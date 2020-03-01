Ничего не сталоНа краю земли сидит вздыхая,
Фигура в очертании священного огня.
Звëзды всё сгорая тихо тают-
Закончились земные времена.
Ноги свесив с остатков земной тверди,
Поёт обрывки слов в глухую пустоту.
Великий созидатель не боится смерти,
Ведь смерть погибла ещё в том году.
И сколько лет прошло, как ничего не стало:
Затихли голоса людей и щебетанье птиц.
Творец миров пребывал в печали,
Лишь пустоту сбивало шум его ресниц.
Тираны, падшие когда-то в битве,
Забыты в лимбе не один десяток лет.
Скитаясь в бесконечности, по бритве,
Творец покажет миру новый силуэт.
Пока таятся на дне мира наши кости,
Падëт на них волшебная роса.
Создатель времени ударит тростью,
И разразятся новой жизнью небеса.
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:44
Сегодня, 15:44 by Spirit ForesterПросмотров: 56Комментарии: 0
Ключевые слова: Творец небеса времена создатель авторский стих