"Я с детства любил петь"

Qusto Просмотров: 17 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 15:42 by

Я с детства любил петьИ оживлять в сознаниях миры прекрасные,Не знал, что не успеть,Дни сочтены светлейшие и ясные...Когда узнал, что жить осталось очень мало,Не унывал, творил, и в сердце музыка играла!Спасти меня не мог никто, я жил на смерти рубеже,А "До", "Ре", "Ми", "Фа", "Соль", "Ля", "Си" жили в моей душе...Чрез боль я пел, что лёгкие нещадно разрывала!Я благодарен, что успел, спеть песни вам... Пусть очень, очень мало...Мелодия моя подруга и мой крест,"Ты можешь жить," - сказал когда-то мне отец, -"Но петь не сможешь, лишь дышать с трудом!"Но выбор очевиден... Мысли об одном...Я умер... Но душа моя жива, послушав песни, ощутите вы едва,Мелодий жизни никогда я не забуду!Как жизнь любил, как слепо верил в чудо!И не важны на сером камне числа,Когда ты жив в сердцах, когда ты понят, когда живы твои мысли...

Ключевые слова: Мелодия душа отец музыка авторский стих

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