Морские ежики

Морские ежикиЛетом толпы туристов прибывают к морю, понятное дело, отдохнуть. А вот у обитателей моря начинается нелегкая жизнь, так как некоторые туристы, ради развлечения и утоления собственного инстинкта охоты, просто губят их.
В живописное место, на берегу моря, прибыла семейка. Глава семьи Андрей Моторов, понтоватый бизнесмен, его жена Ольга и их сын Степан.
Обустроившись в номере, Моторовы, ломанули на пляж. Совсем рядом с берегом, в море выдавался живописный риф, где жила целая колония морских ежей, яркие, расписные рыбки плавали среди кораллов, морские звезды, представали взору во всей своей красе. Многие плавали с масками, просто любуясь и восторгаясь этим чудом.
Но Андрей Моторов был не из числа таких людей. Красота природы не трогала его сердце, лишь деньги приводили его в восторг. Расположившись на лежаке, Андрей, выпив банку пива, прикола ради, закопал смятую жестянку в песок.
— Ну чо, сынок, пошли купаться? — осведомился он.
Степка — вредный и злой мальчик — радостно согласился.
— Пап, а там на камнях — полно ежей, и даже звезды есть.
— Ну так чо, устроим на них охоту, а?
— Да-а! — радостно завизжал Степа.
— Гляди, чего я нашел, Степка. Это типа будет копье, — и Андрей показал сыну ржавый арматурный прут, который он нашел среди камней.
Сейчас мамке притащу.
Андрей, без всякого сожаления, насадил, как мясо на шампур, крупного ежика на острый конец прута.
— А я ей звезду принесу. Хотел еще рыбок поймать, но они шустрые, заразы.
— Ничо, сынок. Вот на морскую рыбалку на яхте поедем, там наловим рыбы дофига!
И довольные Моторовы понесли добычу к берегу.
— Гляди, Олька, чего мы добыли! — и Андрей положил на камень ежа, а рядом Степка уложил морскую звезду.
— Ах, какая прелесть! Вы ж мои охотники! Так, где мой телефон, я их буду фотать, — защебетала Ольга. Достав телефон, она стала их фотографировать.
Еще живой, еж пытался ползти к морю. Сфотографировав, уже мертвую красоту выбросили обратно в море. Но все обитатели рифа чувствовали боль и смерть своих сородичей. И они обратились с мольбой к великому, древнему и могущественному Морю, чтобы покарать убийц...
Моторовы так и не вернулись из этого отпуска. Со всеми произошли несчастные случаи. А Ольга, хоть и осталась жива, но сошла от горя с ума и доживает свою жизнь в клинике чужой страны, видя по ночам, в кошмарных снах гигантских морских ежей, нападающих на сына и акулу, откусывающую голову ее мужу.
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 11:58
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 11:58 by folko92Просмотров: 5Комментарии: 1
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