Убийца из другого мира

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:48

GryGor Просмотров: 130 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 19:48 by

Очередное убийство. И я снова вижу толпу полицейских, которые словно мухи летают вокруг трупа пожилого мужчины.Убийство произошло несколько дней назад, и труп так ужасно вонял. Ни следов убийцы, ни каких улик. Жертва погибла от разрыва сердца, но как? Что могло его так напугать? Может, просто случайность?Я решил опросить родных жертвы."В последнее время он был замкнут в себе. Он словно что-то скрывал. Он не курил, не пил. А потом я увидела его мёртвым в нашей спальне! - рассказала жена жертвы. - Он был такой жизнерадостный человек!". Она заплакала.Работа у жертвы была очень тяжёлая. Его коллеги по работе рассказали мне, что когда к нему пришёл очень бедный человек по поводу очередного кредита, то Девид (жертва) отказал незнакомцу. Тогда бедняк выкрикнул в его адрес какие-то слова и ушёл к выходу. С тех пор Девид и стал таким "странным". Может, его замучила совесть?Тогда я зашёл в тупик! Я осмотрел все карманы жертвы и нашёл записку: "Мне очень стыдно за то, что я отказал тебе! Помилуй меня и отстань! Я больше не могу! Перестань это делать, мне больно!". Писал он явно быстро, как будто куда-то торопился.И вот оно! Новая улика. Следы на его ковре, они были мокрыми и вели под стол. Раньше я их не замечал. В день убийства был дождь, значит убийство было в среду! Но больше всего меня поразила форма следов. Это были копыта. Тупик!Я заглянул под стол и нашёл кассету. Она была старая, разбита вдребезги, но я смог её запустить.Сначала на экране было темно. Вдруг камера включилась, и я увидел лицо жертвы. Он улыбался, а на заднем фоне была лужайка с палаткой. Солнце светило в лицо Девида. Он повернул объектив камеры, и я увидел его жену...Стоп! Что там, на заднем фоне? Лес и... силуэт того незнакомца. Странно.Вдруг дедушкин видеомагнитофон вспыхнул вместе с кассетой! Я с трудом потушил пожар и увидел на остатках магнитофона кривые слова: "Кто следующий?".

Ключевые слова: Кассета бедняк жертва убийца огонь авторская история

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