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Истории из жизни

Короткая история

У подруги была родственница. А у родственницы - муж. Когда ему было лет 25 лет, поспорил он на базаре с цыганкой. Мол, все эти гадания - враки. Только людей обманываете. Цыганка, разозлившись, сказала на это:
- Ты можешь не верить, но смерть тебе уготована от воды.
Парень, конечно, посмеялся, но с тех пор купаться перестал. Раньше с друзьями на байдарках сплавлялись, а теперь его калачом в воду не заманишь. Даже на пруд когда ходил, только загорал.
В общем, прошло время. Он женился. Жене рассказал. На отдых к морю они не ездили, хотя и хотелось. Но вот уже вместе и 25 лет прожили, и жена таки упросила его съездить в санаторий в Крым.
В общем, приехали, разместились. Она купается, он на лежаке журнал читает. Хоть и жарко, но делать нечего. И вот задремал герой истории, а жена его, тем временем набрала водицы из моря и решила мужа освежить. Вылила ему ее на грудь. И случился у мужчины то ли спазм сердечный, то ли сердечный приступ. Хотя и пытались его спасти, но не удалось. Умер, как и сказала тогда цыганка, от воды. Хотя... может, и от женской руки. Так что бойтесь волхвов, дары приносящих.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 17:18
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:18 by ЛенивицаПросмотров: 717Комментарии: 11
+12

Ключевые слова: Цыганка предсказание вода авторская история

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Комментарии

#1 написал: vorona2017
Вчера, 17:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 33
Как говорится,от судьбы не уйдёшь. + за историю.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#2 написал: Tigger power
Вчера, 18:00
+3
Группа: Посетители
Репутация: (326|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 025
А ещё говорят: мужик сказал - мужик сделал) значит все таки верил в магию цыганского гадания. Промолчал бы на рынке и жил а своё удовольствие. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 18:04
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (958|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 749
Вот у меня сослуживцу тоже цыганка предсказала, дословно, с его слов: "Водка тебя убьёт".....
.... Сбылось.... Шёл поздно вечером позади многоэтажки, а ему на голову бутылка из под водки прилетела.... Насмерть.. Видать с верхнего этажа скинули.... Предсказание сбылось(((
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#4 написал: Вареньевна
Вчера, 18:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (461|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 470
Вот смысл? Сам влез в перепалку и трясся всю жизнь и все равно сбылось. А так бы жил не тужил.
Плюс.
Зарегистрирован: 4.02.2017
 
#5 написал: vorona2017
Вчера, 18:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 33
Цитата: Tigger power
А ещё говорят: мужик сказал - мужик сделал) значит все таки верил в магию цыганского гадания. Промолчал бы на рынке и жил а своё удовольствие. Плюс

Вы правы,с такими особами лучше в беседу не вступать,себе дороже выйдет.Но и не все правда что гадалки говорят. Моему отцу в лет 20 старая цыганка предсказала что в 40 лет он умрет. Так он своего сорокалетия со страхом ждал со всей семьёй раз по 100 попрощался. Сейчас ему уже почти 60 и на здоровье не жалуется.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#6 написал: Великий Инквизитор
Вчера, 18:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 108
Моему деду тоже цыганка смерть от воды нагадала! Так и случилось! Служил дед на тихом океане на торпедном катере и гонялись они за якобы рыбацким судном,но с судна открыли огонь с гранатомёта по катеру,дед получил многочисленные осколочные ранения. В госпитале конечно подлатали и осколки вытянули,но один не смогли,боялись врачи зацепить жизни важные органы. Так жил прожил около 50 лет с этим осколком. Но вдруг этот осколок начал двигаться и что не пытались врачи сделать,но так и не смогли спасти деда.
Зарегистрирован: 14.01.2017
#7 написал: Ахма
Вчера, 19:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (509|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 208
Цитата: Великий Инквизитор
Моему деду тоже цыганка смерть от воды нагадала! Так и случилось! Служил дед на тихом океане на торпедном катере и гонялись они за якобы рыбацким судном,но с судна открыли огонь с гранатомёта по катеру,дед получил многочисленные осколочные ранения. В госпитале конечно подлатали и осколки вытянули,но один не смогли,боялись врачи зацепить жизни важные органы. Так жил прожил около 50 лет с этим осколком. Но вдруг этот осколок начал двигаться и что не пытались врачи сделать,но так и не смогли спасти деда.

Но это же не от воды.

И моему деду смерть от воды нагадали ещё в детстве. По его словам, дважды были опасные ситуации, связанные с водой, но как-то обходилось. Умер от рака лёгких в 69 лет.
Зарегистрирован: 30.05.2016
#8 написал: TiTaN_2017
Вчера, 20:25
+1
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Репутация: (25|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 337
Накаркала цыганка......а у мужчины спазм от страха на мокрое....++++++++
Зарегистрирован: 11.07.2017
#9 написал: Скважина
Вчера, 23:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 77
Хитро как: смерть от воды. Верно, от воды, но не утонул (захлебнулся), как скорее всего, предполагал, а все равно именно вода и спровоцировала.
Моя бабушка часто любила повторять:"Как ты ни уходи от судьбы, как ни хитри, а она тебя все равно найдет."
Зарегистрирован: 4.02.2016
#10 написал: Maxim80
Сегодня, 00:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (112|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 235
Цитата: alex.kuzmenko2017
Вот у меня сослуживцу тоже цыганка предсказала, дословно, с его слов: "Водка тебя убьёт".....
.... Сбылось.... Шёл поздно вечером позади многоэтажки, а ему на голову бутылка из под водки прилетела.... Насмерть.. Видать с верхнего этажа скинули.... Предсказание сбылось(((

У нас с одного квартала парень с подругой шёл -и девчёнке с девятого этажа бутылка прилетела-зрелище было жуткое...-твари,жалко менты рано приехали,а то бы их там на запчасти разобрали...А на счёт предсказаний-с этим лучше не шутить...Тот же самый "шампунь"ведь официально о борт корабля разбивают...А это по сути одной природы вещи...Может и гадалка -обычная шарлотанка была...а человек уже сам себя запрограммировал...Хотя по сути фразу "...ты умрёш от воды..."можно спроецировать,практически на любую фатальную ситуацию-шёл человек поздно с работы,сильно хотел писать,зашёл в переулок облегчиться-а там его по темечку тюк и всё...-получается-умер от воды...
Зарегистрирован: 14.04.2017
#11 написал: unknown06
Сегодня, 01:26
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Публикаций: 3
Комментариев: 309
Цитата: TiTaN_2017
Накаркала цыганка......а у мужчины спазм от страха на мокрое....++++++++

спазм случился не от страха на мокрое,а от резкого перепада температур...жарко,мужик не купался,а тут прохладную воду на грудь...много случаев знаю,когда в жару резко в воду сигали и сразу остановка сердца...нужно постепенно в воду заходить...это я вам как медик говорю...
Зарегистрирован: 21.03.2011
 
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