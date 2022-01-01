Грешники

Creepy Alexander Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:33 by

В страшном месте, в обители тьмыВсюду там крики ужаса, болиГоре! Вопят, о грешники мы!Кляня свою лютую долю!Закованы в цепи, пламя их жжет,Оно никогда не угаснет.Сгорит мигом плоть и вновь оживет.Так будет всегда, ежечасно!Там змеи везде, не скрыться от них,И хищные вороны кружатся, летают.Много там тварей всяких лихихТела тех несчастных терзают!И бесы режут их на куски,И грудь их копьем протыкают.Воют они от безнадеги, тоски,Кровавые слезы рекою стекают!Их горло иссохло, им хочется пить,Безумная жажда их мучит!Но влаги там нет, ее не добыть,И капли никто не получит!И плавятся души в горниле страстейИх их же пороки съедают.И с каждым мигом они орут все сильней,Покоя им там не бывает!Смеется над ними сам Люцифер,Они поступали беспечно.Не выбраться им из адовых сфер,Они тут останутся вечно!

Ключевые слова: Ад муки боль пытки ужасы авторский стих

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