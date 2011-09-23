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Стихи

"Тихо... отдыхают бравые солдаты"

Тихо... отдыхают бравые солдаты.
Беда пришла... И бились брат за брата,
Судьбы разные, но лишь в одном едины -
Верны Родине, непоколебимы!

Надеясь, матери ждут сыновей,
Война идёт, сердца сжимаются сильней,
Взрыв прогремел - неверная граната,
Мечта погасла, больше нет солдата...

Дальше идут товарищи сквозь грязь,
Идут за Родину, нисколько не боясь!
Как сон последний - бой за долгожданную победу,
Увидят ли они её? Нет сил, чтоб дать ответа...

Нет сил, чтоб передать страдания парней,
Не спали и не ели лишь за Родину, и думали о ней!
Солнце кровавое взойдет над полем боя,
Притворно скорбен старый генерал,
Как будто он жизнь ценную отдал,
Страну освободив от страха и неволи...

Небо чистое, прошла эпоха,
Которую не вспомнить нам без вздоха,
Веселье, люди отмечают рьяно,
Скорбит здесь кто-то, ну а кто-то просто пьяный...

Гуляют люди до темна,
"Спасибо" шепчет только тишина...
И не дай Бог такому повториться,
Когда в тиши трель пулеметов возродится...

Судьбы разные, но лишь в одном едины -
Верны Родине, непоколебимы!
Смело они бились брат за брата!
Тихо... Отдыхают бравые солдаты...

Сегодня, 08:23 by QustoПросмотров: 57Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Солдаты война кровь победа авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 08:32
0
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 358
Комментариев: 7 370
Очень красивый стих!
С праздником Великой Победы! Мирного неба над головой всем.)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 09:03
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2712|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 697
Ребята молодцы, прекрасные стихи! С праздником!) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:19
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 122
Комментариев: 6 516
С Праздником всех!
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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