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Стихи

Овечка

Растили овечку для жертвы жестокому богу.
Кормили зерном и чесали пушистую шерстку.
Гуляли с овечкой весной по зеленому лугу.
Отдельный устроили хлев, постелили ей мягкое сено.

Овечку вели на алтарь для жертвы жестокому богу.
Но сжалился он - отпустили овечку на волю.
Куда ей идти, куда же, свободной, податься?
Жить в стаде она не привыкла, и в поле ей будет непросто.

Свалялась несчастной овечки пушистая шерстка.
Глаза помутнели, сточились о камни копыта.
И глядя на это бог жестокий смеялся,
Ведь нет ничего на свете страшнее свободы.

Окрепла овечка на воздухе, стала сильнее.
Увечных и хилых для жертвы богам не готовят.
Под жесткою шерстью бугрятся крепкие мышцы.
И будут бояться острых рогов её серые волки.

Средь диких сородичей ей суждено найти племя.
Ведь нет ничего на свете прекрасней свободы.
У белой овечки сильные будут потомки,
И вспорят они ненасытное брюхо жестокого бога.

Вчера, 11:02 by Prairie_WolfПросмотров: 62Комментарии: 0
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Ключевые слова: Жертва овечка свобода авторский стих

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