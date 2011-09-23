Священная кошка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:45

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Sniff Просмотров: 50 Комментарии: 3 +5 Вчера, 20:45 by

Её глаза-две жёлтые луны,Небрежно - царственны ленивые движенья,И Нила бесконечные теченьяВ её зрачках навек отражены.При храме Баст она живёт давно,Как символ красоты, любви и мира.И египтяне своему кумируПриносят в дар и масло, и вино.Когда же сам великий Амон-РаПлывёт в своей слепящей колеснице,Сидит с ним рядом маленькая львица,Как будто бы любимая сестра...

Ключевые слова: Амон-ра храм египтяне авторский стих

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