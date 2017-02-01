Тварь из зеркала

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:30

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 16 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:30 by

Никогда! Никогда не собирайте осколки зеркала вместе! Очень простое правило, но я его не знал…Это произошло в лагере "Космос". Скорее всего, вы задумывались, что зеркала это не просто стекла, это намного больше, нам об этом говорит многое: фильмы, книги, истории, передачи. Но мы не слушаем. "Это все фигня!" - говорит каждый из нас, слыша про это. Я тоже так говорил до того дня…Это был обычный светлый летний денек, я был в 11 отряде. Я шел по лагерю, наслаждаясь каждым теньком, но вдруг под ногами что-то захрустело. Я посмотрел вниз. Это было зеркало, точнее, его осколки. Вдруг мне в голову пришла идея: "А почему бы не собрать их все и сложить вместе?" Это была огромная ошибка, вы, должно быть, слышали о том, что в "Космосе" произошло много смертей, и некоторые произошли из-за меня. Вот ты это сейчас читаешь и думаешь, что это бред, это твое право - верить мне или нет.Умерло тем днем 4 человека. Заменю им имена. Пусть их будут звать: Кокос, Андрей, Дима и Влад. Они заметили меня, точнее, зеркало, которое я собрал. Они меня обзывали, говорили, что я сделал идиотскую вещь, я их не слушал, я смотрел в зеркало. Там кто-то был, я ощущал его присутствие.Настало время обеда, пришлось оторваться. На обед была гречка и котлета плюс грибной суп. У меня не было аппетита. В том лагере у меня не было друзей. Я шел обратно один. Когда я зашел в комнату, я почувствовал чье-то присутствие, я подошел к зеркалу, все лежало на месте, как я и оставлял. Стало страшно, хотя я не понимал почему. Только через две минуты понял. В зеркале ничего не было, оно было в комнате. Я боялся обернуться, я знал, что оно там. Вдруг в комнату вошел Кокос.- Кокос, твою мать!- Чего?- Нафига так пугать!?- Ну извини, неженка. Чего делаешь?- Да ничего, в зеркало смотрю...- Тебе еще не надоело? Тебе уже все говорят выбросить! Я скоро к вожатым пойду!- Ой, да ладно тебе.- Я серьезно.- Ну, ладно-ладно. Завтра выброшу.- Я прослежу за этим! Слушай, а тебе не кажется, что что-то не так?- В каком смысле?- Ну, такое чувство, что здесь кто-то… А ладно, у меня, наверное, глюки уже из-за тебя!- Эмм, насчет чувства... У тоже есть.- Слушай, выброси его поскорее, а?- Ладно, после сонного часа.- Хорошо.В комнату входят остальные и отвлекают Кокоса. Опять шум. Он меня так бесит. Целый день: крики, удары, скрип кроватей. Как же хочется поскорей отсюда уехать. Хотя дома сестра, которой несколько месяцев. Все будет также. Выхода нет. Хочется, чтоб все разом умерли, тогда было бы так хорошо: ходишь себе по городу, а вокруг тишина - никого нет. Хотя, наверное, так с ума сойдешь. Тогда себя убить. А что?Лежишь себе в земле и отдыхаешь, ни криков тебе, ни дерганья каждую минуту по пустякам. Хорошо, наверное. Но нет, это будет слишком. Нужно просто терпеть, все само собой пройдет, но так долго ждать. Ладно, я смогу.Вот и сон-час, все уже заснули, тишина, ради этого часа можно и в лагерь ехать. Только я вот не спал. Не знаю почему, просто не спалось. И вдруг я увидел это краем глаза…Точнее, ее, да как в банальном ужастике. Черные волосы, бело-синяя кожа и черные глаза. Она была в белом платье. Она заметила меня и показала на всех в этой комнате и знак перерезания горла, беззвучно засмеялась. Я отключился. Разбудил меня крик вожатой. Я увидел, что случилось: Кокос был мертв. Горло перерезано, живот выпотрошен. Я знал, что так будет. Следующий в ее жесте был Андрей. Я понимал, что, если все расскажу, мне не поверят. Но я попытался. Меня предупредили, если еще раз скажу такой бред, то отправят меня в психушку, а мои мысли - это всего лишь потрясение перед смертью друга. Что же, я пытался предупредить, они не послушали. Теперь пеняйте на себя.Когда я пришел в комнату, чтобы забрать вещи (мы переезжали в другой корпус), на меня накинулись остальные, пока что еще живые дети, соседи по комнатке. Они кричали, что все из-за меня, пинали меня, били, а я смеялся: "Скоро мы все равно все умрем". Они били сильнее, пока вожатая не разняла нас.Ее звали Нина, ей было 20 на вид. Все стали держаться от меня подальше после переезда. Кстати, я пытался выкинуть зеркало, но оно всегда появлялось у меня на тумбочке, когда я возвращался в комнату. Я был прав: на следующее утро мертвым нашли Андрея, в таком же состоянии, как и Кокос. Все уже молили меня о помощи, но что я мог сделать? Я просто смотрел на них, а потом фыркал и отворачивался.Следующим был Влад. Последним был Дима. Он умолял меня спасти его, я просто смеялся и говорил, что сами виноваты, тогда он бросался на меня с кулаками. Он решил не спать всю ночь. Хах, ну, и пусть, так еще больнее будет. На следующий день я понял, что настала моя очередь. Вдруг я понял, что хочу жить. Это было неожиданностью. Я разработал план, он был несложным. Под видом какого-то пацана подойти к воротам, перелезть и бежать, что есть сил, хорошо, что я с детства умел бегать. Но что-то пошло не так. Родители выдали меня, и меня заперли. Я думал, что это конец. Но никак не ожидал, что эта тварь не может пролезть ко мне.Я увидел, как ночью она пыталась выбить дверь, окно, но ничего не получилось, тогда она просто взяла и начала убивать, она прислоняла жертв к стеклу и заставляла смотреть на их мучения. После трех жертв я понял, что она боится зеркал, она взяла медсестру, но у нее из сумочки выпало зеркальце, по ней как лазером прошлись. У меня был один шанс на победу, я должен был взять зеркало и навести на этого монстра, если не получится, то отбиться от него и подбежать к огромному зеркалу и заманить эту тварь туда. У меня была всего одна попытка.- На счет три... Раз… Два… Три!Я побежал, быстро открыл дверь, но она меня схватила, хорошо, что я успел схватить зеркальце. Я направил ей на лицо, но она просто отпрыгнула. Это мой шанс. Я драпанул от туда, как мог. Где?! Где, черт возьми, это гребанное зеркало?! Наконец, я вспомнил. В моей комнате, где убили Кокоса, там оно есть!Пока я бежал туда, мне пришлось отбиваться от нее, зеркало помогало, но не очень. Вот я перед дверью. Я понял, как это сделать. Я выбил дверь, слава богу, что ее давно не чинили, и быстро встал на проходе. Если я ошибся - мне конец. Вот она несется на меня с бешеной скоростью. Я закрыл глаза и развел руки. Удар… Я теряю сознание… Последнее, что я вижу, - это зеркало и тварь, загибающуюся перед ним.- Я победил…Темнота… Я просыпаюсь в больнице, рядом родители, врачи говорят, что у меня сломаны ребра, но нет ничего серьезного. Вдруг заходит врач с грустным лицом, он отзывает моих родителей. Зачем? Через несколько минут они возвращаются со слезами на глазах. Сокращу наш разговор до главных слов.- Врач сказал, что, когда произошел удар, что-то тебя порезало, и в организм попала инфекция, тебе остается жить всего несколько дней.Вот и все. Моя жизнь окончена, но мне не грустно. Ведь я победил, теперь никто не будет умирать: ни родители, ни друзья, все будет хорошо. Перед тем как отправиться в лучший мир, я хотел бы предупредить тебя, если ты читаешь это, запомни: зеркала хранят в себе больше, чем ты думаешь, никогда не разбивай и не собирай их, это плохо кончится…Автор: Yune17.

Ключевые слова: Осколки зеркала лагерь белое платье тварь страх

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