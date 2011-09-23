"Тихо... отдыхают бравые солдаты"

Qusto Просмотров: 57 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 08:23 by

Тихо... отдыхают бравые солдаты.Беда пришла... И бились брат за брата,Судьбы разные, но лишь в одном едины -Верны Родине, непоколебимы!Надеясь, матери ждут сыновей,Война идёт, сердца сжимаются сильней,Взрыв прогремел - неверная граната,Мечта погасла, больше нет солдата...Дальше идут товарищи сквозь грязь,Идут за Родину, нисколько не боясь!Как сон последний - бой за долгожданную победу,Увидят ли они её? Нет сил, чтоб дать ответа...Нет сил, чтоб передать страдания парней,Не спали и не ели лишь за Родину, и думали о ней!Солнце кровавое взойдет над полем боя,Притворно скорбен старый генерал,Как будто он жизнь ценную отдал,Страну освободив от страха и неволи...Небо чистое, прошла эпоха,Которую не вспомнить нам без вздоха,Веселье, люди отмечают рьяно,Скорбит здесь кто-то, ну а кто-то просто пьяный...Гуляют люди до темна,"Спасибо" шепчет только тишина...И не дай Бог такому повториться,Когда в тиши трель пулеметов возродится...Судьбы разные, но лишь в одном едины -Верны Родине, непоколебимы!Смело они бились брат за брата!Тихо... Отдыхают бравые солдаты...

Ключевые слова: Солдаты война кровь победа авторский стих

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