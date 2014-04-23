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Стихи

Червячок

Милый, добрый червячок,
С виду даже – дурачок,
Полз тихонько по дорожке
И мечтал иметь две ножки.

Боги сжалились; и вот
На двух ножках он идет.
Все смотрели на него:
Вдруг он выкинет чего?

Может, станет Королем –
Будет управлять зверьём?
Или станет водолазом –
Ласты купит себе сразу?

Червячка все окружили,
Объясниться попросили.
Червячок им улыбнулся,
Взял и пополам согнулся.

А потом вдруг разбежался –
И пинался, и лягался,
Синяков всем понаставил
Хуже, чем в «боях без правил».

От души всех отпинал.
А за что – он не сказал.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:19
Сегодня, 11:19 by Соня ПалеПросмотров: 38Комментарии: 1
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Ключевые слова: Червячок ножки бои без правил авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Почетный святой
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"У Самурая нет цели, только путь!" (С)
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