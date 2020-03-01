ВремяА зима не кончится
С первым днем весны.
Злая полуночница,
Перепутав сны,
На тебя обрушится
Пылью из веков.
Шарфом не задушит -
Стрелками часов.
Закрутились спрутами,
Фарами горят
И бегут секундами,
И в тебя глядят.
Кто страшнее чудища?
Кто сломал весы?
Нет, тебе не чудится,
Это всё - часы!
В одеяло спрячешься -
Разорвет ОНО
Острым ногтем пальчика
Жизни полотно.
Лишь рассвет коснется
Посиневших губ,
Больше не проснется
На диване труп.
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:37
Сегодня, 11:37 by Faceless KillerПросмотров: 16Комментарии: 0
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