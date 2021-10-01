Тьма сгущалась
Тьма сгущалась и звери ночные
Выбирались из тайных углов.
Плыл к звезде подозрительно чинен
Вой начавших охоту волков.
И хвостом в лунным блеске играя
На упругой стремнине форель
За осоку небесного края
Проводила моления фей.
Трубно в чаще порой раздавался
Вызов к бою оленя. Паря
Мягкий свет с высотой расставался,
Кисеёй заполняя поля.
В распушённой косынке покорно
Над опушкой бежала луна.
На замшелом мешке косогорном
Остывала печать валуна.
Выбирались из тайных углов.
Плыл к звезде подозрительно чинен
Вой начавших охоту волков.
И хвостом в лунным блеске играя
На упругой стремнине форель
За осоку небесного края
Проводила моления фей.
Трубно в чаще порой раздавался
Вызов к бою оленя. Паря
Мягкий свет с высотой расставался,
Кисеёй заполняя поля.
В распушённой косынке покорно
Над опушкой бежала луна.
На замшелом мешке косогорном
Остывала печать валуна.
Автор: Маргарита Крутова.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:33
Сегодня, 02:33 by ГальдрПросмотров: 50Комментарии: 0
Ключевые слова: Стихи ночь существа звери