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Стихи

Священная кошка

Её глаза-две жёлтые луны,
Небрежно - царственны ленивые движенья,
И Нила бесконечные теченья
В её зрачках навек отражены.

При храме Баст она живёт давно,
Как символ красоты, любви и мира.
И египтяне своему кумиру
Приносят в дар и масло, и вино.

Когда же сам великий Амон-Ра
Плывёт в своей слепящей колеснице,
Сидит с ним рядом маленькая львица,
Как будто бы любимая сестра...


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:45
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:45 by SniffПросмотров: 50Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Амон-ра храм египтяне авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 20:50
+3
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Комментариев: 7 255
Классно! Волшебно так)От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#2 написал: Sniff
Вчера, 21:40
+1
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Спасибо, солнце)
Зарегистрирован: 20.01.2019
      
#3 написал: Эвиллс
Вчера, 21:54
+2
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Комментариев: 3 708
Красиво и лаконично! +
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