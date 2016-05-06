Забавные мистические хокку. Продолжение
Бегает по квартире самурай раздосадованный,
Разбита священная бутылка сакэ, летят тарелки по морде.
Домовой обиделся.
Старая гейша радостно чай зеленый заваривает,
Старого самурая привечает, все думают - больная.
Хихикает мертвый дедок.
Одна голова - хорошо, две - еще лучше!
Три - Змей Горыныч...
Здравствуй, самурай Алеша!
Выходим, конечная! До Фудзиямы не повезу!
- Кричит юная гейша рогатому черту.
Сидит, к кимоно прицепился.
Разбита священная бутылка сакэ, летят тарелки по морде.
Домовой обиделся.
Старая гейша радостно чай зеленый заваривает,
Старого самурая привечает, все думают - больная.
Хихикает мертвый дедок.
Одна голова - хорошо, две - еще лучше!
Три - Змей Горыныч...
Здравствуй, самурай Алеша!
Выходим, конечная! До Фудзиямы не повезу!
- Кричит юная гейша рогатому черту.
Сидит, к кимоно прицепился.
И врут календари, и летать больше неохота...
Воздыхает водяной влюбленный,
Орет напуганная гейша.
Красива девица, смеется, кимоно снимает.
Хвост чешуей сверкает.
Не выпить ли еще?
Жена вот приехала, в двери громко стучит.
Не открываю.
Неделю назад схоронил.
Бережно ведьма дохлого голубя к воротам кладет.
Спит самурай безмятежно и не знамо ему,
Что уже влюблен.
Весело вам, угодны душе стали хокку,
Да только сзади стоит полтергейст!
Ладно, шучу.
Воздыхает водяной влюбленный,
Орет напуганная гейша.
Красива девица, смеется, кимоно снимает.
Хвост чешуей сверкает.
Не выпить ли еще?
Жена вот приехала, в двери громко стучит.
Не открываю.
Неделю назад схоронил.
Бережно ведьма дохлого голубя к воротам кладет.
Спит самурай безмятежно и не знамо ему,
Что уже влюблен.
Весело вам, угодны душе стали хокку,
Да только сзади стоит полтергейст!
Ладно, шучу.
Сегодня, 13:50 by LynxПросмотров: 305Комментарии: 5
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