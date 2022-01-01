Лилит

Марк Адам Просмотров: 104 Комментарии: 0 +3 Вчера, 10:42 by

Мы так не успелидоползти до рая.Мимо скорой визг– кто-то умирает.Мы его увидим,ну, хотя бы краемГлаза… верят в то,что им обещаем.Я таю, мелькомпролетают этажи.Я кричу сквозь губы,что давно зашил.Пусть мне путьзакрывает эта пелена.Все равно тудаходить не велено.В черной пустотетогда была ты рядом.Жаль, маршрут ужекем-то свыше задан...Я так и не успелдоползти до рая,Хоть и был ужетам, за самым краем.Все о нем мечтают,тихо умирая.Не найти в нем местатаким грешным тварям.

Ключевые слова: Рай пустота маршрут авторский стих

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