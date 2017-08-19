В ней просыпалось нечто! Часть 1

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:02

Алексей Якорнюк Просмотров: 41 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 17:02 by

Всю свою сознательную жизнь я не верю ни в бога, ни в дьявола. И атеистом был до недавнего времени. В прошлом году я познакомился с очень приятной девушкой. Что меня удивило, так это ее красота и скромность, согласитесь, в нынешнее время такое сочетание встречается редко. Мы некоторое время общались, и я даже успел познакомиться с ее родителями. Отец был бывшим военным, а мама, как встречается повсеместно, домработница. Весьма приветливые и вежливые люди.Однако, впервые зайдя в квартиру, я первым делом почувствовал странный запах весьма смрадного содержания. Первоначально подумал о коте, ведь все мы знаем, что бывает, если кошачий лоток долго не убирать, но кошки или собаки в квартире не было. Да и никаких животных в принципе нет. Родители рассказывали про двух собак, скоропостижно скончавшихся. Семья решила не заводить более животных, так как ребенок (моя девушка Елена) остро реагировала на смерть любимых питомцев.Квартира была трехкомнатная. В зале располагались родители, а в дальней комнате жила моя девушка. Проходя по коридору, я все еще искал глазами источник неприятного и тяжелого запаха. И на свою голову я его нашел, случайно посмотрев в третью комнату, которая была полуприкрыта. В узкой щели я успел увидеть только весьма тучное тело старой бабки. И, судя по расположению ее тела, она сидя спала, запрокинув слегка голову, открыв безобразный беззубый рот. Лена, заметив мое удивление, смутилась и закрыла бабушкину дверь, что-то промямлив бессвязное. Я и сам не стал спрашивать, старый человек, что поделаешь.Через две недели моя девушка позвонила мне вся в слезах и сообщила неприятную новость. Из ее слов я понял только, что некая баба Люда весьма мучительно скончалась. Я сразу понял, что речь была о той спящей женщине, которую я видел. Лена поведала мне историю, что ее бабушка Людмила давным-давно занималась гаданием, однако в последние годы здоровье старуху подвело не только физическое, но и отчасти психологическое. Лена пару раз просыпалась от того, что бабушка ночью к ней принюхивается, словно собака. Сломав шейку бедра, бабуля не могла перемещаться пешком по квартире и кое-как добралась до туалета с помощью костылей. Но в одну ночь, когда Лена проснулась от неадекватных принюхиваний бабы Люды, она вскрикнула от ужаса, не поняв спросонья, что происходит. Бабка вскочила с четверенек на ноги и быстрыми рывком побежала к себе в комнату. Лена довольно-таки долгое время лежала неподвижно, боясь шелохнуться.Всю эту информацию она разом вывалила на меня, плача и бессвязно перебирая фактами. Как и полагается ее парню, я успокоил её и уверил, что все будет хорошо. Спустя сутки Елена вечером прибежала ко мне, словно сама не своя. И когда я ее расспросил, что случилось, она лишь вымолвила пару слов, типа «она повернулась, она вертится».Оказалось, что бабка, уложенная в гроб, как и все покойники, на спину, ночью перевернулась на живот. Причем голова так и осталась смотреть в потолок, неестественно изогнувшись. Вся семья была в шоке, но их знакомая была врачом и сказала, что это бывает, хоть и редко, когда суставы высыхают и тело коченеет.На время, когда бабка мертвая лежала дома, Лена перебралась ко мне и появилась лишь на похоронах. Первое, что я заметил, будучи весьма чувствительной к любым самым мелким происшествиям, моя девушка никак не реагировала на горе и слезы родных. Она молча стояла и смотрела на все это, словно со стороны. Однако это я списал на ее шоковое состояние и всю ту сумятицу, произошедшую ранее с бабкой.Позже Лена переехала в съемную квартиру, и мы стали жить вместе. Но после всего, что произошло, она боялась оставаться дома одна, и в день ее рождения я подарил маленького чёрного котёнка. Лена была вне себя от счастья, но котёнок, несмотря на свой ещё короткий возраст, как-то очень настороженно относился к ней. Я же думал, что все это со временем изменится и котёнок привыкнет к домашней обстановке.Спустя ровно год моя Лена сильно заболела, она не могла есть, и доктора разводили руками. Так же она стала тяжело переносить электрический свет, шторы в нашей спальне были всегда тщательно занавешены. Я же работал на нескольких работах, чтобы нас прокормить, и часто возвращался с работы поздно ночью.В один такой день я зашёл домой, и резкий запах чего-то отвратительного прошиб меня насквозь. Сразу я его не узнал. Пройдя по темному коридору, я за что-то зацепился и чуть не упал. Включив свет, я увидел чёрное тело нашего кота - он сидел на задних лапах и не двигался. На мои слова не реагировал, я нагнулся его потрогать и резко отпрянул в сторону. Кот был мертв! И выглядит скорее как сухое чучело. В ужасе и не веря в происходящее, я нагнулся его потрогать, но он был словно ватный. Кожа сходила вниз и шерсть клоками отрывалась. От легких нажатий он гнулся, и палец проваливался внутрь. Взяв веник и совок, я выбросил животное в общий мусорный контейнер. На похороны у меня не было ни сил, ни терпения. В коридоре же осталось большое зловонное пятно, которое я долго ещё старался отмыть.

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