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Стихи

Шаг в бездну...

Шторм погубил корабль боевой,
Никто не вернется на сушу, домой…

Кидают цветы со слезами все в море,
И трудно забыть людям страшное горе.

Стояла она, слёзы в воду роняя:
- Любимый, ты жив, без тебя я страдаю!

И ветер, играя с её волосами,
Слова подхватил, полетел над морями!

На ухо шепнул моряку-мертвецу,
Улыбка ответом служила гонцу.

Он с ней говорил, он шептал ей ночами,
К себе зазывал, опьяняя речами…

Не видела дева, стоя у воды,
Тех глаз неживых, предвещавших беды…

Хотела к нему, но вот что-то держало…
Металась душа, страшно сердце страдало!

Ступила на край… Прыгнуть в бездну хотела,
Глаза! Его взгляд! Его мёртвое тело…

Тошнило, теряла от страха сознанье –
Цеплялась за жизнь сквозь немые рыданья…

И сил не осталось, она пошатнулась,
О камень прибрежный, петляя, споткнулась…

И скользкие руки её подхватили,
С неистовой силой на дно потащили!

Мгновенье спустя моря гладь замерла,
Влюбленные вместе. Она умерла…


Шаг в бездну...
Сегодня, 09:42 by QustoПросмотров: 27Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Море девушка моряк мертвец любовь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 09:52
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (2713|0)
Публикаций: 346
Комментариев: 6 794
Стих супер!!! Прочитала на одном дыхании.Прекрасный слог интересная сюжетная линия.От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: Qusto
Сегодня, 09:53
0
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (739|0)
Публикаций: 283
Комментариев: 2 226
Цитата: kusi
Стих супер!!! Прочитала на одном дыхании.Прекрасный слог интересная сюжетная линия.От меня океанический плюс.


Так быстро стих написался, спасибо, дорогая! blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#3 написал: Космонасть
Сегодня, 10:06
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (501|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 957
Очень красиво! Только я не согласна с тем,что это любимый ее утащил...Любимый наоборот хотел бы , чтоб она жила.То был водяной или ещё что
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
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