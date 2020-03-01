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Стихи

Ничего не стало

На краю земли сидит вздыхая,
Фигура в очертании священного огня.
Звëзды всё сгорая тихо тают-
Закончились земные времена.

Ноги свесив с остатков земной тверди,
Поёт обрывки слов в глухую пустоту.
Великий созидатель не боится смерти,
Ведь смерть погибла ещё в том году.

И сколько лет прошло, как ничего не стало:
Затихли голоса людей и щебетанье птиц.
Творец миров пребывал в печали,
Лишь пустоту сбивало шум его ресниц.

Тираны, падшие когда-то в битве,
Забыты в лимбе не один десяток лет.
Скитаясь в бесконечности, по бритве,
Творец покажет миру новый силуэт.

Пока таятся на дне мира наши кости,
Падëт на них волшебная роса.
Создатель времени ударит тростью,
И разразятся новой жизнью небеса.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:44
Сегодня, 15:44 by Spirit ForesterПросмотров: 56Комментарии: 0
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Ключевые слова: Творец небеса времена создатель авторский стих

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