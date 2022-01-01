Икона Чёрной Богородицы

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:38

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Prairie_Wolf Просмотров: 41 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:38 by

Когда на сердце непогодится,От дел житейских устаю,Икону Чёрной БогородицыЯ защитить меня молю.Пусть от несчастий сохранит всегдаЕё когтистая рука!Спасёт от стужи и от голода,И огня, и от врага.Спасёт от мелких неприятностейОт предначертанной судьбы.И ореолом свой святостиУкроет посреди толпы.Глаза её мне улыбаютсяЯнтарной россыпью зрачков.А на руках младенец скалится,И кровь течет с его клыков.

Ключевые слова: Сердце дела защита авторский стих

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