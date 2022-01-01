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Стихи

Икона Чёрной Богородицы

Когда на сердце непогодится,
От дел житейских устаю,
Икону Чёрной Богородицы
Я защитить меня молю.

Пусть от несчастий сохранит всегда
Её когтистая рука!
Спасёт от стужи и от голода,
И огня, и от врага.

Спасёт от мелких неприятностей
От предначертанной судьбы.
И ореолом свой святости
Укроет посреди толпы.

Глаза её мне улыбаются
Янтарной россыпью зрачков.
А на руках младенец скалится,
И кровь течет с его клыков.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:38
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:38 by Prairie_WolfПросмотров: 41Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сердце дела защита авторский стих

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