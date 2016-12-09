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Стихи

Песнь соловьиная

Душа моя - источник волшебства
И кладезь распрекраснейших мелодий.
А мысли, обращённые в слова,
Слагают песни, что несутся в хороводе!

Но есть беда... Не спел ни слова сам,
Ведь нем с рождения, таков удел мой скверный.
Я все за речь обычную отдам,
За голос певчий, что имел бы я, наверно,

Не будь Судьба со мною так строгА,
Талантом безусловным наделила...
Но, посмеявшись, старая карга,
И этого практически лишила!

Явился Дьявол адский предо мной
И предложил немыслимую цену -
Он даст мне голос, голос неземной,
Но я умру, хоть и познаю "сцену"...

Все в изумленьи, публика молчит,
Я умер, но мир бренный не покинул,
Душа трепещет, сердце бешено стучит,
Мир заворожен песнью соловьиной...
Сегодня, 19:40 by QustoПросмотров: 23Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Песня музыка соловей Дьявол авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 19:57
+2
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Репутация: (1788|0)
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Комментариев: 3 093
Прелесть какая, соловьем стать не так уж и плохо +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:05
+1
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 375
Это так восхитительно! Я застыла прямо++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Ksenya078
Сегодня, 20:32
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 525
Очень хороший стих, мне понравилось)))+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
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