ЛилитМы так не успели
доползти до рая.
Мимо скорой визг
– кто-то умирает.
Мы его увидим,
ну, хотя бы краем
Глаза… верят в то,
что им обещаем.
Я таю, мельком
пролетают этажи.
Я кричу сквозь губы,
что давно зашил.
Пусть мне путь
закрывает эта пелена.
Все равно туда
ходить не велено.
В черной пустоте
тогда была ты рядом.
Жаль, маршрут уже
кем-то свыше задан...
Я так и не успел
доползти до рая,
Хоть и был уже
там, за самым краем.
Все о нем мечтают,
тихо умирая.
Не найти в нем места
таким грешным тварям.
Вчера, 10:42 by Марк АдамПросмотров: 104Комментарии: 0
Ключевые слова: Рай пустота маршрут авторский стих