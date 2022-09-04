Ещё не конец

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:03

Причина: Стилистика автора сохранена

DragoNita Просмотров: 78 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:03 by

Написан после просмотра финального сезона "Игры престолов".[video=https://www.youtube.com/watch?v=F5vS13WiC_s]аудиофайл с песнейПодаривший надежду на счастье - сумел обмануть:Поцелуй подле трона, а после - кинжалом в грудь.Ведь она бы могла на колени поставить весь мир,Полируя огнем, превращая его в сапфир.Лорд смотрел на неё, забывая о старых богах,Но безжизненно тело обмякло в его руках.Смалодушничал Джон, задрожал как осиновый лист...Только в крыльях дракона рождается ветра свист...Ледяным вздохом мёртвых туман заползал в тронный зал.Кара быстро настигнет и лорд это твердо знал.Он остался со зверем свирепым один на один,Цепенея от страха во мгле посреди руин.А дракон, приземлившись, увидел уснувшую Мать.Нежно мордой коснулся, пытаясь её поднять,Но почуяв неладное, понял зверь все в этот миг...Сотрясающий рёв сменился на жалобный крик.И на жалкого лорда дракон перевёл злобный взгляд -Пригвождён убийца и духом как будто распят.Зародившись из боли, что сердце терзает и рвёт,Истребляющий жар мимо Джона летит вперёд.Покосился металл, растекаясь из вечных оков -Не сидеть на Железном Троне во веки веков!Не носить здесь владыкам златых и кровавых корон!И убитую девушку в лапах унёс дракон.Воскрешённой однажды вернётся Великая МатьНа огромном драконе верхом. Тебе ли не знать?А предателей всех месть и кара, как вОдится, ждёт -Огнедышащих стая и Бурерождённой лёд...

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