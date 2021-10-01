Тьма сгущалась

Тьма сгущалась и звери ночные

Выбирались из тайных углов.

Плыл к звезде подозрительно чинен

Вой начавших охоту волков.



И хвостом в лунным блеске играя

На упругой стремнине форель

За осоку небесного края

Проводила моления фей.



Трубно в чаще порой раздавался

Вызов к бою оленя. Паря

Мягкий свет с высотой расставался,

Кисеёй заполняя поля.



В распушённой косынке покорно

Над опушкой бежала луна.

На замшелом мешке косогорном

Остывала печать валуна.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:33

Гальдр Просмотров: 50 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:33 by

Автор: Маргарита Крутова.

Ключевые слова: Стихи ночь существа звери

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