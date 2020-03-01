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Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:37

Faceless Killer Просмотров: 16 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:37 by

А зима не кончитсяС первым днем весны.Злая полуночница,Перепутав сны,На тебя обрушитсяПылью из веков.Шарфом не задушит -Стрелками часов.Закрутились спрутами,Фарами горятИ бегут секундами,И в тебя глядят.Кто страшнее чудища?Кто сломал весы?Нет, тебе не чудится,Это всё - часы!В одеяло спрячешься -Разорвет ОНООстрым ногтем пальчикаЖизни полотно.Лишь рассвет коснетсяПосиневших губ,Больше не проснетсяНа диване труп.

Ключевые слова: Полуночница время чудище труп авторский стих

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