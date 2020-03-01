Было время когда-то

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:49

Spirit Forester Просмотров: 87 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 16:49 by

Было время когда-то. Гремело, цвело... и прошло.И державам, и людям пора наступает исчезнуть.К непроглядной трясине лежит потонувшее ЗлоИ герой, что ценой своей жизни увлек его в бездну.Что там было? Когда?.. По прошествии множества летИ болото, и память покрыла забвения тина.Только кажется людям, что Зло еще рвется на свет:До сих пор, говорят, пузырится ночами трясина.До сих пор, говорят, там, внизу, продолжается бой:Беспощадно сдавив ненасытную глотку вампира,До сих пор, говорят, кто-то платит посмертной судьбойЗа оставшихся жить, за спокойствие этого мира.Автор - Мария Семёнова.

Ключевые слова: Зло память бой судьба мир

Другие, подобные истории: