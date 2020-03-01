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Стихи

Было время когда-то

Было время когда-то. Гремело, цвело... и прошло.
И державам, и людям пора наступает исчезнуть.
К непроглядной трясине лежит потонувшее Зло
И герой, что ценой своей жизни увлек его в бездну.

Что там было? Когда?.. По прошествии множества лет
И болото, и память покрыла забвения тина.
Только кажется людям, что Зло еще рвется на свет:
До сих пор, говорят, пузырится ночами трясина.

До сих пор, говорят, там, внизу, продолжается бой:
Беспощадно сдавив ненасытную глотку вампира,
До сих пор, говорят, кто-то платит посмертной судьбой
За оставшихся жить, за спокойствие этого мира.

Автор - Мария Семёнова.
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Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:49
Сегодня, 16:49 by Spirit ForesterПросмотров: 87Комментарии: 0
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Ключевые слова: Зло память бой судьба мир

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