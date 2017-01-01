Восточный дымПечальное дыханье
Осенней стороны
Сплетается стихами
На грани глубины.
Беззвучьем Чёрной Ночи
Манит в полёт Земля.
Что нам Судьба пророчит -
Услышим ты и я.
Стоим и дышим дымом
Восточной стороны.
И вьются мысли зримо,
Являя дивно сны...
И красной полосою
Пылающий закат
Зовёт нас за собою,
Как давний друг и брат.
Нам даже и не снилось
Дыхание Весны,
Что осенью явилась
С восточной стороны!
От дыма всё сильнее
Кружатся наши сны.
Взлетаем, как умеем
На крыльях той Весны!
Вы в нас себя узнали.
Летим крыло в крыло.
Мы в небо не упали
Своим врагам назло!
И сказочной Судьбою
Ведомые летим.
И манит за собою
Других восточный дым...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:37
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 19:37 by ЭвиллсПросмотров: 2Комментарии: 0
Ключевые слова: Судьба крылья осень весна дым авторский стих