Восточный дым

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:37

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 2 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:37 by

Печальное дыханьеОсенней стороныСплетается стихамиНа грани глубины.Беззвучьем Чёрной НочиМанит в полёт Земля.Что нам Судьба пророчит -Услышим ты и я.Стоим и дышим дымомВосточной стороны.И вьются мысли зримо,Являя дивно сны...И красной полосоюПылающий закатЗовёт нас за собою,Как давний друг и брат.Нам даже и не снилосьДыхание Весны,Что осенью явиласьС восточной стороны!От дыма всё сильнееКружатся наши сны.Взлетаем, как умеемНа крыльях той Весны!Вы в нас себя узнали.Летим крыло в крыло.Мы в небо не упалиСвоим врагам назло!И сказочной СудьбоюВедомые летим.И манит за собоюДругих восточный дым...

Ключевые слова: Судьба крылья осень весна дым авторский стих

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