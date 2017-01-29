Короткая история

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 17:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ленивица Просмотров: 717 Комментарии: 11 +12 Вчера, 17:18 by

У подруги была родственница. А у родственницы - муж. Когда ему было лет 25 лет, поспорил он на базаре с цыганкой. Мол, все эти гадания - враки. Только людей обманываете. Цыганка, разозлившись, сказала на это:- Ты можешь не верить, но смерть тебе уготована от воды.Парень, конечно, посмеялся, но с тех пор купаться перестал. Раньше с друзьями на байдарках сплавлялись, а теперь его калачом в воду не заманишь. Даже на пруд когда ходил, только загорал.В общем, прошло время. Он женился. Жене рассказал. На отдых к морю они не ездили, хотя и хотелось. Но вот уже вместе и 25 лет прожили, и жена таки упросила его съездить в санаторий в Крым.В общем, приехали, разместились. Она купается, он на лежаке журнал читает. Хоть и жарко, но делать нечего. И вот задремал герой истории, а жена его, тем временем набрала водицы из моря и решила мужа освежить. Вылила ему ее на грудь. И случился у мужчины то ли спазм сердечный, то ли сердечный приступ. Хотя и пытались его спасти, но не удалось. Умер, как и сказала тогда цыганка, от воды. Хотя... может, и от женской руки. Так что бойтесь волхвов, дары приносящих.

Ключевые слова: Цыганка предсказание вода авторская история

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