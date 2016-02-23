Есть ли шансы у тебя, молодой паяц?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:46

Причина: Стилистика автора сохранена

РАСМУС Просмотров: 149 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 17:46 by

Есть ли шансы у тебя, молодой паяц*?То в цыганском ты шатре, то златой палацОткрывает пред тобой сумеречный кров,И в счастливый миг судьбы ты на все готов.Весело поешь куплет и рифмуешь стих,Сколько было здесь таких, ловких, молодых.Развлекаешь ты гостей и успеху рад.Ты не знаешь, что обедом им послужишь, брат."Браво, браво! И на бис", – восторженно кричатИ артиста юного толпою волочат.Разложили, привязали, взялись за ножи,Началась иная пьеса, пробуй, удержи.Только вот случился казус, зашатался стол -Молодой паяц берется кончить произвол.Вот так чудо – объявился, откуда ни возьмисьСатана в хламиде черной, да исчез артист.Сколько масок у тебя, молодой паяц?Сказок сколько у тебя – тысяча, одна?Повезло из цепких лап злой толпы уйти,В эту ночь свой шанс счастливый ты не упусти…Примечания:*Паяц - комический персонаж старинного народного итальянского театра.

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