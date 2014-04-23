Вечно молодые

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:15

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Эвиллс Просмотров: 38 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 00:15 by

Голос Дракулы песню напел,Что преследует нашу семью.Неизбежен подобный удел,Вслед за ним эту песню пою.В этой песне, из каждой строки,Слышишь ты неземную печаль.И осколками боли - в кускиРазбивается чёрный хрусталь!Тот хрусталь - это сердце моё,Что любило, пока был живой.Но разбилось, погасло. И всё.На осколки рассыпалась боль.Голос Дракулы, песню напойО разбитой любви навсегда!Пусть печальною, чёрной ЛунойВдохновляются все города.А волшебная, чёрная кровь,Полыхая огнём ледяным,По сплетениям вен, вновь и вновьПозволяет летать молодым!Тайна древних сокрыта в гробу.Слово магов клубится, что дым.Подарив вечной крови судьбу,Даст возможность летать молодым.Вот и новое время - волной!Молодые летят в никуда.Под печальною, чёрной ЛунойПокидая свои города.Я в мечтаниях тоже леталПод печальною, чёрной Луной.Стал жесток мой коварный оскал.И теперь - вечно я молодой.

Ключевые слова: Вампиры тайна гроб авторский стих

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