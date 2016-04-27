Королева Божьих Коровок

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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 51 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 17:23 by

Дождливый осенний вечер бесцельно гулял по тёмным петербургским улицам. Он никуда не спешил. Дома бродяга в синем плаще не имел. Его обителью были сырые дворы, блестящие в свете фонарей проспекты да мрачные парки, пустынные в это безрадостное время года."Как же мы с тобой похожи, мой печальный, бесприютный брат!" - подумал Олег, бездомный, неудачливый художник. Жизнь невзлюбила живописца с той минуты, когда он сделал первый в своей жизни вдох. Рос Олежка слабым и больным. Старший брат по какой-то неясной причине всегда ненавидел заморыша. Слабохарактерная мать не в силах была защитить Олежку. Так и взрослел он под градом насмешек, толчков и подзатыльников.Когда Олежке исполнилось восемнадцать лет, а его брату Егору - двадцать пять, мать умерла. "Не оставь Олежку. Опекай его. Знаешь же, какой он у нас слабый и больной. И выучи его. Из Олежки получится великий художник", - сказала мать перед смертью. Егор каким-то образом "спронырил" и выписал ненавистного братца из оставленной в наследство "трёшки". Другой бы на месте Олежки попробовал найти управу на нерадивого родственника. Но он... Он подчинился своей судьбе и стал жить на улице. Зимой ночевал в подвалах и подъездах, а летом - во дворах, скверах и парках.Худшими временами года для бездомного художника были поздняя осень и ранняя весна. В сырую погоду у несчастного болели все кости. Олег с детства страдал ревматизмом.Пора было устраиваться на ночлег. Олег облюбовал квадратный замшелый дворик, положил под голову рюкзак и...- Что привело тебя в мою обитель, странник? - прозвучал над самой его головой грудной женский голос.- Я... Мне жить негде... Я так... Я поспать. Я не вор...Я... - бессвязное и жалкое бормотание художника развеселило незнакомку.- Да я вижу, что ты не вор, - со смехом проговорила она. - Блаженный ты больно. Не от мира сего, как говорится. Пойдём-ка ко мне. А то не ровен час простудишься и помрёшь.Голос женщины подействовал на художника гипнотически, и он безропотно прошёл в странный одноэтажный дом, окна которого лили на сырую землю жёлтый гостеприимный свет.Художник с интересом рассматривал благодетельницу. Это была полная высокая черноволосая женщина лет сорока. Она зябко куталась в красную шерстяную шаль, и в её карих чуть-чуть раскосых глазах мелькало неподдельное сочувствие. Первым делом хозяйка отправила бездомного в душ, где тот с удовольствием смыл с себя несколько слоёв грязи дорогим гелем с ароматом каких-то восточных экзотических цветов. Потом он взял с батареи чистую одежду. Олег с интересом окинул взглядом своё отражение в зеркале. Вместо затравленного жалкого и грязного оборванца на него смотрел красивый голубоглазый мужчина с аристократическими чертами лица.- Ну, а теперь будем чай пить, - сказала хозяйка и провела художника к столу.Голодный Олег прямо-таки набросился на бутерброды с клубничным вареньем и жадно прихлёбывал обжигающий зелёный чай. Мало-помалу Олег поведал женщине печальную повесть своей жизни.- А чем на хлеб насущный зарабатываешь? - спросила она. - Только не говори, что воровством. Тебя бы на первой же краже поймали и серьёзно покалечили. Да и на попрошайку ты не похож.- Я, - художник замялся, - рисую и продаю свои картины. Я хочу накопить себе на жильё. Своё собственное. Только откладывать практически ничего не выходит. Краски и кисти стоят так дорого!- Ты... - пышный бюст женщины заколыхался от смеха. - Ты и правда такой или прикидываешься? Ты хоть знаешь, сколько стоит квартира в Петербурге? И ты думал, что картинами... Ой, не могу! Это же надо! И где вас только делают таких?Весёлость хозяйки оборвалась так же внезапно, как и началась. Она о чём-то задумалась.- Слушай, ты вроде бы тот, кого я ищу уже много лет. Художник. Нищий. Плюс не от мира сего. Хочу я предложить тебе одну сделку. Ты поможешь мне, а я помогу тебе. Но сначала мне нужно тебе кое-что показать.Женщина встала, оправила длинную чёрную юбку, взяла Олега за руку и повела куда-то в соседнюю комнату. Там он услышал странное шуршание. Как будто сотни тараканов ползали по обоям.Резкая вспышка света ослепила художника, и некоторое время он растерянно моргал, а потом... Потом он увидел такое... Красно-чёрные стены шевелились. У Олега практически сразу зарябило в глазах.- Что это? - проговорил он.- Это божьи коровки. Мои дети и мои подданные. Забыла представиться. Меня зовут... В вашем мире меня по какой-то причине называют Каролиной. Моё настоящее имя тебе знать не обязательно. Я - Королева Божьих Коровок. Их Мать и Повелительница. Проблема в том, что мои подданные без славы хиреют. И, если ты будешь изображать этих прекрасных существ на каждом из своих полотен, и тебе удастся продать работу кому бы то ни было, в твоём рюкзаке будет появляться увесистая пачка долларов. Ну, так как? Согласен? Тебе ведь это ничего не будет стоить...Жанна не спала уже третью ночь. Мешали жара, духота и невыносимая боль в большом пальце правой руки. Никакие, даже самые сильные, обезболивающие не помогали. Простыня, которой укрывалась Жанна, насквозь пропиталась потом.Когда за окном забрезжили первые солнечные лучи, Жанна встала с постели. Краем глаза она взглянула на картину, которую они с братом купили на улице, когда ездили в областной центр. На холсте была изображена странная белая комната, по стенам которой ползали гигантские божьи коровки. Несмотря на тривиальный сюжет и обманчиво простую манеру письма, чем-то эта картина привлекала. На неё хотелось смотреть часами.Поняв, что уснуть уже не удастся, Жанна вышла на кухню. Венька, её старший брат, сидел за столом и читал какой-то старый фантастический роман.- Что так рано? Ты что, опять всю ночь не спала? - озабоченно глядя на неё, проговорил Венька и захлопнул книгу.- Палец болит. Просто сил нет. Можно я посижу? - у Жанны потемнело в глазах, и она вдруг почувствовала сильнейший озноб.- Плохо дело. К врачу надо. К хирургу. Это может быть очень серьёзно, - наставительным тоном проговорил Венька.- Ой нет, - Жанна передёрнула худенькими плечиками. - Он же палец резать станет, а я...- Но лучше один раз перетерпеть, чем целыми днями мучиться. И потом, он же не на живую будет резать, а под обезболивающим. Ты и не почувствуешь ничего.- Ну, ладно, я согласна. Хуже уже не будет. Кстати, а ты чего так рано проснулся?- Да, понимаешь, всякая муть снилась. Будто бы божьи коровки захватили Землю. Я проснулся в холодном поту. Сон таким реальным был, - признался Венька.- Эх ты! Взрослый, а туда же! Надо меньше фантастики читать на ночь, - Жанна вымученно улыбнулась. Палец с каждой минутой болел всё сильнее.Путь до поликлиники показался пятнадцатилетней девушке вечностью. Солнце, несмотря на ранний час, изливало на сухую растрескавшуюся землю всю злость, всю жестокость, на которую только было способно. Несмотря на жару, бедную Жанну сильно знобило. Она пожалела, что не накинула на плечи ветровку поверх ярко-жёлтой туники. Удобные прежде чёрные лосины как-то неприятно перекручивались на ногах. Шнурки на кедах постоянно развязывались.На пустыре около поликлиники девочке стало совсем худо. Ей показалось, что земля разверзлась и из образовавшейся дыры лезет что-то огромное красное в чёрную крапинку. "Фу, бред! - Жанна протёрла глаза. - Это меня Венькин сон сбил". Огромная божья коровка издавала несвойственное своим более мелким собратьям жужжание.- Эй, Жанка, ты чего? Мы почти пришли, - проговорил Венька, взял сестру за здоровую руку и чуть ли не волоком потащил за собой.- Представляешь, там трава и земля разверзлись и родили божью коровку. Величиной с небольшой автомобиль, - бормотала Жанна.- Плохо дело, у тебя уже бред начинается, - проговорил Венька.Когда они сидели у кабинета детского хирурга, Жанна периодически впадала в забытьё. И виделись ей озёра, состоявшие из божьих коровок. Квартиры, где эти невинные на первый взгляд твари пожирали хозяев и их маленьких детей. Красные в чёрную крапинку кошки и собаки. Парень лет двадцати, чем-то похожий на Веньку, которого рвало божьими коровками.Расспросив Жанну и её брата о симптомах, немолодая врач почему-то нахмурилась и сказала:- Придётся провести небольшую операцию. Не бойся. Больно не будет.Последующая тошнотворная картина будет сниться детскому хирургу Наталье Алексеевне Стояновой всю оставшуюся жизнь. Тонкий полудетский палец с длинным ядовито-зелёным ногтем, страх в больших серых глазах девчушки и... и надрез, из которого вылезло с десяток божьих коровок."Господи, и до нас эта чума докатилась. Сначала Санкт Петербург, потом Москва, потом Краснодарский край, а теперь..." - подумала женщина-врач.- Вот что, Вениамин, вашу сестру нужно поместить в больницу. В карантин. У неё очень опасный, не до конца изученный вирус. Ориентировочное название: Синдром Божьей Коровки, - проговорила она.На следующее утро Жанна умерла. Патологоанатом, вскрывавший тело девочки-подростка, пришёл в ужас, хотя представителей этой профессии, кажется, уже ничем удивить невозможно. Весь мозг Жанны Королёвой, всё тело кишели божьими коровками. Неделю спустя покончил с собой Вениамин Королёв. Он выбросился из окна. "Божьи коровки собрались захватить нашу планету. Я не хочу им подчиняться и поэтому убиваю себя", - значилось в его предсмертной записке.В этот вечер бездомный художник Олег засыпал с улыбкой. В его рюкзаке появилась очередная пачка долларовых купюр. "Скоро, очень скоро, я куплю себе жильё. Всего-то и делов. Рисуй божьих коровок на каждом полотне. Повезло мне! Ох, как повезло! Только утомили гастроли из города в город. Странно, зачем ей это нужно?" - думал он.Олег не знал, что из-за его картин гибнут люди, а Королева Божьих Коровок и её подопечные напитываются силой. И потому засыпал в счастливом неведении.- И это всё? - разочарованно глядя на Пашу Комарова, проговорила десятилетняя Лера Калугина.- Ну, да, а чего ещё-то? - Пашка снял очки и принялся протирать их белоснежным носовым платочком. Он был на удивление аккуратным и чистоплотным мальчиком. - У меня и так история получилась самой длинной.- Но ведь ты не ответил ни на один вопрос, - не унималась Лера. - Кто такая эта Королева Божьих Коровок? Откуда она взялась и что ей было нужно? Купил ли в итоге этот несчастный художник квартиру или так и остался ни с чем? И...- Королева Божих Коровок прилетела к нам с другой планеты, чтобы уничтожить всех людей и захватить Землю, - проговорил Пашка. Он окончательно сник.- Неубедительно, - отрезала Лера.- Да что ты к человеку прикапываешься? Вон в ужастиках по телеку тоже ни фига не объясняют, - проговорил Вася Метёлкин, лучший друг Пашки. - И вообще, послушаем арбитра. Ну, что скажешь, Лена?- Я скажу, что Пашка молодец, и его рассказ занимает почётное первое место. Пашкина история самая длинная, запутанная и необычная, - вынесла вердикт Лена Кравцова.Лера надулась и сказала, что ей пора домой. Её сбивчивая неинтересная история про призрака утонувшей девочки никому из ребят не понравилась. "Ну, почему жизнь так несправедлива?" - думала она, поднимаясь по лестнице на третий этаж.Каждое лето дворовые ребята устраивали конкурсы страшных историй. И каждый раз неизбежно побеждал или Пашка или Лена Кравцова. А Лера всегда оставалась ни с чем. "Фи! Глупость! И чего в этой бредятине оригинального? На днях я смотрела ужастик про крыс, захвативших город. Так и то интереснее получилось", - думая обо всём этом, девочка протянула руку к звонку и тут же брезгливо отдёрнула её. По стене рядом с кнопкой ползла божья коровка.Конец.Автор - Алые паруса.

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