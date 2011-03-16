"Я с детства любил петь"Я с детства любил петь
И оживлять в сознаниях миры прекрасные,
Не знал, что не успеть,
Дни сочтены светлейшие и ясные...
Когда узнал, что жить осталось очень мало,
Не унывал, творил, и в сердце музыка играла!
Спасти меня не мог никто, я жил на смерти рубеже,
А "До", "Ре", "Ми", "Фа", "Соль", "Ля", "Си" жили в моей душе...
Чрез боль я пел, что лёгкие нещадно разрывала!
Я благодарен, что успел, спеть песни вам... Пусть очень, очень мало...
Мелодия моя подруга и мой крест,
"Ты можешь жить," - сказал когда-то мне отец, -
"Но петь не сможешь, лишь дышать с трудом!"
Но выбор очевиден... Мысли об одном...
Я умер... Но душа моя жива, послушав песни, ощутите вы едва,
Мелодий жизни никогда я не забуду!
Как жизнь любил, как слепо верил в чудо!
И не важны на сером камне числа,
Когда ты жив в сердцах, когда ты понят, когда живы твои мысли...
Сегодня, 15:42 by QustoПросмотров: 17Комментарии: 1
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