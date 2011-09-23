"Тихо... отдыхают бравые солдаты"Тихо... отдыхают бравые солдаты.
Беда пришла... И бились брат за брата,
Судьбы разные, но лишь в одном едины -
Верны Родине, непоколебимы!
Надеясь, матери ждут сыновей,
Война идёт, сердца сжимаются сильней,
Взрыв прогремел - неверная граната,
Мечта погасла, больше нет солдата...
Дальше идут товарищи сквозь грязь,
Идут за Родину, нисколько не боясь!
Как сон последний - бой за долгожданную победу,
Увидят ли они её? Нет сил, чтоб дать ответа...
Нет сил, чтоб передать страдания парней,
Не спали и не ели лишь за Родину, и думали о ней!
Солнце кровавое взойдет над полем боя,
Притворно скорбен старый генерал,
Как будто он жизнь ценную отдал,
Страну освободив от страха и неволи...
Небо чистое, прошла эпоха,
Которую не вспомнить нам без вздоха,
Веселье, люди отмечают рьяно,
Скорбит здесь кто-то, ну а кто-то просто пьяный...
Гуляют люди до темна,
"Спасибо" шепчет только тишина...
И не дай Бог такому повториться,
Когда в тиши трель пулеметов возродится...
Судьбы разные, но лишь в одном едины -
Верны Родине, непоколебимы!
Смело они бились брат за брата!
Тихо... Отдыхают бравые солдаты...
Сегодня, 08:23 by QustoПросмотров: 57Комментарии: 3
Ключевые слова: Солдаты война кровь победа авторский стих