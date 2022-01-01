Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Лилит

Мы так не успели
доползти до рая.
Мимо скорой визг
– кто-то умирает.
Мы его увидим,
ну, хотя бы краем
Глаза… верят в то,
что им обещаем.
Я таю, мельком
пролетают этажи.
Я кричу сквозь губы,
что давно зашил.
Пусть мне путь
закрывает эта пелена.
Все равно туда
ходить не велено.
В черной пустоте
тогда была ты рядом.
Жаль, маршрут уже
кем-то свыше задан...

Я так и не успел
доползти до рая,
Хоть и был уже
там, за самым краем.
Все о нем мечтают,
тихо умирая.
Не найти в нем места
таким грешным тварям.

Вчера, 10:42 by Марк АдамПросмотров: 104Комментарии: 0
+3

Ключевые слова: Рай пустота маршрут авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.