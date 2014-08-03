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Стихи

Ночь в музее Якубовича

Темный коридор и барабан,
Который по ночам вращается сам.

И на табло, на букв местах,
Написано слово «Страх».

Ночь в музее Якубовича.
Ночь в музее Якубовича.

И на полу разлита кровь
Первой тройки игроков.

Ночь в музее Якубовича.
Это не пироги, а чудовища.

И оживает мордовский костюм.
На тебя охотится изюм!

Открывающие буквы женщины
В передаче все время меняются.
Ведь из музея Леонида
Люди не возвращаются.

Их скелеты находят в костюмах.
В подаренных юртах и чумах.

Чтобы попасть туда, угадай сперва
В какой шкатулке голова.

Ночь в музее Якубовича.
Ночь в музее Якубовича.

У заставки телекомпании ВИД
Разыгрался аппетит.

Ночь в музее Поля Чудес.
Зря малыш к дяде Лене полез.

Вместо грибов, будешь в банке, дружок.
Если не понравился стишок.

Мерзкие куклы тебя затащат
В адский бездонный черный ящик.

Дед из Тулы на кольях повис,
Потому что выбрал приз.

Сюрприз!

Ночь в музее Якубовича.
Ночь в музее Якубовича.

Дух дяди Вани из Рязани.
Сектор «Призрак» на барабане.

Ночь в музее Якубовича.
Ночь в музее Якубовича.

В этом музее, в ночные часы,
Сами по себе летают усы.

Пощекочут немного, но это – игра
Они вернутся на лицо с утра.

Ночь в музее Якубовича.
Ночь в музее Якубовича.

А самое главное там сокровище,
Это огромный портрет Якубовича.

Стреляет из глаз энергией хаоса.
Ты не доживешь до рекламной паузы.

Ночь в музее Якубовича.
Ночь в музее Якубовича.

Не бери пылесос, он тебе не нужен,
Он высасывает душу!

Если выбрался оттуда живым,
То живи аккуратно.
Иначе приедет автомобиль!
И увезет обратно.

Ты туда не ходи.
Ты туда не ходи.
Ты туда не ходи.
Ты туда не ходи.

Видео с песней.

Автор - Электрослабость.
Источник.

Вчера, 21:40 by EstellanПросмотров: 63Комментарии: 6
+4

Ключевые слова: Ночь музей скелеты пироги костюм

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 21:49
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10548|-4)
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Комментариев: 9 301
Чума! Миллион плюсов!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#2 написал: Estellan
Вчера, 21:52
+3
Группа: Редакторы
Репутация: (1907|0)
Публикаций: 212
Комментариев: 2 596
Летяга
Ребята только-только появились. Я не смог пройти мимо)) Очень мне запала песня. request
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#3 написал: Летяга
Вчера, 21:55
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10548|-4)
Публикаций: 911
Комментариев: 9 301
Песня что надо!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#4 написал: Эвиллс
Вчера, 22:09
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3118|2)
Публикаций: 241
Комментариев: 3 710
Прикольно! Смешнее самой передачи. yahh +
Зарегистрирован: 27.04.2016
                
#5 написал: Estellan
Вчера, 22:13
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1907|0)
Публикаций: 212
Комментариев: 2 596
Эвиллс
Мне жуть как напоминает This is Halloween из мультика.
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 00:26
0
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Репутация: (2529|-7)
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Страх то какой!)) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
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