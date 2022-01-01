Овечка

Prairie_Wolf Просмотров: 62 Комментарии: 0 +1 Вчера, 11:02 by

Растили овечку для жертвы жестокому богу.Кормили зерном и чесали пушистую шерстку.Гуляли с овечкой весной по зеленому лугу.Отдельный устроили хлев, постелили ей мягкое сено.Овечку вели на алтарь для жертвы жестокому богу.Но сжалился он - отпустили овечку на волю.Куда ей идти, куда же, свободной, податься?Жить в стаде она не привыкла, и в поле ей будет непросто.Свалялась несчастной овечки пушистая шерстка.Глаза помутнели, сточились о камни копыта.И глядя на это бог жестокий смеялся,Ведь нет ничего на свете страшнее свободы.Окрепла овечка на воздухе, стала сильнее.Увечных и хилых для жертвы богам не готовят.Под жесткою шерстью бугрятся крепкие мышцы.И будут бояться острых рогов её серые волки.Средь диких сородичей ей суждено найти племя.Ведь нет ничего на свете прекрасней свободы.У белой овечки сильные будут потомки,И вспорят они ненасытное брюхо жестокого бога.

Ключевые слова: Жертва овечка свобода авторский стих

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