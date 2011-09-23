Шаг в бездну...Шторм погубил корабль боевой,
Никто не вернется на сушу, домой…
Кидают цветы со слезами все в море,
И трудно забыть людям страшное горе.
Стояла она, слёзы в воду роняя:
- Любимый, ты жив, без тебя я страдаю!
И ветер, играя с её волосами,
Слова подхватил, полетел над морями!
На ухо шепнул моряку-мертвецу,
Улыбка ответом служила гонцу.
Он с ней говорил, он шептал ей ночами,
К себе зазывал, опьяняя речами…
Не видела дева, стоя у воды,
Тех глаз неживых, предвещавших беды…
Хотела к нему, но вот что-то держало…
Металась душа, страшно сердце страдало!
Ступила на край… Прыгнуть в бездну хотела,
Глаза! Его взгляд! Его мёртвое тело…
Тошнило, теряла от страха сознанье –
Цеплялась за жизнь сквозь немые рыданья…
И сил не осталось, она пошатнулась,
О камень прибрежный, петляя, споткнулась…
И скользкие руки её подхватили,
С неистовой силой на дно потащили!
Мгновенье спустя моря гладь замерла,
Влюбленные вместе. Она умерла…
Сегодня, 09:42 by QustoПросмотров: 27Комментарии: 3
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