Персональный херувим

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:35

зелёное яблочко Просмотров: 60 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 07:35 by

Ангел сидит на моей кухне.Курит, дым в окно выдыхает.Лампочка в коридоре тухнет.Ангел щурится и вздыхает.- Долго не виделись. - Да, долго.- Ты просто так? - Пролетал мимо.Странно видеть с глазами волкаПерсонального херувима.Ангел небрит и вполне мачо,Если не знать о его сути.Под рукавами тату прячет.В плеере AC/DC крутит.- Я обленился с тобой, знаешь?Вес набираю, курю много.Ты не влюбляешься, не летаешь,Что мне в отчете писать Богу?Мне же хранить тебя тут нужно.Это работа, а я профи.Где темперамент сейчас южный?Не отвечаю. Варю кофе.Ты же пойми, я переживаю -Вдруг что случится, а я не в форме.Я столько лет тебя не спасаю...Но в общем я рад, если ты в норме.Автор - Наташа Витте.

Ключевые слова: Ангел кухня кофе

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