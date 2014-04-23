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Стихи

Вечно молодые

Голос Дракулы песню напел,
Что преследует нашу семью.
Неизбежен подобный удел,
Вслед за ним эту песню пою.

В этой песне, из каждой строки,
Слышишь ты неземную печаль.
И осколками боли - в куски
Разбивается чёрный хрусталь!

Тот хрусталь - это сердце моё,
Что любило, пока был живой.
Но разбилось, погасло. И всё.
На осколки рассыпалась боль.

Голос Дракулы, песню напой
О разбитой любви навсегда!
Пусть печальною, чёрной Луной
Вдохновляются все города.

А волшебная, чёрная кровь,
Полыхая огнём ледяным,
По сплетениям вен, вновь и вновь
Позволяет летать молодым!

Тайна древних сокрыта в гробу.
Слово магов клубится, что дым.
Подарив вечной крови судьбу,
Даст возможность летать молодым.

Вот и новое время - волной!
Молодые летят в никуда.
Под печальною, чёрной Луной
Покидая свои города.

Я в мечтаниях тоже летал
Под печальною, чёрной Луной.
Стал жесток мой коварный оскал.
И теперь - вечно я молодой.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:15
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 00:15 by ЭвиллсПросмотров: 38Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Вампиры тайна гроб авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Почетный святой
Сегодня, 00:23
0
Группа: V.I.P.
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Комментариев: 1 088
+. Было бы круто услышать это на музыке.
Зарегистрирован: 23.04.2014
   
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