Ещё не конец

Ещё не конецНаписан после просмотра финального сезона "Игры престолов".
[video=https://www.youtube.com/watch?v=F5vS13WiC_s]
аудиофайл с песней
Подаривший надежду на счастье - сумел обмануть:
Поцелуй подле трона, а после - кинжалом в грудь.
Ведь она бы могла на колени поставить весь мир,
Полируя огнем, превращая его в сапфир.
Лорд смотрел на неё, забывая о старых богах,
Но безжизненно тело обмякло в его руках.
Смалодушничал Джон, задрожал как осиновый лист...
Только в крыльях дракона рождается ветра свист...
Ледяным вздохом мёртвых туман заползал в тронный зал.
Кара быстро настигнет и лорд это твердо знал.
Он остался со зверем свирепым один на один,
Цепенея от страха во мгле посреди руин.
А дракон, приземлившись, увидел уснувшую Мать.
Нежно мордой коснулся, пытаясь её поднять,
Но почуяв неладное, понял зверь все в этот миг...
Сотрясающий рёв сменился на жалобный крик.
И на жалкого лорда дракон перевёл злобный взгляд -
Пригвождён убийца и духом как будто распят.
Зародившись из боли, что сердце терзает и рвёт,
Истребляющий жар мимо Джона летит вперёд.
Покосился металл, растекаясь из вечных оков -
Не сидеть на Железном Троне во веки веков!
Не носить здесь владыкам златых и кровавых корон!
И убитую девушку в лапах унёс дракон.
Воскрешённой однажды вернётся Великая Мать
На огромном драконе верхом. Тебе ли не знать?
А предателей всех месть и кара, как вОдится, ждёт -
Огнедышащих стая и Бурерождённой лёд...
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:03
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 09:03 by DragoNitaПросмотров: 78Комментарии: 0
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