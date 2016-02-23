Есть ли шансы у тебя, молодой паяц?Есть ли шансы у тебя, молодой паяц*?
То в цыганском ты шатре, то златой палац
Открывает пред тобой сумеречный кров,
И в счастливый миг судьбы ты на все готов.
Весело поешь куплет и рифмуешь стих,
Сколько было здесь таких, ловких, молодых.
Развлекаешь ты гостей и успеху рад.
Ты не знаешь, что обедом им послужишь, брат.
"Браво, браво! И на бис", – восторженно кричат
И артиста юного толпою волочат.
Разложили, привязали, взялись за ножи,
Началась иная пьеса, пробуй, удержи.
Только вот случился казус, зашатался стол -
Молодой паяц берется кончить произвол.
Вот так чудо – объявился, откуда ни возьмись
Сатана в хламиде черной, да исчез артист.
Сколько масок у тебя, молодой паяц?
Сказок сколько у тебя – тысяча, одна?
Повезло из цепких лап злой толпы уйти,
В эту ночь свой шанс счастливый ты не упусти…
Примечания:
*Паяц - комический персонаж старинного народного итальянского театра.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:46
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 17:46 by РАСМУСПросмотров: 149Комментарии: 3
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