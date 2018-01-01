Мяч

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

Keet Просмотров: 76 Комментарии: 0 +5 Вчера, 23:33 by

Наверняка для многих из нас детство - это счастливая и беззаботная пора, вспоминающаяся с улыбкой на лице и ассоциирующаяся со вкусом сладкой ваты и запахом фисташкового мороженого. Однако, почти у каждого есть такие детские воспоминания, которыми лучше ни с кем не делиться. Как правило, они выходят за грани нормального. Они глупые и несуразные, а иногда до смерти пугающие. Порой мы сами отказываемся верить, что это действительно когда-то случилось, списываем произошедшее на разыгравшуюся детскую фантазию или принимаем за дурной сон, приснившийся во времена зубной феи и деда мороза. По мере взросления эти воспоминания становятся все более туманны и, в конце концов, полностью «затухают». Ведь они никогда не поддаются никакому логическому, а уж тем более научному объяснению, и поэтому им просто нет места во взрослой жизни.Для меня детство закончилось достаточно давно. В настоящее время мне 32 года. История, которую я хочу вам поведать, произошла 20 лет назад, кажется, это вообще было в другой жизни. Признаюсь честно, детский сад вспоминается отчетливее, чем лето 1998 года. На тот момент я был двенадцатилетним пацаном. На летние каникулы меня, как и многих, отправляли в деревню к бабушке и дедушке. Это было счастливое время: я ходил на рыбалку и за грибами, бегал купаться на пруд, играл с местными ребятами.Наш дом находился на окраине деревни, практически в лесу. По соседству с ним располагалась заброшенная деревянная изба. Заколоченные окна, заросший травой и кустарниками участок, полуразвалившийся забор. Думаю, все представляют, как выглядит заброшенный деревенский домик. Судя по всему, этот дом был оставлен ни одно десятилетие назад, даже мой дед с трудом вспоминал его хозяев. Ну а я вообще их никогда не видел.В тот теплый июльский вечер я играл с деревенскими ребятами как раз возле вышеупомянутого дома. Игра наша представляла собой следующее: находясь на улице, мы изо всех сил пинали по мячу, он перелетал через забор, ударялся о стену дома, отскакивал и возвращался обратно. На самом деле, эта игра представляла собой некое соревнование, победителем которого становился тот, у кого мяч, ударившись о стену, пролетит самое большее расстояние. Случалось такое, что мячик после отскока не перелетал обратно через забор, а, не долетая, падал вниз и скрывался где-то в траве. В таком случае тому, кто его пинал, приходилось перелазить через хлипкий забор и искать мяч среди колючих кустов и крапивы. Остальные просто стояли и злобно посмеивались над бедолагой. Почему-то именно такие взаимоотношения процветали в нашей компании.Однако приземление мяча по ту сторону забора было не самым страшным. Хуже всего было попасть в единственное незаколоченное окно, на котором не было ни стекла, ни рамы. Я жутко боялся попасть в него, ведь тогда бы мне пришлось лезть в сам дом, а этого хотелось делать меньше всего, и на то у меня были свои причины, о которых я, разумеется, расскажу. Поэтому я старался бить как можно дальше от этого окна, и какое-то время удача была на моей стороне.В нашем соревновании я занимал 2 место из пяти возможных. На первом месте был Витя, хозяин мяча, он был самым сильным из нас и во всех спортивных играх становился первым. Но в этот день я решил во что бы то ни стало обойти нашего вечного чемпиона.Вновь подошла моя очередь бить по мячу. Я отошел назад, чтобы разбежаться. Необходимо было вложить все силы в этот удар. "Главное не попади в окно" - шепнул внутренний голос. Надеюсь, этого не случится…. С разбега я пнул мяч правой ногой с такой силой, что ощутил слабую боль в районе колена. Мячик оторвался от земли, перелетел через забор, и что-то пошло не так…. В определенный момент траектория его полета изменилась, и он угодил в окно. В единственное незаколоченное окно….- Иди за мячом - сказал Витя слишком грубым для четырнадцатилетнего подростка голосом. Ничего другого мне и не оставалось. В случае отказа я мог хорошо получить от Вити. В кулачных боях ему также не было равных. Но даже если б до драки не дошло, уважение я бы потерял навсегда, поскольку трусы никогда не занимают престижных мест в мальчишеской иерархии.Я перелез через забор и оказался на некошеном годами участке. Местами трава была мне по плечи. В таких зарослях смотреть под ноги невозможно, поэтому запросто можно было наступить на гвоздь или на змею. Однако боялся я отнюдь не этого.Пробираясь к заброшенной деревянной постройке, я вспомнил, что однажды мне уже приходилось преодолевать этот маршрут. Это было позапрошлым летом. Тогда у нас с сестрой возник серьезный спор. Она утверждала, что в этом доме до сих пор живут люди, а я пытался объяснить ей, что в этом сарае не может жить кто-то кроме крыс, змей и мокриц.- Бабушка говорит, что там кто-то спит. Он большой и у него длинные руки. Он спит там уже много лет, в этот дом ходить нельзя, потому что если его разбудить, случится беда. Это не человек. – Последнюю фразу сестра произнесла с твердой уверенностью, абсолютно не свойственной семилетней девочке. На мгновение я даже поверил в ее глупости.Мне захотелось доказать ей, что все сказки, которыми бабушка пугает ее, чтобы та не ходила в заброшенный дом, поскольку для маленькой девочки опасностей там хватает и без всяких чудовищ. Взять хотя бы прогнившую крышу, которая может упасть на голову в любой момент. Я сказал ей, что сейчас громко постучу в дверь и, если никто не откроет, значит, она вруша. Сестра сразу согласилась с моим условием. Мы не обговорили, что будет в случае, если дверь все-таки откроют, до этого как-то не дошло.Я стоял на крыльце десятилетиями не посещаемого дома, передо мной красовалась покосившаяся дверь. Мне нужно было просто постучать в нее. Какое-то время я колебался, видимо сказки про чудовище с длинными руками произвели на меня какое-то впечатление. Но вскоре привычную тишину этого места нарушили три глухих удара. Следующая минута была самой напряженной в моей жизни, не произошло ничего, только где-то вдали треснула ветка, однако даже это заставило меня вздрогнуть. Я постучал снова. Из глубины дома послышались шаги. Медленные, шаркающие шаги приближались к входной двери, то есть ко мне… Я запаниковал, руки затряслись, пульс участился. Иначе говоря, меня заколбасило не по-детски. Однако какая-то часть моего разума по-прежнему отказывалась верить в реальность происходящего. Возможно, именно она помогла мне не сойти с ума в этот момент.Шаги стихли перед самой дверью. Теперь я слышал чье-то тяжелое и утомленное дыхание. Наверное, так мог дышать человек с больной носоглоткой. Но в этом дыхание было еще что-то злобное, что-то зверино-голодное. Мое тело парализовало страхом, я стоял не в силах пошевелиться, хотелось убежать, но бег был непозволительной роскошью.Все это время сестра стояла за забором, наблюдая за происходящим. Она не слышала леденящего душу дыхания, для нее ничего необычного не происходило (и слава богу). А я продолжал стоять как вкопанный, приготовившись к тому, что в следующую секунду дверь распахнется, и огромные руки утащат меня в зловещую темноту богом забытого дома.Однако вскоре мне удалось сделать шаг назад, потом еще и еще. И я уже стоял по ту сторону забора рядом с сестрой. Мы не сказали друг другу ни слова, просто молча пошли домой.Следующие несколько дней я упорно размышлял о том, что все-таки это было. В итоге, пришел к мысли, что слышал шаги обыкновенного бомжа, залезшего в дом, чтобы переночевать или просто отдохнуть…. Это вполне здравое объяснение успокоило меня, но с этого времени я стал смотреть на заколоченный досками, просевший дом, совсем иначе. Раньше он мне казался ничем не примечательной развалюхой, абсолютно не заслуживающей моего внимания, а теперь в нем появилось что-то мистическое и загадочное. Когда я проходил мимо него всегда поворачивал голову в сторону не заколоченного окна (как раз того, куда так неудачно попал мячом), ожидая увидеть нечто, и, разумеется, не видел ничего. Выходя ночью в туалет, я долгое время стоял на крыльце и смотрел на его темный силуэт, не в силах объяснить себе, зачем.А теперь, спустя два года, я снова стоял на этом самом крыльце. Да вот только сейчас мне нужно было не просто постучать в дверь, а зайти в дом и найти там мяч. Признаюсь честно, это было серьезным испытанием, меня буквально распирало от адреналина. Потянув за ручку, я открыл дверь, затем сделал несколько шагов внутрь. Не знаю, была ли заперта дверь во время моего прошлого визита, но в этот раз она открылась удивительно легко, даже проржавевшие петли не издали ни единого звука.В доме царил хаос: на полу валялся брошенный хозяевами инструмент, пожелтевшие книги, обломки мебели, детские игрушки и много-много всевозможного хлама. Пахло сыростью, плесенью, пылью и чем-то еще…Чем-то едва уловимым, но именно от этого запаха начинало крутить живот.Подходя к дому, я нарисовал у себя в голове примерный план этого строения, чтобы как можно быстрее оказаться в нужной комнате, взять мяч и быстрее свалить оттуда, но стоило оказаться внутри, как все мысли спутались.Я неуверенно шагал, стараясь ни за что не запнуться. Одному богу было известно, куда нужно идти. Маленький с виду домишко на деле оказался настоящим лабиринтом. Свет скромно проникал лишь через щели между досками. В этой слегка разбавленной темноте я отчетливо слышал каждый удар своего сердца. В голове крутились всякие мысли, но все они были обрывочны, ни одна из них не задерживалась более, чем на 10 секунд.Я оказался в комнате, которая когда-то являлась кухней. У окна стоял круглый стол, повсюду валялась посуда, на стене висел календарь, мне не удалось разобрать за какой год. Невыносимо воняло тухлятиной, от этого запаха меня чуть не вырвало, поэтому я поспешил удалиться оттуда.Вскоре я попал в самую светлую комнату. В комнату с единственным незаколоченным окном. Мяч должен быть где-то здесь. Однако положение вещей оказалось значительно хуже, чем я предполагал. Около окна частично обвалились доски, образовав дыру, ведущую в подвал. Судя по всему, мяч угодил именно туда, больше его нигде не было. Для того, чтобы достать этот гребаный мячик, мне предстояло спуститься в мир крыс и непроглядной темноты.Я подошел ближе и заглянул в образовавшуюся в полу пробоину, но не увидел ничего кроме пугающей черноты. В голове возник вопрос, как туда спускаться. Просто прыгнуть было явно плохой идеей, неизвестно насколько глубоким был там подвал, да и из земли вполне могла торчать арматура или что-нибудь еще. Я неожиданно вспомнил, что видел небольшую лестницу возле входа, оставалось просто за ней сходить.Когда лестница погрузилась во тьму и стало видно только первые три ступеньки, я осторожно начал спускаться. Он большой и у него длинные руки. Слова сестры всплыли в сознании очень невовремя. Или как раз вовремя? Наверное, сейчас на этот вопрос ответ уже не найти. Я закончил спуск и встал на холодную глинистую землю. Здесь было прохладнее, чем наверху. И пахло здесь как-то иначе.… Скажем так, я чувствовал запах, царивший в подвале, и в самом доме, но только он был смешан с другими запахами, а сейчас присутствовал только он. Это был запах разлагающегося мяса…В темноте, в которой невозможно было разглядеть даже собственные руки, мне предстояло искать мяч. Я стал медленно продвигаться влево, пиная ногами воздух в надежде нащупать предмет своих поисков. Остановился. Прислушался. Мне не показалось, совсем рядом кто-то сопел. Во мраке отчетливо раздавалось сопение, периодически переходящее в негромкий храп. «Там кто-то спит. Он большой и у него длинные руки». У меня начиналась паника, похоже, что здесь действительно кто-то был. Я решил ускориться в своих поисках, сделал несколько шагов и на что-то встал. На что-то твердое, похожее на человеческую руку. В следующее мгновение подвал заполнил звериный рев, затем послышался хруст костей. Оно вставало!Я пулей поднялся наверх и сломя голову побежал к выходу. Конечно, можно было выбраться через окно, но, к сожалению, хорошие идеи приходят слишком поздно. Оказавшись в прихожей, я толкнул от себя дверь, но она не поддавалась. Снаружи послышались злобные смешки. Эти твари держат дверь!- Откройте! - что есть мочи завопил я. Смех только усилился, они вдоволь хотели поглумиться надо мной. – Лезь через окно – послышался Витин голос. Видать ему сильно хотелось посмотреть на то, как я буду вылезать через окно, в которое так неуклюже попал мячом минут 15 назад.Тем временем оно уже выбралось из подвала и шло в мою сторону. Я слышал приближающиеся шаги и скрип досок, являющихся полом. Оно продвигалось, что-то еле слышно бормоча себе под нос.В этот момент я смирился с тем, что мне придется умереть здесь. В этом мрачном холодном сарае от рук неведомого монстра. Я закрыл глаза, чтобы не увидеть его. Для меня лучше было погибнуть, не видя его огромных рук и острых зубов.Не знаю, сколько я простоял с закрытыми глазами, приготовившись в следующее мгновение ощутить нестерпимую боль. Шаги стихли, а мучительная смерть так и не приходила. В голову пришла мысль, а не сон ли все это часом. Мне пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться в реальности всего этого кошмара. Я открыл глаза и обомлел. «Он большой и у него длинные руки». Это действительно было так. Его руки почти достигали пола. Рост этого существа составлял не менее двух метров. Но какое же оно худое….Казалось, что передо мной стоял огромный скелет, обтянутый серой, покрытой трупными пятнами кожей. Местами она свисала с него.- Кто вы? - еле слышно произнес я и не услышал в ответ ничего. Существо продолжало тупо стоять, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Создавалось ощущение, что оно с трудом удерживается на невероятно худых ногах со ступнями примерно 55 размера. Видимо, тварь не до конца проснулась, несмотря на то что она находилась в вертикальном положении, продолжала сопеть. Глаза у нее были закрыты (если они вообще были).Находясь в полуспячке, чудовище принюхивалось. Оно всасывало в себя воздух двумя дырками в черепе, которые, судя по всему, являлись носом. Тварь меня учуяла…Издав довольное рычание, она пошла в мою сторону, выставив гигантских размеров руки перед собой, чтобы схватить… Я непроизвольно попятился назад, уперся во что-то твердое, это была дверь, а затем больно упал на спину на деревянное крыльцо. К этому моменту дверь уже никто не держал, и я просто открыл ее своим телом. В этот раз смеха не было, все настороженно смотрели на меня.- Держите дверь! - во все горло проорал я, но никто не спешил выполнять мою просьбу. В лицах ребят отражались страх, растерянность и недоумение. Но в этом и не было необходимости. Тварь не выскочила из дома, чтобы разорвать нас. Видимо в мире, где правит солнечный свет, таким чудовищам просто нет места. Потом мы разошлись, про мяч, который я так и не принес, меня никто даже не спросил…Лето продолжалось, я постепенно отходил от пережитого кошмара. У меня и в мыслях не было кому-то об этом рассказать. Все переживания держал в себе. Больше со мной ничего необычного не происходило. Да вот только в деревне началась какая-то чертовщина. У людей стали пропадать куры. По ночам кто-то проникал в курятники и воровал по 2-3 птицы. Сколько не пытались поймать злоумышленника, ничего не получалось. Потом стала пропадать живность покрупнее. В конце августа в лесу нашли убитым единственного на всю деревню коня. Он пропал, а спустя пару дней его мертвую тушку обнаружили местные охотники. У него было вспорото брюхо и частично содрана шкура. Внутренности отсутствовали. На труп животного пришла поглазеть вся деревня.- Кто-то изрядно полакомился его кишками - сказал участковый в тот день.Спустя какое-то время скотина пропадать перестала. Вновь наступила спокойная, размеренная жизнь. Как выяснилось, это было затишье перед бурей. Потом исчезать стали люди…. Каждый год в деревне пропадало по 1-2 человека. С тех пор в деревне меня больше не отправляли, каждое лето я проводил в городе.Меня постоянно терзали мысли, что же там все-таки происходит. Действительно ли я в тот роковой день разбудил дремлющее зло? Неужели мои кривые ноги стали причиной несчастий стольких людей? Эти вопросы так и остались без ответов. Уже спустя годы я пытался поговорить с бабушкой о заброшенном соседском доме, о большом человеке с длинными руками, которым она пугала сестру, но все мои попытки ни к чему не привели. Она всегда уходила от этого разговора и свою тайну унесла с собой в могилу.После школы я поступил в московский ВУЗ. По окончании вернулся в свой родной город, нашел хорошую работу и пережитый в детстве ужас потихоньку забывался с течением лет. Скорее всего, я никогда бы не решился это написать, если бы пару дней назад меня не разбудил звук разбивающегося стекла. Полусонный, я поплелся на кухню, звук донесся именно оттуда. Увиденное зрелище повергло меня в шок. На полу, среди осколков окна, лежал мячик. Тот самый, который я так неуклюже пнул много лет назад. Я сразу узнал его. Это удивительно, но он был точно таким же, как в том жарком июле. Какая сила могла добросить его до 6 этажа? Думаю, ответ очевиден…. Ухмыльнувшись, я вернулся в кровать, а мяч остался лежать на кухне, жутким напоминанием о лете 1998 года.

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