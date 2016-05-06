Забавные мистические хокку. Продолжение

Бегает по квартире самурай раздосадованный,

Разбита священная бутылка сакэ, летят тарелки по морде.

Домовой обиделся.



Старая гейша радостно чай зеленый заваривает,

Старого самурая привечает, все думают - больная.

Хихикает мертвый дедок.



Одна голова - хорошо, две - еще лучше!

Три - Змей Горыныч...

Здравствуй, самурай Алеша!



Выходим, конечная! До Фудзиямы не повезу!

- Кричит юная гейша рогатому черту.

Сидит, к кимоно прицепился.

И врут календари, и летать больше неохота...

Воздыхает водяной влюбленный,

Орет напуганная гейша.



Красива девица, смеется, кимоно снимает.

Хвост чешуей сверкает.

Не выпить ли еще?



Жена вот приехала, в двери громко стучит.

Не открываю.

Неделю назад схоронил.



Бережно ведьма дохлого голубя к воротам кладет.

Спит самурай безмятежно и не знамо ему,

Что уже влюблен.



Весело вам, угодны душе стали хокку,

Да только сзади стоит полтергейст!

Ладно, шучу.

Lynx Просмотров: 305 Комментарии: 5 +8 Сегодня, 13:50 by

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