ЧервячокЖил-был червячок. Сносно жил, но и не шиковал особо. У червячка был только мозг и кишочек, чтобы переваривать еду и избавляться от отходов. Поглощение и выделение – Инь и Ян нашей вселенной, это всё, что в ней есть. Мозг у червячка был небольшой – как раз, чтобы справляться со своими червячьими задачами и осмысливать своё червячье место в мире.
Вот однажды осмыслил червячок кое-что и воззвал к Творцу: «О, Создатель! Ты дал мне мозг и кишочек, но я страдаю, ибо не могу внимать твоей мудрости! Дай мне слух, чтобы я мог слышать тебя!»
Творец удивился, что сам до такого не додумался, и дал червячку слух.
Обрадовался червячок и воскликнул: «Добрый Творец, как же я хочу увидеть тебя! Дай мне ещё и глазки!»
Подумал Творец и дал червячку глазки.
Оглянулся червячок вокруг. Надо же! Повсюду полно других червячков. Так вот, что шуршит!
Снова запищал червячок: «Спасибо, Создатель! Ты дал мне слух и зрение, но нет у меня ручек! Дай же мне ручки, чтобы я мог махать друзьям!»
Дал ему Творец ручки. Захлопал червячок в ладоши и говорит:
- А теперь дай мне ножки, чтобы я запрыгал от радости!
Дал Творец ножки…
А червячок как запрыгал! Запрыгал, запрыгал, да и поскакал, и как начал бить-колотить других червячков своими ручками! Подпрыгнет высоко, увидит своими глазками, кто где в травинках спрятался, и давай его выколачивать. Всех червячков отлупил!
- Постой, ты что творишь? – изумился Создатель.
- Да… Верно, не так что-то делаю… - промямлил червячок смущённо. – Это потому, что я глупый… Вот дал бы ты мне больше мозга – я был бы умный и правильный, и так плохо себя бы не вёл!
И дал Творец червячку большой мозг, сложный и могучий, способный к долгосрочному планированию и решению любых задач. Тогда червячок поймал другого червячка, приколол его к дереву, развёл под ним костёр и стал пытать всячески. Брюшко вспорол, кишочек вытянул, глазик выколол, головнёй прижигать начал.
-Что ты делаешь?! – воскликнул Творец.
- Я заставляю этого червячка страдать! – ответил червячок, - Потому что страдания очищают душу и дают искупление грехов, помогают отречься от грешного материального мира и прийти к тебе, о Творец! Так же, как и я пришёл к тебе!
- А ты что, страдал? – поразился Творец.
- Я постоянно испытываю душевные муки! Это гораздо мучительнее, чем физические страдания! – важно изрёк червячок и воткнул пылающую головню своему подопечному в распоротое брюшко. Тот тоненько запищал. - Я просто хочу, чтобы этот глупый, грешный червячок очистился от грехов, и его душа попала в твой райский сад!
- Каких грехов?.. – в недоумении спросил Творец.
- Да мало ли, у всех какие-нибудь найдутся, уж я-то знаю. Не мешай, Творец!
Потом совсем червячок распоясался – каждый день стал хватать других червячков и мучить до смерти, молоденьких и жирных потом съедал. Всех остальных червячков он взял в плен и заставил работать – целыми днями рыть землю и добывать микроэлементы.
Так прошло много лет. Однажды вновь пришёл Творец и сказал:
- Да что же ты творишь, дурной червячок?!
Червячок ответил:
- То же, что и раньше, – наказываю червячков за грехи, помогаю искупить вину и попасть в твой райский рай!
- Мой рай уже переполнен искалеченными червячками! Все израненные, обожжённые, частей тела не хватает. Целеньких практически нет, смотреть страшно! А ну-ка, кончай немедленно, безобразник!
- Хорошо, - смиренно ответил червячок и опустил глазки. – Тогда подари мне большой тропический остров с кокосовыми пальмами, пресными источниками, дворцом и яхтой, и с запасом мяса и микроэлементов, чтоб мне на всю жизнь хватило…
- С чего бы вдруг? – нахмурился Творец.
- Чтобы я хоть немного успел порадоваться жизни, прежде чем умру и попаду в твой ад. Я ведь столько зла натворил…
- Да откуда ты это всё берёшь?! – схватился за голову Творец. – Нету у меня никакого ада!!!
- Вот и хорошо! – радостно воскликнул червячок…
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:50
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Вчера, 19:50 by Ливерная колбасаПросмотров: 33Комментарии: 5