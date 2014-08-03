Червячок

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:50

Причина: Стилистика Автора сохранена.

Ливерная колбаса Просмотров: 33 Комментарии: 5 +9 Вчера, 19:50 by

Жил-был червячок. Сносно жил, но и не шиковал особо. У червячка был только мозг и кишочек, чтобы переваривать еду и избавляться от отходов. Поглощение и выделение – Инь и Ян нашей вселенной, это всё, что в ней есть. Мозг у червячка был небольшой – как раз, чтобы справляться со своими червячьими задачами и осмысливать своё червячье место в мире.Вот однажды осмыслил червячок кое-что и воззвал к Творцу: «О, Создатель! Ты дал мне мозг и кишочек, но я страдаю, ибо не могу внимать твоей мудрости! Дай мне слух, чтобы я мог слышать тебя!»Творец удивился, что сам до такого не додумался, и дал червячку слух.Обрадовался червячок и воскликнул: «Добрый Творец, как же я хочу увидеть тебя! Дай мне ещё и глазки!»Подумал Творец и дал червячку глазки.Оглянулся червячок вокруг. Надо же! Повсюду полно других червячков. Так вот, что шуршит!Снова запищал червячок: «Спасибо, Создатель! Ты дал мне слух и зрение, но нет у меня ручек! Дай же мне ручки, чтобы я мог махать друзьям!»Дал ему Творец ручки. Захлопал червячок в ладоши и говорит:- А теперь дай мне ножки, чтобы я запрыгал от радости!Дал Творец ножки…А червячок как запрыгал! Запрыгал, запрыгал, да и поскакал, и как начал бить-колотить других червячков своими ручками! Подпрыгнет высоко, увидит своими глазками, кто где в травинках спрятался, и давай его выколачивать. Всех червячков отлупил!- Постой, ты что творишь? – изумился Создатель.- Да… Верно, не так что-то делаю… - промямлил червячок смущённо. – Это потому, что я глупый… Вот дал бы ты мне больше мозга – я был бы умный и правильный, и так плохо себя бы не вёл!И дал Творец червячку большой мозг, сложный и могучий, способный к долгосрочному планированию и решению любых задач. Тогда червячок поймал другого червячка, приколол его к дереву, развёл под ним костёр и стал пытать всячески. Брюшко вспорол, кишочек вытянул, глазик выколол, головнёй прижигать начал.-Что ты делаешь?! – воскликнул Творец.- Я заставляю этого червячка страдать! – ответил червячок, - Потому что страдания очищают душу и дают искупление грехов, помогают отречься от грешного материального мира и прийти к тебе, о Творец! Так же, как и я пришёл к тебе!- А ты что, страдал? – поразился Творец.- Я постоянно испытываю душевные муки! Это гораздо мучительнее, чем физические страдания! – важно изрёк червячок и воткнул пылающую головню своему подопечному в распоротое брюшко. Тот тоненько запищал. - Я просто хочу, чтобы этот глупый, грешный червячок очистился от грехов, и его душа попала в твой райский сад!- Каких грехов?.. – в недоумении спросил Творец.- Да мало ли, у всех какие-нибудь найдутся, уж я-то знаю. Не мешай, Творец!Потом совсем червячок распоясался – каждый день стал хватать других червячков и мучить до смерти, молоденьких и жирных потом съедал. Всех остальных червячков он взял в плен и заставил работать – целыми днями рыть землю и добывать микроэлементы.Так прошло много лет. Однажды вновь пришёл Творец и сказал:- Да что же ты творишь, дурной червячок?!Червячок ответил:- То же, что и раньше, – наказываю червячков за грехи, помогаю искупить вину и попасть в твой райский рай!- Мой рай уже переполнен искалеченными червячками! Все израненные, обожжённые, частей тела не хватает. Целеньких практически нет, смотреть страшно! А ну-ка, кончай немедленно, безобразник!- Хорошо, - смиренно ответил червячок и опустил глазки. – Тогда подари мне большой тропический остров с кокосовыми пальмами, пресными источниками, дворцом и яхтой, и с запасом мяса и микроэлементов, чтоб мне на всю жизнь хватило…- С чего бы вдруг? – нахмурился Творец.- Чтобы я хоть немного успел порадоваться жизни, прежде чем умру и попаду в твой ад. Я ведь столько зла натворил…- Да откуда ты это всё берёшь?! – схватился за голову Творец. – Нету у меня никакого ада!!!- Вот и хорошо! – радостно воскликнул червячок…

Ключевые слова: творец рай ад

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