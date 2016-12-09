Песнь соловьиная

Песнь соловьинаяДуша моя - источник волшебства
И кладезь распрекраснейших мелодий.
А мысли, обращённые в слова,
Слагают песни, что несутся в хороводе!
Но есть беда... Не спел ни слова сам,
Ведь нем с рождения, таков удел мой скверный.
Я все за речь обычную отдам,
За голос певчий, что имел бы я, наверно,
Не будь Судьба со мною так строгА,
Талантом безусловным наделила...
Но, посмеявшись, старая карга,
И этого практически лишила!
Явился Дьявол адский предо мной
И предложил немыслимую цену -
Он даст мне голос, голос неземной,
Но я умру, хоть и познаю "сцену"...
Все в изумленьи, публика молчит,
Я умер, но мир бренный не покинул,
Душа трепещет, сердце бешено стучит,
Мир заворожен песнью соловьиной...
Сегодня, 19:40 by QustoПросмотров: 23Комментарии: 3
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