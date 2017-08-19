Сотни многоточий...Застыло время, отдыхая под покровом ночи,
И я, вздыхая, ставлю сотни многоточий.
С трудом даются мне последние слова,
Я буду там, рассвет наступит лишь едва...
Опустошён. Её холодное дыхание
Мне говорит о близости свидания...
Давно я знаю предначертанный мне час,
Но стоит вспомнить и дрожу в который раз!
Во снах является старуха с преисподней,
Держа в руках старинные часы,
Потёртый циферблат. И шепчет голос мне:"Сегодня
Смерть перевесит жизнь, падут весы..."
Года идут, она мне также снится,
Играет, право, с разумом моим,
И каждый день я жду, что неизбежное случится.
А утром просыпаюсь вновь живым...
Застыло время, отдыхая под покровом ночи,
И я, вздыхая, ставлю сотни многоточий...
Вчера, 20:54 by QustoПросмотров: 36Комментарии: 1
Ключевые слова: Смерть сон жизнь старуха часы авторский стих