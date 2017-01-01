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Стихи

Восточный дым

Печальное дыханье
Осенней стороны
Сплетается стихами
На грани глубины.

Беззвучьем Чёрной Ночи
Манит в полёт Земля.
Что нам Судьба пророчит -
Услышим ты и я.

Стоим и дышим дымом
Восточной стороны.
И вьются мысли зримо,
Являя дивно сны...

И красной полосою
Пылающий закат
Зовёт нас за собою,
Как давний друг и брат.

Нам даже и не снилось
Дыхание Весны,
Что осенью явилась
С восточной стороны!

От дыма всё сильнее
Кружатся наши сны.
Взлетаем, как умеем
На крыльях той Весны!

Вы в нас себя узнали.
Летим крыло в крыло.
Мы в небо не упали
Своим врагам назло!

И сказочной Судьбою
Ведомые летим.
И манит за собою
Других восточный дым...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:37
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 19:37 by ЭвиллсПросмотров: 2Комментарии: 0
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Ключевые слова: Судьба крылья осень весна дым авторский стих

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