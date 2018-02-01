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Страшилки

Бабушкин оберег

Родителей своих не помню, они погибли, когда я была маленькой, меня воспитывала бабушка, строгая учительница начальных классов. Официально опекуном моим была няня. И когда бабушка умерла, дождавшись моего совершеннолетия, няня обманом оставила меня без всякой недвижимости. Я была студенткой, и пошла жить в студенческое общежитие, и не почувствовала, какая трагедия случилась в моей жизни. Там же я встретила свою лучшую подружку Ленку, тоже сиротка, но очень добрая и отзывчивая. Ленка сказала, что я вытащила счастливый билет, к концу учебы выскочив удачно замуж за перспективного следователя. Да я и сама не верила своему счастью и себе завидовала, Вадим был такой умный, сильный, красивый, высокий. Мы стали жить у него в просторной квартире, нам никто не мешал, и всё было более чем хорошо. Но вскоре муж заговорил о ребёнке, да я и сама хотела, просто не сразу получилось. А когда получилось, он взял меня на руки и стал кружить, словно маленькую девочку, в тот момент, я чувствовала себя самой счастливой.

Но в ту ночь мне приснился сон, мрачный и колючий. Я услышала, как будто кто-то открыл дверь нашей спальни и подошел ко мне, кто-то холодный и потусторонний. А потом я увидела в этой дымке непонятной субстанции свою бабушку. Это была она, точнее её призрак она стояла у моего изголовья и качала неодобрительно головой, я почувствовала изнутри её холод и недовольство. Проснулась с очень дурными предчувствиями, и они меня не обманули, вечером у меня потянул живот. Пока в больнице заполняли мои документы, пытали, чем я болела в детстве и какие прививки сделала, у меня случился выкидыш. Я была разбита, через три месяца снова беременность и снова снится бабушка с недовольным взором, и снова выкидыш. На третью беременность я заранее легла в больницу, но это меня не спасло, ночью приснилась бабушка, а наутро я потеряла ребёнка. Третий выкидыш муж перенес крайне болезненно и в резкой форме упрекнул меня в том, что я не хочу иметь от него детей, дабы не привязываться к нему, и жить так на его шее в свое удовольствие. Ленка вытерла мои слёзы и потащила к женщине, которая хоть и делала всё черной магией, но всегда говорила четко и по делу и многим помогла. Та женщина сама сразу описала мне мои проблемы и их причину. А заключалась она в том, что моя покойная бабушка до сих пор меня любит и не отпускает, она живет моей жизнью и питается жизнью моих детей, забирая их всех себе, ревниво не отдавая меня никому, и если я не приму меры, то вскоре потеряю и мужа. А надо всего лишь, выбросить на перекрестке золотой кулон, который она мне подарила на смертном одре. Конечно, я не поверила в этот вздор, о чем сразу сказала в резкой форме. Женщина смерила меня ненавистным взглядом и процедила сквозь зубы:

— Не веришь мне, а зря. Я докажу. Положи сегодня под свою подушку фотографию своей бабушке и всё увидишь сама.

Никакую фотографию я класть под подушку не хотела, но Ленка упрямо настояла. И мне приснился сон: я шла по темному лесу и набрела на полянку, на которой сидели они, — моя бабушка и трое моих не рождённых мальчишек. Бабушка заботливо за ними ухаживала, а они нежно к ней ластились. Я заплакала, потянула к ним руки, но наткнулась на холодный взгляд бабули, она громко воскликнула:

— Куда!? Назад! Тебе здесь нельзя, они должны остаться со мной, я о них позабочусь.

Проснулась с ужасной головной болью и плакала полдня. Вечером вышла на прогулку, держа в руке золотой кулон бабули. Несколько раз я порывалась выкинуть его, но не смогла. Бабушка была единственным близким человеком моей жизни, который меня любил более всего. Вместо этого я зашла в церковь поставила свечку за её упокой.

Через месяц я снова забеременела. И так обрадовалась, ведь последнее время мы с Вадимом так отдалились, а здесь такой хороший повод вновь сблизится. Но он мою новость воспринял вообще никак. Жуя салат, он проворчал, что и этого ребёнка я провороню. Я вспылила, и мы впервые серьезно поругались. Он психанул и ушел из дому. Ночью муж вернулся. И как только я открыла дверь, то почувствовала удар по лицу, который свалил меня на пол. Я даже не понимала, что происходит. Просто, как могла, уползала от него. А он шел на меня с красными звериными глазами, и со всей дури пинал ногами. Я прикрывала живот руками, когда он начал забивать меня под кровать. Там же, под кроватью, потеряла сознание. Очнулась утром рано, мой Вадим, напевая что-то, пил кофе на кухне. А я кое-как выползла из под кровати, он взглянул на меня, как ни в чем не бывало и пошел на работу. Я только смогла позвать на помощь соседку, которая вызвала мне скорую помощь. Мне диагностировали перелом двух пальцев, трещину кистевой кости, и выкидыш. Ленка пришла на второй день, принесла деньги на лечение, которые послал Вадим. Подружка причитала и жалела меня, но при этом упрекая меня тем, что я разозлила Вадима, ведь у него такая нервная работа… Я не могла ни о чем спорить, лишь оплакивала свое горе. Только когда Ленка ушла, соседка по палате сказала мне:

— А ты знаешь? Эта стерва спит с твоим мужем.

И я, конечно, в это не поверила. Но к выписке меня ждал сюрприз. Всё на себя взяла Ленка, хотя ей было очень неприятно и стыдно. Она причитала и говорила, что видимо такова воля судьбы, раз бог нам не дал ребёнка, значит, Вадим предназначен ей, ведь она не будет его злить и провоцировать, как я. А чтобы я не обижалась и нормально окрепла, она оплатила месячный съем квартиры, куда Вадим уже перевез все мои вещи. Ведь они не конченные подонки и переживают за меня.

Я тогда даже не представляла, что самое ужасное было не то, что меня бросил муж, и предала подруга, а то, что я осталось бездомной. Это надо пережить, чтобы понять, что значит быть бездомной сиротой и без прописки, я несколько лет слонялась по съемным общежитиям и пыталась как-то выжить. Только через пять лет, меня выручила бывшая ученица моей бабушки, устроила меня на хорошую работу, и помогла с ипотекой.

Сейчас я живу хоть и в однокомнатной, но в своей квартире и с хорошим достатком. Недавно встретила на остановке Ленку и еле как узнала. Она постарела, очень изможденная, и с замазанными синяками на лице. У меня нет к ней злости, она просто глупая женщина. После рождение двойни, Вадим предложил ей продать её квартиру, которую государство ей выделило, как сироте, дабы купить хорошую машину, она согласилась. И осталась без жилья, с детьми на руках и полностью зависимая от Вадима. Мне даже страшно представить, что на её месте должна была быть я.

Автор - Галинадар.
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Вчера, 21:57 by Сделано_в_СССРПросмотров: 32Комментарии: 0
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Ключевые слова: Бабушка общежитие подруга муж сон призрак беременность фото кулон сирота

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