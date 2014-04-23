Вечно молодые

Вечно молодыеГолос Дракулы песню напел,
Что преследует нашу семью.
Неизбежен подобный удел,
Вслед за ним эту песню пою.
В этой песне, из каждой строки,
Слышишь ты неземную печаль.
И осколками боли - в куски
Разбивается чёрный хрусталь!
Тот хрусталь - это сердце моё,
Что любило, пока был живой.
Но разбилось, погасло. И всё.
На осколки рассыпалась боль.
Голос Дракулы, песню напой
О разбитой любви навсегда!
Пусть печальною, чёрной Луной
Вдохновляются все города.
А волшебная, чёрная кровь,
Полыхая огнём ледяным,
По сплетениям вен, вновь и вновь
Позволяет летать молодым!
Тайна древних сокрыта в гробу.
Слово магов клубится, что дым.
Подарив вечной крови судьбу,
Даст возможность летать молодым.
Вот и новое время - волной!
Молодые летят в никуда.
Под печальною, чёрной Луной
Покидая свои города.
Я в мечтаниях тоже летал
Под печальною, чёрной Луной.
Стал жесток мой коварный оскал.
И теперь - вечно я молодой.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:15
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 00:15 by ЭвиллсПросмотров: 38Комментарии: 1
Ключевые слова: Вампиры тайна гроб авторский стих