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Стихи

Сотни многоточий...

Застыло время, отдыхая под покровом ночи,
И я, вздыхая, ставлю сотни многоточий.
С трудом даются мне последние слова,
Я буду там, рассвет наступит лишь едва...

Опустошён. Её холодное дыхание
Мне говорит о близости свидания...
Давно я знаю предначертанный мне час,
Но стоит вспомнить и дрожу в который раз!

Во снах является старуха с преисподней,
Держа в руках старинные часы,
Потёртый циферблат. И шепчет голос мне:"Сегодня
Смерть перевесит жизнь, падут весы..."

Года идут, она мне также снится,
Играет, право, с разумом моим,
И каждый день я жду, что неизбежное случится.
А утром просыпаюсь вновь живым...

Застыло время, отдыхая под покровом ночи,
И я, вздыхая, ставлю сотни многоточий...
Вчера, 20:54 by QustoПросмотров: 36Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Смерть сон жизнь старуха часы авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:18
0
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Комментариев: 9 743
И каждый день я жду, что неизбежное случится. fearful
А утром просыпаюсь вновь живым... 336 +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
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