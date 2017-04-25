Убийца из другого мира

Убийца из другого мираОчередное убийство. И я снова вижу толпу полицейских, которые словно мухи летают вокруг трупа пожилого мужчины.
Убийство произошло несколько дней назад, и труп так ужасно вонял. Ни следов убийцы, ни каких улик. Жертва погибла от разрыва сердца, но как? Что могло его так напугать? Может, просто случайность?
Я решил опросить родных жертвы.
"В последнее время он был замкнут в себе. Он словно что-то скрывал. Он не курил, не пил. А потом я увидела его мёртвым в нашей спальне! - рассказала жена жертвы. - Он был такой жизнерадостный человек!". Она заплакала.
Работа у жертвы была очень тяжёлая. Его коллеги по работе рассказали мне, что когда к нему пришёл очень бедный человек по поводу очередного кредита, то Девид (жертва) отказал незнакомцу. Тогда бедняк выкрикнул в его адрес какие-то слова и ушёл к выходу. С тех пор Девид и стал таким "странным". Может, его замучила совесть?
Тогда я зашёл в тупик! Я осмотрел все карманы жертвы и нашёл записку: "Мне очень стыдно за то, что я отказал тебе! Помилуй меня и отстань! Я больше не могу! Перестань это делать, мне больно!". Писал он явно быстро, как будто куда-то торопился.
И вот оно! Новая улика. Следы на его ковре, они были мокрыми и вели под стол. Раньше я их не замечал. В день убийства был дождь, значит убийство было в среду! Но больше всего меня поразила форма следов. Это были копыта. Тупик!
Я заглянул под стол и нашёл кассету. Она была старая, разбита вдребезги, но я смог её запустить.
Сначала на экране было темно. Вдруг камера включилась, и я увидел лицо жертвы. Он улыбался, а на заднем фоне была лужайка с палаткой. Солнце светило в лицо Девида. Он повернул объектив камеры, и я увидел его жену...
Стоп! Что там, на заднем фоне? Лес и... силуэт того незнакомца. Странно.
Вдруг дедушкин видеомагнитофон вспыхнул вместе с кассетой! Я с трудом потушил пожар и увидел на остатках магнитофона кривые слова: "Кто следующий?".
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:48
Сегодня, 19:48 by GryGorПросмотров: 130Комментарии: 1
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