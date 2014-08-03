Ночь в музее Якубовича

Estellan Просмотров: 63 Комментарии: 6 +4 Вчера, 21:40 by

Темный коридор и барабан,Который по ночам вращается сам.И на табло, на букв местах,Написано слово «Страх».Ночь в музее Якубовича.Ночь в музее Якубовича.И на полу разлита кровьПервой тройки игроков.Ночь в музее Якубовича.Это не пироги, а чудовища.И оживает мордовский костюм.На тебя охотится изюм!Открывающие буквы женщиныВ передаче все время меняются.Ведь из музея ЛеонидаЛюди не возвращаются.Их скелеты находят в костюмах.В подаренных юртах и чумах.Чтобы попасть туда, угадай сперваВ какой шкатулке голова.Ночь в музее Якубовича.Ночь в музее Якубовича.У заставки телекомпании ВИДРазыгрался аппетит.Ночь в музее Поля Чудес.Зря малыш к дяде Лене полез.Вместо грибов, будешь в банке, дружок.Если не понравился стишок.Мерзкие куклы тебя затащатВ адский бездонный черный ящик.Дед из Тулы на кольях повис,Потому что выбрал приз.Сюрприз!Ночь в музее Якубовича.Ночь в музее Якубовича.Дух дяди Вани из Рязани.Сектор «Призрак» на барабане.Ночь в музее Якубовича.Ночь в музее Якубовича.В этом музее, в ночные часы,Сами по себе летают усы.Пощекочут немного, но это – играОни вернутся на лицо с утра.Ночь в музее Якубовича.Ночь в музее Якубовича.А самое главное там сокровище,Это огромный портрет Якубовича.Стреляет из глаз энергией хаоса.Ты не доживешь до рекламной паузы.Ночь в музее Якубовича.Ночь в музее Якубовича.Не бери пылесос, он тебе не нужен,Он высасывает душу!Если выбрался оттуда живым,То живи аккуратно.Иначе приедет автомобиль!И увезет обратно.Ты туда не ходи.Ты туда не ходи.Ты туда не ходи.Ты туда не ходи.Автор - Электрослабость.

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