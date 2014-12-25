Рецепт

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:19

Kniprode Просмотров: 33 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 15:19 by

Тарелка с яичницей, пролетев сантиметров пятнадцать, с грохотом рухнула на стол передо мной, который был обильно покрыт крошками, пятнами жира и кислого пива.- Жрать подано, господин, - не скрывая презрения, сказал официант, который принёс мою еду.Яичница была ужасной: желток растекся, белок по краям пригорел, а в центре походил на прозрачную слизь, выделяемую ядовитыми улитками с недержанием своих омерзительных желудков.- Как можно было испортить такое простое блюдо? - выходя из себя, произнёс я.- Такое ли оно простое? - прозвучал хрипящий прокуренный голос от столика, находящегося возле меня, но скрывавшегося в тени.Таверна в ночное время была освещена парой лучин, которых едва хватало на это помещение, и основная часть оставалась в тени, но как оказалось, углы были обитаемы, как и тот, что возле меня. Официант, который уж было собрался выдать мне десерт, состоящий из местных наречий и словесных, не совсем цензурных оборотов, заметно побледнел и поспешил удалиться, так и не сказав ни слова. Резко вспыхнувшая спичка осветила моего соседа: длинные, наполовину седые волосы, острый хищный взгляд, густая борода и обветренная кожа, полностью покрытая точками шрамов. Раскурив трубку, он пустил плотное облако сизого дыма, который подобно туману стелился по моему столу.- Простите, но не думаю, что это так уж сложно готовить, - совладав со своим замешательством, произнёс я.Хрипящий тихий смех с дребезжащим кашлем в конце долетел до моих ушей.- Чёрт тебя дери, парень, я видел много тупых людей, но хвала Манру, ты не входишь и в десятку самых пропащих, - произнёс мой загадочный сосед по столику.Я сидел молча, не зная, что и сказать. А человек, прокашлявшись, продолжил:- В этом деле важно всё, начиная от разбивания скорлупы. Чёрт дери твою глотку, это действительно важно. Каждая тварь обладает душой, и мы, пожирая плоть, на самом деле поглощаем душу. Держится она в мёртвой плоти недолго, поэтому так ценится свежее мясо, в том числе и яйца, без души остаётся сплошная гниль, - крепко затянувшись из трубки, он продолжил. - Сковородка должна быть горяча, как котёл в самой дальней пещере Ада. Настолько горяча, чтоб сало вепря вопило во всё своё свиное горло, подпрыгивая на этой жаровне, - казалось, ему абсолютно плевать на меня, он просто из тьмы смотрел мне в глаза, но разговаривал сам с собой.- Простите но...- хотел приостановить его рассказ и приступить к своей трапезе, но меня грубо перебили:- Заткнись и слушай, парень, пока черти не утащили твою тупую черепушку своему боссу в качестве солонки! - строго произнёс он всё тем же хрипящим голосом. Яйца надо аккуратно разбить и вылить на это адово покрытие из жира так, чтоб желток остался целым, там и есть душа курицы, которой уже не суждено стать сочной, запечённой на углях тушкой, - и вновь смех сменился кашлем.Я сидел, как заворожённый, странное чувство страха переползло в желудок, напрочь лишив меня аппетита.- Жир должен шипеть и брызгать раскаленными каплями, подобно огненным стрелам лучников при осаде замка, предвещающей обильный ужин стае воронов, состоящим из глаз и мозга павших воинов. Ведь в местах шкварчания сала, клянусь Манром, жарче,чем в заднице самого Дьявола, - вновь вспыхнувшая спичка ещё раз осветила моего собеседника и явила моему взору то, чего я сразу и не понял. Точки шрамов, покрывавшие не только лицо, но и руки, теперь-то я понимал причину их появления.- Брызги Адовой жаровни, - пробормотал я.- Прихлопни пасть, парень, сейчас не твой бенефис. Яйца надо перевернуть лопаткой, но когда будешь это делать, будь уверен, что эта стерва будет хвататься за дно сковородки и сопротивляться, как глупая девка, попавшая впервые на сеновал. Когда все яйца будут перевёрнуты, убирай сковороду с огня, им надо дать настояться на остывающей пательне, - очередная порция дыма пронеслась по моему столу, и во мраке соседского угла воцарилась тишина.- Эээ, простите,но зачем вы мне это рассказываете?- ответа не последовало.Пропал даже темно-красный свет уголька из трубки,который мерцал во тьме угла, слегка освещая глаза этого довольно жуткого повара.- Вы тут? - спросил я поднимаясь.Но стол казался пустым. Чиркнув спичкой, я слегка вздрогнул, ведь стол был действительно пуст, за исключением тарелки с яичницей, в которой ещё шипели кусочки зажаренного сала.

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