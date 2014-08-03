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Стихи

Персональный херувим

Ангел сидит на моей кухне.
Курит, дым в окно выдыхает.
Лампочка в коридоре тухнет.
Ангел щурится и вздыхает.
- Долго не виделись. - Да, долго.
- Ты просто так? - Пролетал мимо.
Странно видеть с глазами волка
Персонального херувима.
Ангел небрит и вполне мачо,
Если не знать о его сути.
Под рукавами тату прячет.
В плеере AC/DC крутит.
- Я обленился с тобой, знаешь?
Вес набираю, курю много.
Ты не влюбляешься, не летаешь,
Что мне в отчете писать Богу?
Мне же хранить тебя тут нужно.
Это работа, а я профи.
Где темперамент сейчас южный?
Не отвечаю. Варю кофе.
Ты же пойми, я переживаю -
Вдруг что случится, а я не в форме.
Я столько лет тебя не спасаю...
Но в общем я рад, если ты в норме.

Автор - Наташа Витте.
Источник.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:35
Сегодня, 07:35 by зелёное яблочкоПросмотров: 60Комментарии: 1
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Ключевые слова: Ангел кухня кофе

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 07:48
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Группа: Главные Редакторы
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Комментариев: 9 707
Каждый раз, когда тебе в голову приходит очередная гениальная идея, можно услышать короткий щелчок. Это нервно прикуривает твой ангел-хранитель.

Так что, может, лучше так, как в стихотворении.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
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