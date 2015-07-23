Морские ежики

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 11:58

Причина: Авторская стилистика сохранена

folko92 Просмотров: 5 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 11:58 by

Летом толпы туристов прибывают к морю, понятное дело, отдохнуть. А вот у обитателей моря начинается нелегкая жизнь, так как некоторые туристы, ради развлечения и утоления собственного инстинкта охоты, просто губят их.В живописное место, на берегу моря, прибыла семейка. Глава семьи Андрей Моторов, понтоватый бизнесмен, его жена Ольга и их сын Степан.Обустроившись в номере, Моторовы, ломанули на пляж. Совсем рядом с берегом, в море выдавался живописный риф, где жила целая колония морских ежей, яркие, расписные рыбки плавали среди кораллов, морские звезды, представали взору во всей своей красе. Многие плавали с масками, просто любуясь и восторгаясь этим чудом.Но Андрей Моторов был не из числа таких людей. Красота природы не трогала его сердце, лишь деньги приводили его в восторг. Расположившись на лежаке, Андрей, выпив банку пива, прикола ради, закопал смятую жестянку в песок.— Ну чо, сынок, пошли купаться? — осведомился он.Степка — вредный и злой мальчик — радостно согласился.— Пап, а там на камнях — полно ежей, и даже звезды есть.— Ну так чо, устроим на них охоту, а?— Да-а! — радостно завизжал Степа.— Гляди, чего я нашел, Степка. Это типа будет копье, — и Андрей показал сыну ржавый арматурный прут, который он нашел среди камней.Сейчас мамке притащу.Андрей, без всякого сожаления, насадил, как мясо на шампур, крупного ежика на острый конец прута.— А я ей звезду принесу. Хотел еще рыбок поймать, но они шустрые, заразы.— Ничо, сынок. Вот на морскую рыбалку на яхте поедем, там наловим рыбы дофига!И довольные Моторовы понесли добычу к берегу.— Гляди, Олька, чего мы добыли! — и Андрей положил на камень ежа, а рядом Степка уложил морскую звезду.— Ах, какая прелесть! Вы ж мои охотники! Так, где мой телефон, я их буду фотать, — защебетала Ольга. Достав телефон, она стала их фотографировать.Еще живой, еж пытался ползти к морю. Сфотографировав, уже мертвую красоту выбросили обратно в море. Но все обитатели рифа чувствовали боль и смерть своих сородичей. И они обратились с мольбой к великому, древнему и могущественному Морю, чтобы покарать убийц...Моторовы так и не вернулись из этого отпуска. Со всеми произошли несчастные случаи. А Ольга, хоть и осталась жива, но сошла от горя с ума и доживает свою жизнь в клинике чужой страны, видя по ночам, в кошмарных снах гигантских морских ежей, нападающих на сына и акулу, откусывающую голову ее мужу.

Ключевые слова: Море природа отдых рифы авторская история

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