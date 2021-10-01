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Стихи

Тьма сгущалась

Тьма сгущалась

Тьма сгущалась и звери ночные
Выбирались из тайных углов.
Плыл к звезде подозрительно чинен
Вой начавших охоту волков.

И хвостом в лунным блеске играя
На упругой стремнине форель
За осоку небесного края
Проводила моления фей.

Трубно в чаще порой раздавался
Вызов к бою оленя. Паря
Мягкий свет с высотой расставался,
Кисеёй заполняя поля.

В распушённой косынке покорно
Над опушкой бежала луна.
На замшелом мешке косогорном
Остывала печать валуна.


Автор: Маргарита Крутова.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:33
Сегодня, 02:33 by ГальдрПросмотров: 50Комментарии: 0
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Ключевые слова: Стихи ночь существа звери

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