Сотни многоточий...

Qusto Просмотров: 36 Комментарии: 1 +3 Вчера, 20:54 by

Застыло время, отдыхая под покровом ночи,И я, вздыхая, ставлю сотни многоточий.С трудом даются мне последние слова,Я буду там, рассвет наступит лишь едва...Опустошён. Её холодное дыханиеМне говорит о близости свидания...Давно я знаю предначертанный мне час,Но стоит вспомнить и дрожу в который раз!Во снах является старуха с преисподней,Держа в руках старинные часы,Потёртый циферблат. И шепчет голос мне:"СегодняСмерть перевесит жизнь, падут весы..."Года идут, она мне также снится,Играет, право, с разумом моим,И каждый день я жду, что неизбежное случится.А утром просыпаюсь вновь живым...Застыло время, отдыхая под покровом ночи,И я, вздыхая, ставлю сотни многоточий...

Ключевые слова: Смерть сон жизнь старуха часы авторский стих

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