Странный сосед. Часть 2

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:09

Причина: Изменён раздел.

awesome-man Просмотров: 15 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:09 by

ЧЕТВЕРГ.На улице идёт сильный дождь. Мне нужно было прогуляться, ибо дома сидеть не очень-то хотелось. Я вышел на лестничную площадку, этажом ниже я увидел Владимира Сергеевича. Он смотрел вверх, прямо на меня. При этом он широко улыбался, глаза были безумны. Ну... прогулка не состоялась. После такого мне стало не по себе, я почувствовал страх. Через два часа ко мне пришёл друг Егор, он решил прийти в гости без предупреждения. Всё бы ничего, но в моём доме этажом ниже жил сумасшедший. Я немедленно затащил Егора в дом и рассказал, почему сюда лучше не ходить. Егор посмеялся и назвал меня параноиком. В какой-то степени он был прав, но с соседом явно что-то не так. Егор рассказывал много интересного, я уже начал успокаиваться, мы общались, смотрели телевизор, залипали в интернете.Когда моя душа успокоилась, я предложил Егору чай. Он согласился. Поставив чайник, я услышал крик из гостиной. Немедленно побежав туда, я увидел Егора, лежащего на ковре без головы. На стене была кровавая надпись: "ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ". Я отключился, увиденное до сих пор не выходит из головы. Обезглавленный труп, лужи крови, убийца-психопат этажом ниже. Не знаю, как я вообще сохранял рассудок. Теперь я имею дело не просто с человеком, а... я сам не знаю, с чем...Как только я очнулся, стоило позвонить в полицию, но знаете... Гостиная была чиста. Ни крови, ни трупа, ничего не было, словно маньяк замёл за собой следы. Так, я не мог позвонить в полицию, у меня не было никаких доказательств убийства. Единственное, что я мог сделать, - позвонить родным Егора и сообщить о его смерти. Я не стал этого делать, тяжело говорить родне о смерти близкого им человека. Да и я сомневался во всём увиденном. Может, у меня едет крыша? Я был совершенно подавлен. Друг умер, опасность поджидает на каждом шагу.ПЯТНИЦА.Дождливое утро. Я стал понимать, что мне нужно переехать. Чем быстрее, тем лучше. Я собирал вещи, собирался переехать к родственникам в другой город. Я попросил друзей встретиться со мной в ресторане. Они попрощались со мной, мы заказали еду и выпивку. Позже я задремал в поезде, проснулся посреди ночи В СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЕ, из которой сегодня уезжал. Я встал с кровати и с ужасом понял, что сосед может достать меня в любую секунду. На балконе я видел его силуэт. Сосед пробрался ко мне на балкон... Он просто стоял там, под дождём, ничего не делая. Нужно ли говорить, что больше я не спал? Сосед простоял до утра на балконе, когда я на секунду отвернулся, он исчез. Я в панике, что же делать? Я не могу никому рассказать об этом, да и уехать не получается, словно Владимир Сергеевич подстраивает всё так, как хочет сам.

Ключевые слова: Дождь сосед кровь труп авторская история

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