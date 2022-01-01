Икона Чёрной Богородицы

Икона Чёрной БогородицыКогда на сердце непогодится,
От дел житейских устаю,
Икону Чёрной Богородицы
Я защитить меня молю.
Пусть от несчастий сохранит всегда
Её когтистая рука!
Спасёт от стужи и от голода,
И огня, и от врага.
Спасёт от мелких неприятностей
От предначертанной судьбы.
И ореолом свой святости
Укроет посреди толпы.
Глаза её мне улыбаются
Янтарной россыпью зрачков.
А на руках младенец скалится,
И кровь течет с его клыков.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:38
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:38 by Prairie_WolfПросмотров: 41Комментарии: 0
Ключевые слова: Сердце дела защита авторский стих