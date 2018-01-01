Стой! Вперёд!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:55

Причина: Изменён раздел.

vityammy Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:55 by

Я бежал по лабиринту. Здесь не было ничего, кроме бесконечного коридора и таких же бесконечных дверей. У каждой двери был светофор и динамики. Когда голос из динамиков кричал: «Вперед!», нужно было бежать и достичь следующей двери, прежде чем голос скажет остановиться.Поначалу этот процесс проходил за определенные интервалы, но теперь он стал совершенно непредсказуемым. Иногда между переменами проходили часы, иногда – всего лишь секунды. Коридор был достаточно однообразным: впереди была все та же дверь, стоило её пройти, как она закрывалась навсегда.Я подумывал о том, чтобы посмотреть, что будет, если я не пойду дальше и останусь за дверью, когда она закроется, но потом решил, что риск был слишком велик.Я не помню почти ничего, кроме беготни по лабиринту. У меня были мысли о сне, о голоде и о прочих подобных вещах, но сейчас это уже неважно. У меня такое впечатление, что я всю жизнь бежал по лабиринту.Я был не один. Были и другие люди, которые бежали вместе со мной. Мы были молоды и полны сил. Мы бежали наперегонки и думали, что в конце нас ждет какая-то награда.Проходили циклы, и все больше и больше бегунов оставалось за закрытыми дверями. Больше их никто не видел.Остались только я и одна девушка. Каким-то образом она выглядела одновременно младше и старше и меня. Она бежала по лабиринту дольше меня и когда-то была впереди всех нас. Но теперь её силы вяли, и я вырвался вперед.Мы не говорили друг с другом. Времени не было. Надо было бежать.Стой!Задумавшись, я чуть было не опоздал проскочить в дверь, пока она не закрылась. Ошибка, которая могла стоить мне жизни. Здесь думать не следует, это только отвлекает.Я нырнул через оставшийся проход, прежде чем дверь окончательно опустилась на пол. Девушка осталась позади. Она впала в истерику и принялась молотить кулаками в дверь с криком: «Нет! Нет! Пожалуйста, Господи, нет!»Я не видел, что происходило за металлической дверью, но я слышал каждый звук.Её крики вскоре заглушил чей-то громогласный рев. Потом раздался её душераздирающий вопль, за которым последовали звуки того, как кто-то или что-то разрывало её плоть на куски, потом послышался треск костей.У меня по лицу потекли слезы. Я думал, что тех, кто остался за дверью, просто уводили из лабиринта, может быть, им даже давали возможность потренироваться для следующего раза. Оказалась, что следующего раза не будет.Остался я один.Я не знал, какие богопротивные ужасы отделяла от меня металлическая дверь, но у меня не было желания задерживаться на месте, чтобы узнать ответ на этот вопрос.Вперед!Я побежал со всех сил и оказался в безопасности за следующей закрывавшейся дверью. Потом за другой. И еще за одной. Похоже, с каждой дверью темп только возрастал.Эти двери – как гильотины. Они обрушиваются на пол с такой силой, что могут убить человека, и теперь, когда я осознал зловещую природу лабиринта, вполне возможно, что со многими так и получилось.Стой! Вперед! Стой!Я чуть не опоздал к очередной двери, потому что мне захотелось блевать. Все мое тело дрожало, и эту дрожь становилось все труднее контролировать.Вперед!На этот раз это произошло быстрее, чем я успел осознать. Дверь была настолько близка, что я подумал, что смогу обойтись одним прыжком. И я прыгнул в надежде, что где-то впереди меня ждет выход, конец этого кошмара.Мне удалось проскочить под дверью, но какой ценой: спустившись на пол, дверь отрубила мне левую ногу.Нестерпимая боль принялась быстро выкачивать из меня энергию. Это был конец. Я знал, что я умру в этом адском лабиринте или от потери крови, или от рук того, кто следовал за мной…Я слышал его. Оно обнюхивало мою отрубленную ногу. Затем существо подняло её и сожрало. Скоро все мое тело постигнет та же участь.Казалось, последнее мгновение длилось часами. Я кричал от боли и размахивал руками в надежде, что кто-нибудь – родители, друзья или, может быть, Бог – придет ко мне на помощь.Никто не пришел.Я постепенно терял сознание. Ужас и боль ускоряли мою неизбежную гибель. Я молился о том, чтобы смерть избавила меня от этого кошмара, забрала меня, прежде чем...Стой!Автор: Сosbydaf.

Ключевые слова: Монстр ужас страх

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