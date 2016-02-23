Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Есть ли шансы у тебя, молодой паяц?

Есть ли шансы у тебя, молодой паяц*?
То в цыганском ты шатре, то златой палац
Открывает пред тобой сумеречный кров,
И в счастливый миг судьбы ты на все готов.
Весело поешь куплет и рифмуешь стих,
Сколько было здесь таких, ловких, молодых.
Развлекаешь ты гостей и успеху рад.
Ты не знаешь, что обедом им послужишь, брат.
"Браво, браво! И на бис", – восторженно кричат
И артиста юного толпою волочат.
Разложили, привязали, взялись за ножи,
Началась иная пьеса, пробуй, удержи.
Только вот случился казус, зашатался стол -
Молодой паяц берется кончить произвол.
Вот так чудо – объявился, откуда ни возьмись
Сатана в хламиде черной, да исчез артист.
Сколько масок у тебя, молодой паяц?
Сказок сколько у тебя – тысяча, одна?
Повезло из цепких лап злой толпы уйти,
В эту ночь свой шанс счастливый ты не упусти…

Примечания:
*Паяц - комический персонаж старинного народного итальянского театра.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:46
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 17:46 by РАСМУСПросмотров: 149Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Артист дворец пир маска авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 17:46
+1
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1729|0)
Публикаций: 156
Комментариев: 1 185
Красиво! Мне нравится! Плюс!
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 17:59
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1593|2)
Публикаций: 96
Комментариев: 2 659
Сатана спас артиста. Мне нравится! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
          
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 20:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (98|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 494
А мне показалось, что это паяц сатаной обернулся ну или наоборот) представился паяцем а потом каааак показал истинное лицо) в любом случае понравилось очень, плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.