В углу

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:23

Причина: Стилистика автора сохранена

sevizor Просмотров: 36 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:23 by

Живу я в Норильске, это, наверное, самый грязный и холодный город.Недавно скончались мои родители, у меня просто никого не осталось. В наследство я получил квартиру.Совсем недавно я начал страдать из-за кого-то или чего-то.Однажды ночью я проснулся от ужасного кошмара, не буду о нём говорить. Я увидел открытое окно, было о-очень холодно, но у меня кололо в затылке - да, это то самое чувство, когда на тебя кто-то смотрит.Я захотел встать и закрыть окно, но кто-то сказал высоким голосом:- Не закрывай окно, я тебя съем.Я разглядел его глаза, они были белые, а морда... У него был огромный рот, оно по-настоящему кайфовало от этого холода.Я не мог уснуть, так и провалялся под двумя одеялами.Я не знаю, что мне делать, до зарплаты осталось три недели, я никак не могу снять квартиру, чтобы спастись от этого.По прогнозу я узнал, что следующая ночь для меня будет последней, так как на улице будет -33.Я не знаю, что лучше: быть разодранным этим чем-то или замёрзнуть на смерть.ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?! Я НЕ МОГУ ВАС ПРОСИТЬ О ТОМ, ЧТОБЫ ВЫ ПРИЮТИЛИ МЕНЯ, ВОЗМОЖНО, ОНО ОСТАНЕТСЯ У ВАС.

Ключевые слова: Холод квартира нечто монстр авторская история

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