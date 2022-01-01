ОвечкаРастили овечку для жертвы жестокому богу.
Кормили зерном и чесали пушистую шерстку.
Гуляли с овечкой весной по зеленому лугу.
Отдельный устроили хлев, постелили ей мягкое сено.
Овечку вели на алтарь для жертвы жестокому богу.
Но сжалился он - отпустили овечку на волю.
Куда ей идти, куда же, свободной, податься?
Жить в стаде она не привыкла, и в поле ей будет непросто.
Свалялась несчастной овечки пушистая шерстка.
Глаза помутнели, сточились о камни копыта.
И глядя на это бог жестокий смеялся,
Ведь нет ничего на свете страшнее свободы.
Окрепла овечка на воздухе, стала сильнее.
Увечных и хилых для жертвы богам не готовят.
Под жесткою шерстью бугрятся крепкие мышцы.
И будут бояться острых рогов её серые волки.
Средь диких сородичей ей суждено найти племя.
Ведь нет ничего на свете прекрасней свободы.
У белой овечки сильные будут потомки,
И вспорят они ненасытное брюхо жестокого бога.
Вчера, 11:02 by Prairie_WolfПросмотров: 62Комментарии: 0
Ключевые слова: Жертва овечка свобода авторский стих