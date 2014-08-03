Ночь в музее ЯкубовичаТемный коридор и барабан,
Который по ночам вращается сам.
И на табло, на букв местах,
Написано слово «Страх».
Ночь в музее Якубовича.
Ночь в музее Якубовича.
И на полу разлита кровь
Первой тройки игроков.
Ночь в музее Якубовича.
Это не пироги, а чудовища.
И оживает мордовский костюм.
На тебя охотится изюм!
Открывающие буквы женщины
В передаче все время меняются.
Ведь из музея Леонида
Люди не возвращаются.
Их скелеты находят в костюмах.
В подаренных юртах и чумах.
Чтобы попасть туда, угадай сперва
В какой шкатулке голова.
Ночь в музее Якубовича.
Ночь в музее Якубовича.
У заставки телекомпании ВИД
Разыгрался аппетит.
Ночь в музее Поля Чудес.
Зря малыш к дяде Лене полез.
Вместо грибов, будешь в банке, дружок.
Если не понравился стишок.
Мерзкие куклы тебя затащат
В адский бездонный черный ящик.
Дед из Тулы на кольях повис,
Потому что выбрал приз.
Сюрприз!
Ночь в музее Якубовича.
Ночь в музее Якубовича.
Дух дяди Вани из Рязани.
Сектор «Призрак» на барабане.
Ночь в музее Якубовича.
Ночь в музее Якубовича.
В этом музее, в ночные часы,
Сами по себе летают усы.
Пощекочут немного, но это – игра
Они вернутся на лицо с утра.
Ночь в музее Якубовича.
Ночь в музее Якубовича.
А самое главное там сокровище,
Это огромный портрет Якубовича.
Стреляет из глаз энергией хаоса.
Ты не доживешь до рекламной паузы.
Ночь в музее Якубовича.
Ночь в музее Якубовича.
Не бери пылесос, он тебе не нужен,
Он высасывает душу!
Если выбрался оттуда живым,
То живи аккуратно.
Иначе приедет автомобиль!
И увезет обратно.
Ты туда не ходи.
Ты туда не ходи.
Ты туда не ходи.
Ты туда не ходи.
Видео с песней.
Автор - Электрослабость.
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Вчера, 21:40 by EstellanПросмотров: 63Комментарии: 6
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