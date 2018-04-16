Ужасная находка

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:43

Причина: Авторская стилистика сохранена. Изменен раздел

LotaLo282 Просмотров: 62 Комментарии: 2 +5 Вчера, 20:43 by

Переезд - важное событие в жизни каждого... и я не исключение. Не будем вдаваться в подробности, скажу только, что в силу сложившихся обстоятельств мне срочно требовалось перебраться в другой город, что я и сделал. Дом, в котором мне предстояло жить в ближайшее время, я приобрёл почти за бесценок. Он не был большим, но зато был весьма уютным и светлым. С высокими окнами, просторными комнатами и незамысловатой, аскетичной, обстановкой. Одним словом - то, что мне нужно.В день приезда я мало что успел рассмотреть, долгая дорога сильно измотала, поэтому, оставив вещи в коридоре, я сразу лёг спать. Комната, которую я выбрал своей спальней, находилась на втором этаже, окна её выходили на задний дворик.Первую ночь на новом месте я проспал отлично и уже наутро ощущал небывалый прилив бодрости, а предстоящий день обещал быть плодотворным. Наконец, закончив свои утренние сборы и позавтракав, я занялся чемоданами, так небрежно брошенными у двери прошлым вечером.В качестве гардеробной я решил приспособить маленькую комнатку под лестницей. Осмотревшись, мне стало ясно, что уборка займёт весь день ведь всё пространство сверху до низу было плотно завалено разным хламом вроде старых, отвратительно пахнущих тряпок, коробок и пакетов, по всей видимости, собранным со всего дома.Я потратил на уборку весь день, и комната наконец приобрела вполне приличный вид, что даже стала казаться мне красивой, ну, по крайней мере - насколько это возможно. Усталость буквально валила меня с ног.Посреди ночи я проснулся от невыносимого запаха гнили. Я потянулся к выключателю, нажал, но так и остался в темноте. Света не было. Тут я проснулся окончательно и немного запаниковал. Ночь была безлунная.Натыкаясь во тьме на углы и стены, я всё же добрался до двери. Неожиданно я вспомнил, что у меня был фонарик, который я привёз на случай внезапного отключения электричества и, как помнится, оставил его на столе в прихожей. По мере того, как я спускался, гнилостный запах усиливался, постепенно превращаясь в невыносимую вонь.Не отходя далеко от лестницы, мне стало ясно, что запах идёт именно из кладовки. Вооружившись слабым фонариком, я двинулся в темноту. Осветив маленькую комнату, я не увидел ничего необычного. Уже собираясь идти обратно, я почувствовал, что пол под ногами, где я стою, немного ниже, чем остальной. Отогнув тонкий коврик, я увидел некое подобие подпола. Любопытство начинало брать верх над осторожностью. Подняв дверцу, я увидел лестницу, ведущую глубоко вниз.Спустившись в подвал, мне стало не по себе, но я продолжал медленно продвигаться в темноту. Запах сделался удушающим. Неожиданно под луч фонаря попал какой-то предмет. Не сразу поняв, что это, я подошёл ближе и осветил его. На бетонном полу лежал человек, а вернее - то, что от него осталось: полуразложившийся труп, голова с остатками гниющей плоти была повёрнута в мою сторону; сползшее лицо исказилось в уродливую гримасу; запястья и пальцы обглодали крысы, которые сейчас забивались с бешеным писком по углам.Стоя над телом в диком оцепенении, я ощутил, как холодный пот градом течёт по спине. Руки лихорадочно сжимали фонарь. В висках стучало. От невыносимого трупного запаха перехватило дыхание, ещё не много - и я потерял бы сознание...Как я выбрался оттуда, и что было потом - я не помню. Помню лишь, что и после дачи свидетельских показаний поспешил незамедлительно покинуть это место.

Ключевые слова: Команта дом запах труп авторская история

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