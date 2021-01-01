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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:44

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

elche27 Просмотров: 79 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:44 by

Иван-царевич приходит к бабе Яге.Он идёт к ней по лесу, лес погружён во мрак.Он идёт по болотам, клубок в ледяной руке.Он приходит к ней ночью точно коварный враг.Она ждёт терпеливо, в косы вплетает лён.Он глядит на нее, а во взгляде горят огни.Её губы красны, бубенцами расшит подол.И он просит её: Ты мне сердце моё верни.А он просит её, ты мне сердце моё отдай.Что в нем проку тебе? Уже есть для меня жена.Без тебя мне не быть - я почти перешёл за грань.Без него мне не жить, без него моя жизнь страшна.А она говорит и слова холоднее льда:Я верну, как осветит луна темноту небес.Только помни, вслед за тобою пойдёт беда.И не сыщешь вовек дороги ты в этот лес.Они молча по лесу к болотам идут вдвоём.Светлячки освещают собой полумрак в тиши.Она жестом руки указала на водоём:Забирай свое сердце, на дне в сундуке лежит.Он стоит у болот, перед ним раскрытый сундук,Он стоит, и в руках сердце своё сжимает.Серебристый металл остывает под холодом рук.И душа у него словно вымерзшая. Другая.

Ключевые слова: Стих ночь любовь сердце лес болото авторский стих

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