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Стихи

Забавные мистические хокку. Продолжение

Забавные мистические хокку. Продолжение


Бегает по квартире самурай раздосадованный,
Разбита священная бутылка сакэ, летят тарелки по морде.
Домовой обиделся.

Старая гейша радостно чай зеленый заваривает,
Старого самурая привечает, все думают - больная.
Хихикает мертвый дедок.

Одна голова - хорошо, две - еще лучше!
Три - Змей Горыныч...
Здравствуй, самурай Алеша!

Выходим, конечная! До Фудзиямы не повезу!
- Кричит юная гейша рогатому черту.
Сидит, к кимоно прицепился.


Забавные мистические хокку. Продолжение


И врут календари, и летать больше неохота...
Воздыхает водяной влюбленный,
Орет напуганная гейша.

Красива девица, смеется, кимоно снимает.
Хвост чешуей сверкает.
Не выпить ли еще?

Жена вот приехала, в двери громко стучит.
Не открываю.
Неделю назад схоронил.

Бережно ведьма дохлого голубя к воротам кладет.
Спит самурай безмятежно и не знамо ему,
Что уже влюблен.

Весело вам, угодны душе стали хокку,
Да только сзади стоит полтергейст!
Ладно, шучу.

Сегодня, 13:50 by LynxПросмотров: 305Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: Самурай гейша черт домовой русалка авторские хокку

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 14:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (469|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 564
Какой приятный сюрприз! Все в этих стихах присутствует - минимализм, лаконичность и некая незавершенность. Кстати рифма в хокку не важна.
Стихи с мистическим узором, ароматом японской поэзии и с нашим юмором. Браво! ПЛЮС
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 14:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 273
А здесь ведьма с дохлым голубем и далеко идущими планами - шедевр!))) плюсище, весеннее настроение однако!)
Зарегистрирован: 9.12.2016
#3 написал: johnny-max-cage
Сегодня, 20:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (164|0)
Публикаций: 292
Комментариев: 2 981
Фигасе!))) Басе от страха покуривает бамбук в сторонке)))))
Хоррор в хокку перекочевал)))))))
Реально интересно и оригинально!
Мне по душе такое! Словно маленькие спектакли посмотрел! Картинки словами - удались!
Разнообразные сюжеты и сценки!

Концовка - супер)))))
Сэнкс! :)
Зарегистрирован: 21.04.2012
              
#4 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 20:14
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (993|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 636
Приходил великий омерджи,
Изгонал злого духа из красивой тян,
Индиго- было легче выговорить.

++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#5 написал: Долгопят
Сегодня, 21:00
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 2 039
Жена вот приехала, в двери громко стучит.
Не открываю.
Неделю назад схоронил.
мне вот это запало! класс!! ПЛЮС!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
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