзорцизм обряд глаза распятие полицейский кровь зверь авторская история

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