Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

Важные советы

Совсем недавно, когда я гулял вечером с собакой, я нашёл старый желтоватый тетрадный лист. Поскольку на улице был дубак, мне пришлось уйти домой. Помыв собаку, я принялся читать эту записку. Вот что там было написано:

"У меня осталось совсем мало времени, я не хочу, чтобы у вас была такая же судьба, как у меня. 1. Никогда не запускайте старые фильмы или мультфильмы задом наперёд. 2. Что бы ни случилось, ни в коем случае не поворачивайся спиной к фарфоровой кукле, если ты остался один в комнате. 3. Если ты вдруг услышал какие-то разговоры или шёпот в тёмной ванне, не вставай с кровати, они достанут тебя, когда ты будешь включать свет в коридоре. 4. Если к тебе кто-то стучит в окно, а ты живёшь на 3 этаже, не встречайся взглядом с ним. Ведь если ты увидишь его глаза, то ты сам захочешь открыть ему окно. 5. Ты должен знать, что церковь с незапамятных времён кто-то охраняет. Если ты вдруг остался в церкви один, знай - оно всегда голодно. 6. Они просто не любят воду, но если ты услышал из крана капающую воду, ни в коем случае не закрывай его, их крик из трубы сведёт тебя с ума.

Я знаю одно: они нас хотя бы раз мучили, но мы не помним этого. И если ты заметил, что стены твоего дома сжимаются, они очень рядом. Я не хочу, чтобы эти советы вам понадобились, не хочу, ведь они... диктовали мне это..."

Скажу честно, мне было очень неприятно читать это.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:15
Сегодня, 13:15 by sevizorПросмотров: 81Комментарии: 10
+4

Ключевые слова: Церковь кран листок находка ужас страх кто-то авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 13:26
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (693|0)
Публикаций: 391
Комментариев: 1 654
Это можно назвать как "Записка сумасшедшего" или типа найди чёрного кота в темной комнате. Прикольная страшилочка.
Зарегистрирован: 19.08.2017
           
#2 написал: Почетный святой
Сегодня, 16:13
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (927|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 992
5. Ты должен знать, что церковь с незапамятных времён кто-то охраняет. Если ты вдруг остался в церкви один, знай - оно всегда голодно.

Я даже знаю, кто...
Зарегистрирован: 23.04.2014
  
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:10
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (251|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 882
Цитата: Почетный святой
5. Ты должен знать, что церковь с незапамятных времён кто-то охраняет. Если ты вдруг остался в церкви один, знай - оно всегда голодно.

Я даже знаю, кто...

smeh
А мне как-то рассказывали. Пареньку негде было переночевать. И он решил в мечети. И вот ночью к нему подошёл какой-то карлик, и начал сосать. Понимаю, что звучит пошло, но мне именно так рассказал . Без подробностей, конечно, и я ничего не поняла. Но значит всё же голодные
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#4 написал: Почетный святой
Сегодня, 17:20
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (927|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 992
Цитата: зелёное яблочко
И вот ночью к нему подошёл какой-то карлик, и начал сосать.

Мне с детства казалось странным, почему так часто в фильмах и книгах гробы с вампирами стоят в подвалах церквей и часовен. Как будто бывают какие-то "церкви наоборот". Наверное, зависит от того, что за люди в них молятся. У каждого свой бог. А может, иногда церкви специально строят в нехороших местах, чтобы сдерживать что-то, но оно иногда прорывается. В любом случае, раз маленький карлик, и не насмерть того парня усосал, значит оно - слабое.
Зарегистрирован: 23.04.2014
  
#5 написал: sevizor
Сегодня, 17:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 4
А мне как-то рассказывали. Пареньку негде было переночевать. И он решил в мечети. И вот ночью к нему подошёл какой-то карлик, и начал сосать. Понимаю, что звучит пошло, но мне именно так рассказал . Без подробностей, конечно, и я ничего не поняла. Но значит всё же голодные

ты доволен тем что написал?ты доволен? зачем под моей историейXD.
Зарегистрирован: 16.12.2017
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:17
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (251|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 882
Почему доволен? Я вообще-то не мальчик, и даже уже не девочка. История имеет успех, раз комментируют
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#7 написал: sevizor
Сегодня, 19:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 4
Цитата: зелёное яблочко
Почему доволен? Я вообще-то не мальчик, и даже уже не девочка. История имеет успех, раз комментируют

Про отсос араба можно было не писать,но спасибо.
Зарегистрирован: 16.12.2017
#8 написал: Баба Клава
Сегодня, 19:24
0
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (2453|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 967
Чтото бабуля нифига не поняла, кто у кого чего отсосал. Но читать про такое я люблю. Хотя и не совсем понимаю зачем автор поднимает на улице всякий мусор? Можбыть ентой бумагой кто задницу вытер и выбросил. А он в руки взял да ещё и домой притащил. Я охреневаю дорогая редакция, сперва говно всякое лапают, а потом у нас в стране епидемии разные экзотические происходют, типа свиного гриппа и пандемии прочих ослинных хвороб приключаются.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#9 написал: Почетный святой
Сегодня, 20:31
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (927|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 992
Цитата: sevizor
Про отсос араба можно было не писать


Так карлик энергию сосал, наверное
Зарегистрирован: 23.04.2014
  
#10 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:33
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (251|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 882
Цитата: Почетный святой
Цитата: sevizor
Про отсос араба можно было не писать


Так карлик энергию сосал, а не... или... Свят, свят, свят! flushed

Я вам уже объяснила про неточности перевода. Не думаю, что это свят, свят
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.