Червячок

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:19

Соня Пале Просмотров: 38 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 11:19 by

Милый, добрый червячок,С виду даже – дурачок,Полз тихонько по дорожкеИ мечтал иметь две ножки.Боги сжалились; и вотНа двух ножках он идет.Все смотрели на него:Вдруг он выкинет чего?Может, станет Королем –Будет управлять зверьём?Или станет водолазом –Ласты купит себе сразу?Червячка все окружили,Объясниться попросили.Червячок им улыбнулся,Взял и пополам согнулся.А потом вдруг разбежался –И пинался, и лягался,Синяков всем понаставилХуже, чем в «боях без правил».От души всех отпинал.А за что – он не сказал.

Ключевые слова: Червячок ножки бои без правил авторский стих

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