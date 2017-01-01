Хорошо, что ничего за это не было

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 18:16

Krists Просмотров: 67 Комментарии: 0 +1 Вчера, 17:59 by

Было мне тогда лет 10, жила в маленьком городе Горячий Ключ это Краснодарский край, там красивая природа леса и реки, был прекрасный солнечныйдень, взрослы большим составив давно не изменяем собрались на шашлыки в лес, человек 25 из них 3 ребёнка. Шашлык пожарили поели, взрослые выпили им весело а мы дети погодки примерно начали в догонялки и прятки играть. И вот мы бегаем по лесу вроде не далеко, как натыкаемся на хорошо обустроенный шалаш! Зашли в него а там как берлога шамана, много самодельный посохов с лицами животных статуэтки страшные всякие сухие травы. Мы как то не испугались этого и начали почему грамить всё! Позже заметили по углам иконы и не поняли почему там они, стало как то жутко там находится и взяв как нам казалось атрибутику шамана побежали дальше веселится, родителям естественно ничего не сказали. Прошли годы , когда я это вспомнила стало жутко что мы наделали! И что за шалаш это был на сам деле. Размышляя об этом я рада одному скорее всего хозяин понял что разгаром сделали дети и решил не наказывать нас.

Ключевые слова: Шалаш шашлык шаман

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