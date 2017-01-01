Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Дурдом

Хорошо, что ничего за это не было

Было мне тогда лет 10, жила в маленьком городе Горячий Ключ это Краснодарский край, там красивая природа леса и реки, был прекрасный солнечныйдень, взрослы большим составив давно не изменяем собрались на шашлыки в лес, человек 25 из них 3 ребёнка. Шашлык пожарили поели, взрослые выпили им весело а мы дети погодки примерно начали в догонялки и прятки играть. И вот мы бегаем по лесу вроде не далеко, как натыкаемся на хорошо обустроенный шалаш! Зашли в него а там как берлога шамана, много самодельный посохов с лицами животных статуэтки страшные всякие сухие травы. Мы как то не испугались этого и начали почему грамить всё! Позже заметили по углам иконы и не поняли почему там они, стало как то жутко там находится и взяв как нам казалось атрибутику шамана побежали дальше веселится, родителям естественно ничего не сказали. Прошли годы , когда я это вспомнила стало жутко что мы наделали! И что за шалаш это был на сам деле. Размышляя об этом я рада одному скорее всего хозяин понял что разгаром сделали дети и решил не наказывать нас.

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 18:16
Вчера, 17:59 by KristsПросмотров: 67Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Шалаш шашлык шаман

Другие, подобные истории:

Комментарии