ЧервячокМилый, добрый червячок,
С виду даже – дурачок,
Полз тихонько по дорожке
И мечтал иметь две ножки.
Боги сжалились; и вот
На двух ножках он идет.
Все смотрели на него:
Вдруг он выкинет чего?
Может, станет Королем –
Будет управлять зверьём?
Или станет водолазом –
Ласты купит себе сразу?
Червячка все окружили,
Объясниться попросили.
Червячок им улыбнулся,
Взял и пополам согнулся.
А потом вдруг разбежался –
И пинался, и лягался,
Синяков всем понаставил
Хуже, чем в «боях без правил».
От души всех отпинал.
А за что – он не сказал.
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:19
Сегодня, 11:19 by Соня ПалеПросмотров: 38Комментарии: 1
Ключевые слова: Червячок ножки бои без правил авторский стих