Важные советы

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:15

sevizor Просмотров: 81 Комментарии: 10 +4 Сегодня, 13:15 by

Совсем недавно, когда я гулял вечером с собакой, я нашёл старый желтоватый тетрадный лист. Поскольку на улице был дубак, мне пришлось уйти домой. Помыв собаку, я принялся читать эту записку. Вот что там было написано:"У меня осталось совсем мало времени, я не хочу, чтобы у вас была такая же судьба, как у меня. 1. Никогда не запускайте старые фильмы или мультфильмы задом наперёд. 2. Что бы ни случилось, ни в коем случае не поворачивайся спиной к фарфоровой кукле, если ты остался один в комнате. 3. Если ты вдруг услышал какие-то разговоры или шёпот в тёмной ванне, не вставай с кровати, они достанут тебя, когда ты будешь включать свет в коридоре. 4. Если к тебе кто-то стучит в окно, а ты живёшь на 3 этаже, не встречайся взглядом с ним. Ведь если ты увидишь его глаза, то ты сам захочешь открыть ему окно. 5. Ты должен знать, что церковь с незапамятных времён кто-то охраняет. Если ты вдруг остался в церкви один, знай - оно всегда голодно. 6. Они просто не любят воду, но если ты услышал из крана капающую воду, ни в коем случае не закрывай его, их крик из трубы сведёт тебя с ума.Я знаю одно: они нас хотя бы раз мучили, но мы не помним этого. И если ты заметил, что стены твоего дома сжимаются, они очень рядом. Я не хочу, чтобы эти советы вам понадобились, не хочу, ведь они... диктовали мне это..."Скажу честно, мне было очень неприятно читать это.

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