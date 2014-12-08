Dead Tony: Origins

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:20

Причина: Изменён раздел.

tylertheripper Просмотров: 153 Комментарии: 1 0 Сегодня, 16:20 by

В прошлом году я познакомился с Джейн. Впервые я встретил её на железнодорожной станции, она пыталась покончить жизнь самоубийством. Я вовремя остановил её. Так мы и познакомились.Джейн была довольно общительной, да и была она не из тех, кто часто впадает в депрессию и прерывает связь с окружающими её людьми. Та выходка на станции была результатом принятия наркотиков.После нашей первой встречи я стал заезжать к ней по четыре раза в неделю, мы обсуждали многие вещи, я как будто был её психологом.Её мучили кошмары с участием её матери."Я засыпаю и вижу мою маму, она зовет меня к себе, я не могу смотреть ей в глаза, у неё их просто нет", - так она описывала свои сны.По её словам, она жила обычной жизнью: общалась с друзьями, гуляла, ходила в школу. Но в один день её мать не вернулась с работы. После пяти дней поисков её нашли далеко от дома, да и от работы, в лесу. Её нашли повешенной на дереве, глаза её были вырваны, а вместо них туда были запиханы камушки. Рядом валялась предсмертная записка. Полиция решила не уведомлять о написанном в ней её дочь.***День начался как обычный выходной день, проснулся я довольно поздно. Так и не успев позавтракать, я отправился в путь. Прибыв к дому Джейн, я уже собрался подняться на её этаж и встретить её, как вдруг сзади меня кто-то засмеялся. Я обернулся и увидел сидящую на скамейке Джейн, она радостно улыбалась."Как же я тебя не заметил", - сказал я ей.В свои 17 она выглядела на 20."Мне захотелось выйти и подождать тебя здесь, на улице", - она продолжала улыбаться.Я сел рядом с ней, и мы начали разговаривать. Она казалась очень радостной, что меня удивило. Обычно она была то грустной, то говорила дрожащим голосом. Сегодня же она рассказала мне, что уже два дня у неё нет ни одного кошмара. Мы так и продолжали разговаривать на разные темы, потом я поехал домой. Я уже точно был уверен, что она выздоровела. После этого я не заезжал к ней неделю.И я уже хотел было приехать к ней снова на автобусе, но мне пришло сообщение. В нем говорилось, что Джейн отправилась на лечение в местную психиатрическую больницу. Номер мне не был знаком, сначала я подумал, что это было какой-то шуткой, но потом всё же смирился с произошедшим.***Прошло примерно два месяца с того дня, когда мне прислали это сообщение. И я решил навестить её отца.***Дождь лил мне на голову."Вот именно сейчас я забыл зонт!" - подумал про себя я, идя в направлении к дому Джейн.Я постучал в дверь, ответа не было, еще раз постучав в дверь, я убедился, что там никого нет. Я решил выйти из многоэтажки на улицу. Мне хотелось есть.По дороге в местный магазин продуктов я слышал какой-то странный шум, это было странное завывание. Мне показалось, что идущие мимо люди не слышали его. Похоже, до магазина было еще далеко. Я решил спросить старика, который кормил голубей, где находится этот магазин.- Здесь нет никаких магазинов поблизости, - сказал старик, смотря на дерево, что стояло неподалеку.- Ну а где есть? - спросил я.- Там, где нет слёз, - он продолжал пялиться на дерево.- Что? Каких... Чего? - я подумал, что послышалось.- Ты ведь слышишь его рыдания? - ухмыльнулся он.Я сразу подумал, что он поехавший. Но мне стало казаться, что это завывание очень похоже на плач, такой, как будто он исходит из пещеры. Я как будто находился в пещере, с потолка которой капали капли и сливались в одну лужу, от которой несло гнилью. Холод прошёл по коже, появилось чувство, будто за мной кто-то следит.Не знаю, сколько я простоял рядом со стариком, но когда я вновь вернулся к реальности, дождя не было, были тучи и лужи. Видимо, он прошел. А я даже не заметил.- Зачем ты пришел сюда, в этот город? - спросил меня старик.- Навестить отца моей подруги.- Ты приходишь сюда каждый день, все ищешь этот магазин.Теперь я был уверен: он сумасшедший.- А вы вообще кто?- Я? А ты-то кто? Странный ты тип, в сегодняшний век молодежь гуляет, учится, а такие, как ты... лежат в психлечебнице.Я развернулся и пошел обратно, к дому Джейн. Постучав в дверь, я снова убедился, что там никого нет. Я начал нервничать. И тут мне пришло сообщение: "Привет, это Джейн. Ты что-то долго не заезжал. Короче, давай встретимся. Ответь, когда увидишь".Я был изумлён: это сообщение было отправлено с того же номера, что и прошлое. Но как? Это не был номер Джейн, и к тому же прошлое сообщение твердило, что она лежит в психлечебнице. В голове пролетали мысли, одна из них: "Надо позвонить на этот номер". Но что-то не давало мне смелости сделать это. Я решил написать ей (ну или не ей) сообщение: "Я бы был рад встретиться, но где?" Я ждал, но ответа не было.***После прибытия домой я долго думал о том, что случилось там: старик, галлюцинации о пещере и сообщение...Шли дни... недели... месяц... два. И я позабыл об этом. На всякий случай я сохранил этот номер. Но ночью меня мучили кошмары. Там была Джейн. Она сидела на грязной земле, согнув колени, на ней была футболка, которую она никогда не носила, или же мне не помнится,она плакала, а я успокаивал её.Эти кошмары я забывал, проснувшись утром, но спустя недели я стал вспоминать их, и я был уверен, что они мне снились. Мне иногда казались нереальными те дни, которые я проводил с ней. Или же то, что я вижу сейчас, нереально?***Я влюбился в Джейн, но не уверен, существовала ли она. Была ли она полусиротой, которая пыталась прыгнуть под поезд, была ли она моей мамой, была ли она той семилетней девочкой, которой я вырвал глаза и перерезал горло, многие другие, убитые мной, или я был Джейн?А может, и так, но... Я ведь точно знаю, кто я, я просто не люблю напоминать себе об этом. Мне двадцать три года, я страдаю раздвоением личности, я не знаю, мёртв ли я. Но моё второе Я говорит, что да. Мертвый Тони, я буду делать все, что он скажет, или он завладеет мнойи снова потащит меня к ней домой или куда ещё. Я не хочу умирать, он говорит мне, что затащит меня в ту пещеру, где острые когти и трупы людей, и вода, от которой несёт непонятным запахом.А может, я сам хочу туда попасть? Иначе зачем я собираю глаза людей? Ведь вход туда обеспечен тем, кто пожертвует 200 парами глаз. И тогда, наверное, меня покинет чувство, что за мной кто-то следит...Автор неизвестен.

Ключевые слова: Крипипаста ужас страх девочка психбольница сумасшествие

Другие, подобные истории: