Врач

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:13

Причина: Изменен раздел. Авторская стилистика сохранена

Dlanor A Knox Просмотров: 12 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:13 by

На момент происшествия мне было 12 лет. Я спокойно ехала в машине вместе с папой, тот отвозил меня обратно домой со школы. Возможности предугадать, что произойдет со мной дальше, как таковой не было. Из-за того, что владелец машины, которая ехала впереди нас, нарушая все правила дорожного движения, решил, что нужно срочно свернуть обратно. К сожалению, мой отец не успел нажать на тормоз, из-за чего произошло ДТП... За долю секунды я не успела ничего понять, у меня просто потемнело в глазах, а в ушах был слышен неприятный звук.Когда мне было суждено очнуться, только приоткрыв глаза, я поняла, что нахожусь в больнице. Но, понимание того, что же всё-таки произошло, дошло не сразу. В голове у меня всплывал один кадр, который я успела увидеть перед столкновением. Как машина резко поворачивает. Проанализировав начало всего несчастья, меня резко дернуло от ужаса понимания того, что с моим папой! Он легко мог умереть, ведь он являлся водителем. Я хотела уже встать и выбежать из палаты, чтобы кричать на всю больницу "Где мой папа?! Всё ли с ним хорошо?!". Но, заметив рядом с собой некоторые приборы для жизнеобеспечения, подключенные ко мне, эта идея ушла из моей головы. И я решила, что буду ждать, пока ко мне кто-то не зайдет. Я молила Бога, чтобы это произошло как можно скорее.Не знаю, сколько времени прошло с того момента, как я очнулась, так как в палате не было часов. Но мне показалось, что все минуты, которые я пролежала там, шли вечно. Просто лежать и смотреть в потолок - не очень занимательное увлечение.Но вот в палату зашла девушка в белом халате, с ручкой и планшетом в руках. Сразу было понятно, что она - врач. Когда я посмотрела на неё, в душе стало неспокойно, возможно, это было из-за того, что на тот момент мне были страшны доктора, а возможно, от неё действительно веяло жуткой аурой.Врач подошла ко мне с легкой и доброй улыбкой, но было заметно, что она является ненастоящей. Я после поняла, почему она мне не понравилась. Только тогда, когда она подошла ко мне ближе, я смогла рассмотреть её полностью. На вид - тридцатилетняя девушка, возможно, чуть старше. Высокого роста, телосложение было относительно худым. Волосы её были черными как смоль, но можно было заметить, как некоторые пряди волос начинают... седеть? Меня действительно удивил тот факт, что вроде бы у ещё молодой женщины начинают седеть волосы. Её кожа была очень светлой, как будто той было плохо, что аж побледнела, бедная. Радужка глаз была очень тёмной, почти походила на чёрный цвет. Мне показалось, что её взгляд не был живым. Она вообще выглядела так, будто была измучена жизнью. Под глазами можно было заметить синяки, а белки глаз были красными, что свидетельствовало о том, что она редко спит.Врач медленно произносила свою речь, иногда останавливалась, чтобы додумать свою реплику. И всё, чтобы она не делала, было медленным.Мама мне всегда говорила, что нельзя судить человека только по внешнему виду, надо познать ещё, какой он внутри. Доктор представилась, как Александра и добавила, что я могу её называть и просто Сашей. Это не было чем-то неожиданным, но было необычным, так как я всегда называла людей, которые старше меня на много лет, по имени и отчеству. Но я на этом не стала акцентировать своё внимание. После такого она малость ослабила во мне чувство тревоги, когда та находилась рядом со мной.- Извините, С-Саша... - отозвала врача я, немного неуверенно произнося её имя. Та взглянула на меня всё с такой же доброй улыбкой, что свидетельствовало о том, что она вся во внимании. - Это же вы меня оперировали?- Да, - последовал короткий ответ, и онапродолжила что-то писать на листке бумаги, которая была прикреплена к планшету.- А-а-а... моего папу? - спросила я немаловажный для себя вопрос, так как мне нужно было обязательно узнать, что с ним и как он.Доктор мгновенно прекратила писать. В палате нависла тишина. Это жутко напрягло меня, в моей голове было уже множество вариантов, что может означать это молчание. Но уже через мгновение был слышен вопрос уже в мою сторону от Александры:- О каком отце идёт речь?Когда она у меня это спросила, я вздохнула с облегчением: "Она просто не знает, про какого именно пациента я спросила..." - подумала я про себя и с улыбкой посмотрела на врача.- Ну-у-у, моего папу зовут Валерий, а фамилия Червонцев. Так вот, я хотела у вас спросить, как мой отец? Всё ли с ним в порядке? Просто он со мной в машине был.- Никакой Валерий Червонцев... - девушка остановилась на половине предложения.Её взгляд просто был устремлен в пол. Я забеспокоилась, со стороны это выглядело очень странным, что пугало меня.- Саша?.. - рассматривая внимательно врача, я заметила, как её улыбка стала шире.Я не могла понять причину подобного ей поведения. Впервые мне было суждено встретится с подобным человеком, который не только ответить на вопрос не может, так ещё и ведет себя странно. О чем она думает? Столько вопросов возникло за одну секунду, только взглянув на неё, но мой ход мыслей прервало неожиданное движение со стороны Александры. Та просто встала со стула, который стоял рядом с моей кроватью, и пошла по направлению к двери. Я удивленно на неё взглянула.- В-вы куда?.. - дрожащим голосом спросила я её.Та лишь повернулась ко мне с той же самой, фальшивой улыбкой, что и вначале нашей встречи, и поднесла палец к губам, жестом показывая, чтобы я молчала. После этого у меня не получилось произнести ни слова. То, что произошло со мной только что, заставило задуматься о не особо приятных и в какой-то степени жутких вещах.Весь день был достаточно скучным, так как ничего, кроме того, что я лежала и смотрела в потолок, не было. Это никак не радовало меня. А ещё в моей голове в тот момент засел в голове случай, что произошел сегодня утром, когда ко мне пришла Александра. В мою голову просто въелся тот момент, когда она просто не моргая смотрела в пол, а после её улыбка расширилась. А ещё меня волновал тот факт, что я не знаю, что с моим отцом. Возможно, его отвезли в другую больницу? Но этого просто не может быть. Всё-таки в машине мы ехали вместе. Или я могла тогда предположить, что врач просто забыла, что к ним поступал пациент с таким именем. Я надеялась всем своим сердцем, что всё так и есть.Вскоре наступила ночь, я крепко спала. Но, неожиданно сквозь сон я начинала слышать громкий стук по стеклу. Это заставило меня проснутся. Вначале до меня не дошло, откуда доносится этот звук. Посмотрев в окно, я обнаружила, что по стеклу бьется ветка, что колыхается от ветра. Это заставило меня успокоиться, и я повернулась в другую сторону. То, что произошло, заставило меня забыть, как дышать и не двигаться. Рядом со мной сидела врач в марлевой повязке и с безумным взглядом, прикованным ко мне. Её глаза особо было хорошо видны из-за лунного света, из-за чего складывалось такое впечатление, что они светятся. Я не знала, что мне делать. Внутри меня бушевала паника. Всё тело дрожало.Мы не переставали смотреть на друг друга. Даже под марлевой повязкой можно было увидеть, как она широко улыбается. Саша резко схватила меня за горло и начала её сильно сдавливать. Так хотелось именно в этот момент кричать и просить о помощи, но я не могла даже вдохнуть нормально воздуха...Очнулась я на следующий день уже в реанимации. Теперь я точно не поняла, что произошло. До сих пор мне было страшно оттого, что, скорее всего, произошло сегодня ночью. На мне была надета маска, через которую я могла дышать...Прошла почти неделя, но я больше ни разу не видела Александру, хотя она являлась моим лечащим врачом. Поэтому, когда мне уже разрешали вставать с кровати и ходить по коридорам, я подошла к одной из медсестер и спросила про врача. Та немного заволновалась перед ответом, похоже, она не знала, как мне сказать о том, что произошло. Последующие слова заставили меня поверить в невозможное и ужаснутся тем, что она мне решилась рассказать."Александры уже нет в живых. Как неделю... Её тело было найдено в заброшенном корпусе нашей больницы. Оно было ужасным... Тело разрублено на две части... Глаза были широко раскрыты, зрачки сужены, также смотрели куда-то вверх; открытый широко, окровавленный рот... Было просто ужасное зрелище... да ещё и руки были подняты, а кисти рук сжаты, будто пыталась кого-то задушить, тем самым спасти себя... Да и ещё нашли трупы, только они были не менее изуродованы, было такое ощущение, что их так обезобразил опытный человек, знающий тело... Сейчас вот каждого хирурга допрашивают, не они ли в этом не виноваты... А вдруг кто-то из них мог что-то подобное сотворить? О Божечки..."После данного рассказа всё встало на свои места. И, похоже, что точно случилось, знала только я. Александра и была тем самым убийцей, которая складывала тела в тот самый корпус, после того, как поиздевалась над ними. И, возможно, кто-то об этом узнал, из-за чего не смог этого вынести, и ей отплатили той же монетой... К сожалению, мой отец стал одним из её жертв. А то, что произошло со мной неделю назад, наверно, я видела, как девушка обороняется от убийцы, но была слаба.Интересно, что если бы всё-таки её никто не убивал, то я была бы следующей?

Ключевые слова: Больница убийство врач призрак авторская история

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