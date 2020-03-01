Ничего не стало

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:44

Spirit Forester Просмотров: 56 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 15:44 by

На краю земли сидит вздыхая,Фигура в очертании священного огня.Звëзды всё сгорая тихо тают-Закончились земные времена.Ноги свесив с остатков земной тверди,Поёт обрывки слов в глухую пустоту.Великий созидатель не боится смерти,Ведь смерть погибла ещё в том году.И сколько лет прошло, как ничего не стало:Затихли голоса людей и щебетанье птиц.Творец миров пребывал в печали,Лишь пустоту сбивало шум его ресниц.Тираны, падшие когда-то в битве,Забыты в лимбе не один десяток лет.Скитаясь в бесконечности, по бритве,Творец покажет миру новый силуэт.Пока таятся на дне мира наши кости,Падëт на них волшебная роса.Создатель времени ударит тростью,И разразятся новой жизнью небеса.

Ключевые слова: Творец небеса времена создатель авторский стих

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