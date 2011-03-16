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Стихи

"Я с детства любил петь"

Я с детства любил петь
И оживлять в сознаниях миры прекрасные,
Не знал, что не успеть,
Дни сочтены светлейшие и ясные...

Когда узнал, что жить осталось очень мало,
Не унывал, творил, и в сердце музыка играла!

Спасти меня не мог никто, я жил на смерти рубеже,
А "До", "Ре", "Ми", "Фа", "Соль", "Ля", "Си" жили в моей душе...

Чрез боль я пел, что лёгкие нещадно разрывала!
Я благодарен, что успел, спеть песни вам... Пусть очень, очень мало...

Мелодия моя подруга и мой крест,
"Ты можешь жить," - сказал когда-то мне отец, -
"Но петь не сможешь, лишь дышать с трудом!"
Но выбор очевиден... Мысли об одном...

Я умер... Но душа моя жива, послушав песни, ощутите вы едва,
Мелодий жизни никогда я не забуду!
Как жизнь любил, как слепо верил в чудо!

И не важны на сером камне числа,
Когда ты жив в сердцах, когда ты понят, когда живы твои мысли...

Сегодня, 15:42 by QustoПросмотров: 17Комментарии: 1
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Ключевые слова: Мелодия душа отец музыка авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Faceless Killer
Сегодня, 15:53
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Репутация: (15|-1)
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Комментариев: 4 123
"Когда ты понят" - это воистину бесценно. Интересная задумка у стиха: пение и музыка как смысл жизни. +++
Зарегистрирован: 16.03.2011
                     
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