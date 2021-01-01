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Стихи

Про...

Иван-царевич приходит к бабе Яге.
Он идёт к ней по лесу, лес погружён во мрак.
Он идёт по болотам, клубок в ледяной руке.
Он приходит к ней ночью точно коварный враг.

Она ждёт терпеливо, в косы вплетает лён.
Он глядит на нее, а во взгляде горят огни.
Её губы красны, бубенцами расшит подол.
И он просит её: Ты мне сердце моё верни.

А он просит её, ты мне сердце моё отдай.
Что в нем проку тебе? Уже есть для меня жена.
Без тебя мне не быть - я почти перешёл за грань.
Без него мне не жить, без него моя жизнь страшна.

А она говорит и слова холоднее льда:
Я верну, как осветит луна темноту небес.
Только помни, вслед за тобою пойдёт беда.
И не сыщешь вовек дороги ты в этот лес.

Они молча по лесу к болотам идут вдвоём.
Светлячки освещают собой полумрак в тиши.
Она жестом руки указала на водоём:
Забирай свое сердце, на дне в сундуке лежит.

Он стоит у болот, перед ним раскрытый сундук,
Он стоит, и в руках сердце своё сжимает.
Серебристый металл остывает под холодом рук.
И душа у него словно вымерзшая. Другая.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:44
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 00:44 by elche27Просмотров: 79Комментарии: 0
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Ключевые слова: Стих ночь любовь сердце лес болото авторский стих

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