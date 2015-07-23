Призрак в бассейне

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:12

Сделано_в_СССР Просмотров: 64 Комментарии: 2 +2 Вчера, 19:12 by

Помните историю «Таинственный гость на даче»? Так вот, эту история тоже рассказала та подруга. Кстати, её зовут Лена.Мы с ней познакомились в лагере, и она мне рассказывала много мистических историй, которые приключались с ней.Вот ещё одна.Лена решила прогуляться со своими друзьями. Они весело проводили время и не чем не отличались от остальной молодежи. Но когда всё уже надоело и становилось ужасно скучно, один из друзей предложил сходить к заброшенному бассейну.Никто не стал возражать против этого предложения.Бассейн находился в здание, которое было заперто. Все начали искать хоть какой-то вход. Через пару минут они нашли форточку, которая была открыта.Она не была большой, но всё же все смогли в неё пролезть.Ребята оказались в женской раздевалке. Они вышли с неё, и пошли по не очень длинному коридору к большим дверям, которые вели к самому бассейну.Когда они наконец-то дошли, то были крайне удивлены: зал был большой и просторный, бассейн тоже не маленький.Здесь нужен был только не большой ремонт, а так всё замечательно. Так почему же его закрыли?Тут один из парней полез в бассейн.Там ещё до сих пор была вода: чуть выше щиколотки. Он начал уговаривать остальных, но никто не желал туда лезть. Вода была ужасно грязной и к тому же не очень хорошо пахла (в общем воняла).Парнишка собирался уже выходить, как тут его за ногу, что-то схватило (так он утверждал).Все решили, что он просто шутит, но как только Лена посмотрела ему в глаза, то поняла, что это не шутка.Моя подруга решила залезть в бассейн.За ней последовали все остальные кроме того парня, что был там пару минут назад.Все стояли в воде, может, минуту и решили уже выходить, как тут Лена почувствовала, что её что-то схватило за ногу.Она посмотрела на всех испуганным взглядом.Ребята стояли и точно так смотрели на неё, а потом пулей все выбежали из бассейна и убежали оттуда.Позже они узнали, что бассейн закрыли из-за того, что там было множество смертей.Те, кто выжили, рассказывали, что их что-то хватало за ногу и тащило на дно.Говорят, что это призрак девушки, которая живёт в этом бассейне и всех топит.Больше моя подруга со своими друзьями туда не совались, а то здание с бассейном собираются сносить.Автор: Usagi.

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