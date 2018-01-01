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Страшилки

Жердяй

Костя держал дрожащими руками подсвечник со свечой и медленно осматривал взглядом свою комнату, а в прошлом - комнату бабушки. Ветер за окном заставлял слышать шелест кустов из открытой форточки, что лишь были фоном для скрипов половиц от каждого шага парня.

Его янтарные глаза устремились во тьму, а рука в судорожном состоянии переключала выключатель.

«Света нет» - промелькнула мысль в голове парня, когда после сотого нажатия на выключатель и после взгляда в сторону маленького телевизора, у которого ничего не горело, ему пришла в голову идея о вылетевшей пробке, а может и хуже - перегоревшей. Костя не желал выходить, хотя сам не знал почему, пока его губы не задвигались, а в темноте послышалось одно слово: «Жердяй».


Мальчик лежал под большой железной советской кроватью, а его маленькое и дрожащее тело прикрывало сползшее одеяло. Его светящиеся от страха глаза были устремлены к окну, в котором виднелось что-то, выходящее из рамки здравого смысла. Длинное и бледное тело, с длинной и овальной головой. Лицо украшала пара чёрных глаз-бусинок, и маленькие дырочки, что играли роль носа, видимо, а рот… две бледно-розовые полоски, что находились в постоянной ухмылке, а периодически оттуда виднелись ряды маленьких, похожих на щучьи, клыков. Лицо и тело не было самым ужасным, а это были руки… Длинные, и грязные у кистей, так как они наверняка волочились по земле за хозяином. Длинные пальцы, что были не меньше двадцати сантиметров, что как-то плавно переходили в похожие на лезвие ножа когти.


Бабушка рассказала легенду об этом страшном, но вполне безобидном, если не потревожить его покой, монстре. Он ходит ночью от дома к дому и заглядывает в окна, пока его длинные руки обхватывают трубу от печки, чтобы согреться. В окна он смотрит для того, чтобы найти непослушных детей и припугнуть их, ну или забрать с собой к себе в берлогу, чтобы поесть… Ведь он любит кушать тех детей, что не спят по ночам.

Костя, конечно, перестал верить в этот бред и просто подумал о том, что ему это приснилось, как обычно случается с детьми. Сейчас-то он уже взрослый и понимает, что в этом мире нет страшнее монстров, чем сами люди. Рука медленно отодвинула тюль, что его бабушка развесила у каждого проёма, дабы иметь иллюзию закрытой двери, но двери было только три - входная, в туалет, и в детскую. Когда Костя приехал сюда, всё было закрыто, но сейчас виднелась маленькая щель из двери в детскую, видимо парень её неплотно закрыл. Он поставил подсвечник на тумбочку у зеркала, что стояла у входной двери и направился в другую сторону небольшого коридора дабы прикрыть дверь полностью.

Рука остановилась прямо над поверхностью двери, а ладонь покрылась холодным потом, как и всё тело, а Костя не мог даже заставить толкнуть дверь для её полного закрытия. Было не только страшно, но и любопытство взяло вверх. Костя выдохнул и прошептал, что всего лишь одним глазком заглянет в щель и… чисто. В комнате, а главное в окне не было ничего сверхъестественного. Парень засмеялся и со стуком закрыл дверь в детскую. После Костя пошёл на кухню и в одной из тумбочек нашёл новую пробку, что привёз с собой, и дальше направился к щитку, что находился в коридоре, но новой пробки было не нужно, просто одну из старых выбило.

Как только парень всё вернул на место, дом ожил… Зашумел старый холодильник, тихо загудел щиток, а на душе парня стало намного теплее и спокойнее.
Костя подошёл к зеркалу у входа и задул свечу, возвращаясь с ней в свою комнату. Как только тюль был отогнут, подсвечник упал на пол и с шумом отскочил от ковра, отрываясь от свечи. Парень жадно хватал воздух и продолжал быстро моргать, убирая слёзы паники с глаз, ведь он не мог пошевелить даже рукой. В окне был он… его старый знакомый «Жердяй».

- Привет, Костя, – голова существа пролезла в открытую форточку, разрывая бинт, что повещен против комаров. – Ты так вырос… Мне жаль твою бабушку, но не бойся… С ней сейчас всё хорошо.
- Откуда ты знаешь моё имя? – Костя проглотил слюну и просто упал на пол, больно ударившись копчиком, но стараясь не замечать этого.
- Твоя бабушка была одной из немногих, кто помнила обо мне и оставляла в лесу мне корзинку с подарками после твоего рассказа обо мне. – Существо облизнуло тонкие как нить губы и оскалилось сильнее. – Я очень голоден, Кость… Ведь даже детей тут не осталось, одни старики… Может, ты поможешь мне, а я расскажу, что с твоей бабушкой.

Парень быстро закивал и ползком выбрался из комнаты и быстро побежал на кухню, ведь страха почти не осталось. Странно, но даже в словах «Жердяя» он не сомневался. Через несколько минут парень пришёл в комнату с маленькой корзинкой, в которой лежало немного купленных в городе пирогов.
«Жердяй» приготовился к трапезе и лишь периодически корчил гримасу отвращения, но всё же съел всё.

- Спасибо, а это тебе. – Существо протянуло прямо до самого парня лист пожелтевшей бумаги и чуть влажной. – Это оставила тебе бабушка, тут есть инструкция и всё подробно описано. Пока, Костя.

«Жердяй» развернулся и пошёл в сторону леса, спокойно переступая через двухметровый забор, что недавно ставил Костя с отцом. Это существо выпрямилось за ним и оглянулось, помахав парню когтистой лапой, после продолжило путь к лесу.


Утро… Парень сидел на кухне, держа в одной руке лист бумаги, а в другой сигарету. На столе стояла бутылка с самогоном, что остался от бабушки, а также пепельница, что уже почти была наполнена. Костя жадно вчитывался в каждое слово, которых было не так-то уж и много, но почерк был таким аккуратным и родным, что сердце сжималось очень сильно.

«Все эти существа, о которых я тебе говорила в детстве, Костенька, все они вправду живут на нашем свете… Нужно почитать и уважать каждого из них».

Парень затянулся и потушил сигарету о пепельницу, отодвигая её подальше:
"То есть… все эти кикиморы, бабайки и прочая нечисть существует? Вау…".

Костя вытер пару слёз и сложил лист, положив его рядом со старой фотографией, что стояла на подоконнике, на ней были видны: он, бабушка и его мама. Парень поставил лист и выдохнул, смотря на послание, что было на обратной стороне: «Я люблю тебя, внучок… Будь осторожен и следи за этим исхудалым существом… Его нужно кормить раз в месяц и лучше это делать пирогами по моему рецепту… Так он не будет шалить, а будет доволен. Ты же не хочешь дырок в крыше? Люблю тебя».

Парень улыбнулся и посмотрел на печь, а после на дрова, что лежали рядом с ней… Нужно было начать готовить пироги, чтобы угостить нового друга. Пусть и довольно необычного.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 14:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:14 by NightCallПросмотров: 11Комментарии: 0
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