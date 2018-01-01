Стой! Вперёд!Я бежал по лабиринту. Здесь не было ничего, кроме бесконечного коридора и таких же бесконечных дверей. У каждой двери был светофор и динамики. Когда голос из динамиков кричал: «Вперед!», нужно было бежать и достичь следующей двери, прежде чем голос скажет остановиться.
Поначалу этот процесс проходил за определенные интервалы, но теперь он стал совершенно непредсказуемым. Иногда между переменами проходили часы, иногда – всего лишь секунды. Коридор был достаточно однообразным: впереди была все та же дверь, стоило её пройти, как она закрывалась навсегда.
Я подумывал о том, чтобы посмотреть, что будет, если я не пойду дальше и останусь за дверью, когда она закроется, но потом решил, что риск был слишком велик.
Я не помню почти ничего, кроме беготни по лабиринту. У меня были мысли о сне, о голоде и о прочих подобных вещах, но сейчас это уже неважно. У меня такое впечатление, что я всю жизнь бежал по лабиринту.
Я был не один. Были и другие люди, которые бежали вместе со мной. Мы были молоды и полны сил. Мы бежали наперегонки и думали, что в конце нас ждет какая-то награда.
Проходили циклы, и все больше и больше бегунов оставалось за закрытыми дверями. Больше их никто не видел.
Остались только я и одна девушка. Каким-то образом она выглядела одновременно младше и старше и меня. Она бежала по лабиринту дольше меня и когда-то была впереди всех нас. Но теперь её силы вяли, и я вырвался вперед.
Мы не говорили друг с другом. Времени не было. Надо было бежать.
Стой!
Задумавшись, я чуть было не опоздал проскочить в дверь, пока она не закрылась. Ошибка, которая могла стоить мне жизни. Здесь думать не следует, это только отвлекает.
Я нырнул через оставшийся проход, прежде чем дверь окончательно опустилась на пол. Девушка осталась позади. Она впала в истерику и принялась молотить кулаками в дверь с криком: «Нет! Нет! Пожалуйста, Господи, нет!»
Я не видел, что происходило за металлической дверью, но я слышал каждый звук.
Её крики вскоре заглушил чей-то громогласный рев. Потом раздался её душераздирающий вопль, за которым последовали звуки того, как кто-то или что-то разрывало её плоть на куски, потом послышался треск костей.
У меня по лицу потекли слезы. Я думал, что тех, кто остался за дверью, просто уводили из лабиринта, может быть, им даже давали возможность потренироваться для следующего раза. Оказалась, что следующего раза не будет.
Остался я один.
Я не знал, какие богопротивные ужасы отделяла от меня металлическая дверь, но у меня не было желания задерживаться на месте, чтобы узнать ответ на этот вопрос.
Вперед!
Я побежал со всех сил и оказался в безопасности за следующей закрывавшейся дверью. Потом за другой. И еще за одной. Похоже, с каждой дверью темп только возрастал.
Эти двери – как гильотины. Они обрушиваются на пол с такой силой, что могут убить человека, и теперь, когда я осознал зловещую природу лабиринта, вполне возможно, что со многими так и получилось.
Стой! Вперед! Стой!
Я чуть не опоздал к очередной двери, потому что мне захотелось блевать. Все мое тело дрожало, и эту дрожь становилось все труднее контролировать.
Вперед!
На этот раз это произошло быстрее, чем я успел осознать. Дверь была настолько близка, что я подумал, что смогу обойтись одним прыжком. И я прыгнул в надежде, что где-то впереди меня ждет выход, конец этого кошмара.
Мне удалось проскочить под дверью, но какой ценой: спустившись на пол, дверь отрубила мне левую ногу.
Нестерпимая боль принялась быстро выкачивать из меня энергию. Это был конец. Я знал, что я умру в этом адском лабиринте или от потери крови, или от рук того, кто следовал за мной…
Я слышал его. Оно обнюхивало мою отрубленную ногу. Затем существо подняло её и сожрало. Скоро все мое тело постигнет та же участь.
Казалось, последнее мгновение длилось часами. Я кричал от боли и размахивал руками в надежде, что кто-нибудь – родители, друзья или, может быть, Бог – придет ко мне на помощь.
Никто не пришел.
Я постепенно терял сознание. Ужас и боль ускоряли мою неизбежную гибель. Я молился о том, чтобы смерть избавила меня от этого кошмара, забрала меня, прежде чем...
Стой!
Автор: Сosbydaf.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:55
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Сегодня, 14:55 by vityammyПросмотров: 20Комментарии: 0
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