Дождь

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:58

NightCall Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:58 by

«Дождь… Он льёт уже три дня и затапливает все мостовые и дороги. Даже в парке, что напротив моего дома, виднеется огромная лужа. Кучи мусора… Брошенные машины… И никакого шума, кроме постукивания дождя о моё окно.За эти три дня уже очень и очень многое поменялось: пропало электричество, не работает радио, даже сотовая связь накрылась. Чтобы не остаться в полной темноте, я обошёл каждую квартиру в своём доме и собрал все свечи, спички и зажигалки, что нашёл. Не знаю, куда подевались все мои соседи, может, они вышли, когда начался дождь, и попали в лапы им…Эти существа… О них успели сказать по телевизору, перед тем, как пропало электричество. Что-то пришло с этим дождём, неизвестно откуда… Учёные сговариваются на счёт того, что эти существа жили среди нас всё это время и ждали нужного момента, когда мы будем максимально беспомощны. Они полностью невидимы, но осязаемы, также очень шумно передвигаются по воде, видимо, им надоело быть аккуратными и осторожными. Они больше людей, судя по тому, что я видел сам… Как капли меняли свою траекторию, не доходя до земли минимум два метра.Я видел, что они делают с людьми. Боже, это очень и очень страшно: тебя хватают за шею и поднимают над землёй, как тряпичную игрушку, а после разрывают изнутри… Ну мне кажется именно так, ведь все жертвы просто «взрывались», оставляя лужи крови, останки тела… От этого был плюс - я мог разглядеть строение этих существ… Какие-то щупальца вместо рта, да и голова напоминала что-то наподобие каракатицы. Руки были очень длинными и заканчивались теми же щупальцами, что и у рта, только больше и мощнее, а ноги я разглядеть так и не смог…Но я заметил вот какую странность, что возможно объяснит причину пропажи моих соседей - это запах и вид дождя, ведь если долго смотреть на его и вдыхать запах влаги смешанный с чем-то сладковатым, то появится сильнейшее желание выйти наружу, забыв про смертельную опасность.Но есть один вопрос, который ставит меня в ступор: "Почему они не заходят в здания? Почему не выламывают окна, как они делают с окнами машин?"Есть у меня одно подозрение - они не переносят сухой воздух… Поэтому в моей квартире окна залеплены скотчем, и каждый вечер я стираю и сушу свои вещи в других квартирах, на последних этажах, ведь оттуда эти существа не почувствуют влаги! Я просто гений…Прошло две недели, а дождь продолжает лить. Он затопил уже первый этаж моего здания… Я не понимаю, как это за столько дней уровень воды в океане поднялся настолько высоко? Но мне сейчас не важны причины… Самое важное - это моя безопасность… Я слышу их шаги в подъезде… Слышу, как их тела издают скользкие и хлюпающие звуки, заставляя моё тело покрыться мурашками, но самый страшный звук - это звук выбитой двери… Они просто легко выбивают их, не важно металлические они или же деревянные.Вот они уже и на моём этаже… Боже, мне очень и очень страшно…

Ключевые слова: Дождь неизвестное монстры авторская история

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