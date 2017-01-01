Крылатый маньяк

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:28

Владимир Чучунов Просмотров: 98 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:28 by

Я приехал к своему другу в гости. Днём мы играли в приставку, а вечером поболтали за чашечкой кофе. Столько интересного про свою жизнь рассказал.Потом мы легли спать.Максим (так звали моего друга) уже давно спал, а я не мог уснуть. Мне мешал шум листвы за окном.Наутро мы с Масей пошли на кухню и позавтракали, потом я зашёл в спальню и посмотрел в окно. Возле дерева столпилось много людей. Я позвал Максима, и мы вышли вместе с ним. Он поспрашивал стоящих, но никто не понимал, что случилось. Один молодой человек, лет так двадцати пяти, ответил: "Сегодня утром под деревом нашли труп мужчины, сейчас на экспертизу повезут". Я ошалел от такой новости.На следующий вечер опять начался ветер. Этот ужасный шум листьев казался уже не таким приятным.Перед тем как лечь спать, мы поставили камеру у окна и пошли ложиться по кроватям, а в пять часов утра я услышал крики. Подошёл я к окну и вижу, что на дереве кто-то сидит и человека в лапах держит. Я бужу Макса, он берёт телефон и звонит в полицию.Мы посмотрели в окно, но этого жуткого и мерзкого большого существа на дереве уже не было, а человек, как оказалось, мужчина, лежал неподвижно под деревом.Потом приехала полиция, они осмотрели труп. Кровотечения не было. Ничего не было - ни царапин, ни синяков. Как оказалось, жертва умерла от удушья.Ночью мы с Максимом не спали, смотрели в окно. Вдруг мы увидели опять то самое существо.Я быстро набрал номер полиции и позвонил. "Алло?" - услышал я голос в телефоне. "Приезжайте скорее, оно на дереве!" - крикнул я в трубку и отключился, а в это время эта птица развернулась, взмахнула своими огромными крыльями и полетела в небеса.Когда к нашему подъезду подъехал пазик, мы с Максимом вышли навстречу.Мы дали все показания. Подумали, конечно, что мы психи, но они позвонили в штаб. Там сказали, что тоже видели огромное существо, которое летело над крышей полицейского участка. Полиция молча вышла.Ближайший год это существо не видели. Но по ночам, когда я приезжаю к другу, я слышу крики этой птицы.

Ключевые слова: Существо ночь крики птица страх полиция авторская история

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