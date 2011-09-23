Священная кошка

Священная кошкаЕё глаза-две жёлтые луны,
Небрежно - царственны ленивые движенья,
И Нила бесконечные теченья
В её зрачках навек отражены.
При храме Баст она живёт давно,
Как символ красоты, любви и мира.
И египтяне своему кумиру
Приносят в дар и масло, и вино.
Когда же сам великий Амон-Ра
Плывёт в своей слепящей колеснице,
Сидит с ним рядом маленькая львица,
Как будто бы любимая сестра...
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:45
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:45 by SniffПросмотров: 50Комментарии: 3
Ключевые слова: Амон-ра храм египтяне авторский стих